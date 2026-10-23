О кончине объявило издательство Gentosha, выпускавшее его книги с девяностых годов. Причину смерти не назвали; в официальном некрологе уход автора охарактеризовали как «огромную потерю для современной японской прозы». Прощание организовали в тесном семейном кругу, а издательство обратилось к журналистам с просьбой не тревожить близких писателя.

Настоящее имя литератора — Рюноскэ Мураками. Он появился на свет 19 февраля 1952 года в Сасебо (префектура Нагасаки) — портовом городе, где располагалась крупная американская военно-морская база. Именно пропитанная духом США среда во многом сформировала его авторскую манеру.

Первым произведением Мураками стал роман «Все оттенки голубого», вышедший в 1976 году и рассказывавший о молодёжи, увязшей в наркотиках и жестокости. Книга произвела фурор, разошлась тиражом, близким к миллиону экземпляров, и принесла писателю премию Акутагавы — наиболее престижную японскую литературную награду, которой отмечают дебютантов за лучшие серьёзные прозаические работы. В числе других его значимых книг — «Дети из камеры хранения» (1980), «69» (1987) и «Мисо-суп» (1997).

Прозе Мураками была свойственна суровая, едва ли не протокольная реалистичность, направленная на изнанку японского социума: насилие, зависимость от наркотиков, разобщённость и душевные раны людей, выброшенных на обочину. За свою карьеру он создал свыше сорока романов, удостоенных премий Номы и Ёмиури.

Кроме писательства, Мураками на протяжении примерно двадцати лет вёл экономическую передачу на телеканале TV Tokyo, экранизировал собственные книги и являлся ярким представителем японской контркультуры — течения, противостоящего господствующим общественным нормам, традиционной морали и патриархальному укладу страны.

Рю и Харуки Мураками — родственники или нет?

Рю и Харуки Мураками — однофамильцы, но между ними нет никаких родственных связей. Однако в мировых СМИ их часто сравнивают и даже называют «зеркальными двойниками»: оба из Японии, оба пишут о поколенческом сломе и «американизированной» Японии, но если Харуки тяготеет к сюрреализму и меланхолии, то Рю работал в русле радикального реализма. Кроме того, Рю вошёл в литературный мир на три года раньше Харуки.

Где сейчас Харуки Мураками?

Харуки Мураками, которому в январе исполнилось уже 77 лет, жив и продолжает активную литературную деятельность. В июле 2026 года он выпустил свой первый за три года полноформатный роман — «История Кахо», который стал его 16-м романом и первым произведением, где единственной главной героиней является женщина. Первый тираж составил 250 тысяч экземпляров, в Токио у книжных магазинов выстраивались очереди из фанатов, ждавших полуночи.

В интервью агентству Kyodo Мураками признался, что работа над романом была для него «настоящим удовольствием». Позже он также рассказал, что во время написания книги перенёс болезнь и потерял 17 килограммов, но уже полностью восстановился и снова набрал вес. «Я не знаю, сколько мне ещё осталось жить, но я хочу продолжать писать. После выздоровления это желание стало ещё сильнее», — сказал он.