Пока его сверстники готовятся к выпускным экзаменам, 16-летний бельгиец Лоран Симонс уже имеет докторскую степень по квантовой физике и работает над второй диссертацией — на этот раз в области медицины.
Юный учёный мечтает создавать искусственные органы и продлевать человеческую жизнь. А началась эта необычная история с желания помочь собственным бабушке и дедушке.
Лоран Симонс из бельгийского Остенде давно привлекает внимание международной прессы. Его академическая карьера развивается с такой скоростью, что к возрасту, когда большинство подростков ещё учатся в школе, он успел пройти почти все ступени университетского образования.
Как сообщает французское издание Entrevue, в ноябре 2025 года, в возрасте 15 лет, Симонс защитил докторскую диссертацию по квантовой физике в Антверпенском университете.
Теперь юный исследователь намерен применить свои знания в совершенно другой области — медицине.
Школу окончил в восемь лет
Необычные способности Лорана проявились ещё в раннем детстве.
Начальную школу он закончил примерно в шесть лет, а среднее образование получил уже к восьми годам.
В девять лет мальчик поступил на программу электротехники в Технологическом университете Эйндховена в Нидерландах, после чего продолжил изучение физики в Антверпенском университете.
В 11 лет он получил степень бакалавра физики, а в 12 — магистра.
Впоследствии молодой исследователь также работал в Институте квантовой оптики имени Макса Планка в Германии.
17 ноября 2025 года Симонс защитил докторскую диссертацию, став одним из самых молодых обладателей этой научной степени в мире.
Его исследование было посвящено бозе-поляронам в сверхтекучих и сверхтвёрдых состояниях вещества — сложным явлениям квантовой физики, изучение которых требует серьёзной математической и теоретической подготовки.
От квантовой физики — к медицине
Получив докторскую степень, Лоран решил не останавливаться на достигнутом.
Сейчас он работает над второй диссертацией, связанной с медицинскими науками.
Исследования продолжаются в Германии, где молодой учёный сотрудничает со специалистами, занимающимися, в частности, технологиями визуализации человеческого тела.
Его интересы находятся на пересечении сразу нескольких направлений: физики, медицины и искусственного интеллекта.
По замыслу Симонса, достижения фундаментальной науки и современных технологий могут помочь в разработке новых методов лечения заболеваний и создании искусственных органов.
Именно эта задача стала одной из главных целей его научной деятельности.
Всё началось с болезни близких
За амбициозными планами молодого учёного стоит личная история.
Как рассказывает Entrevue, желание заниматься медицинскими технологиями возникло у Лорана ещё в детстве, когда он столкнулся с проблемами со здоровьем у своих бабушки и дедушки.
Особенно его заинтересовали возможности лечения сердечных заболеваний.
Со временем первоначальная идея помочь близким превратилась в гораздо более масштабную научную цель.
Симонс хочет участвовать в разработке искусственных органов, способных заменять повреждённые или утратившие свои функции части человеческого организма.
В перспективе такие технологии могли бы не только спасать пациентов с тяжёлыми заболеваниями, но и увеличивать продолжительность жизни.
Молодой исследователь даже говорил о возможности создания «сверхлюдей» — людей, чьи физические возможности и долголетие будут улучшены благодаря достижениям науки.
Впрочем, пока речь идёт исключительно о долгосрочных исследовательских целях. Никаких готовых технологий радикального продления человеческой жизни Симонс не представил.
Искусственный интеллект против старения
Особое место в планах молодого бельгийца занимает искусственный интеллект.
Современные алгоритмы уже применяются в медицинской диагностике, анализе изображений, поиске новых лекарственных соединений и обработке больших массивов биологических данных.
Симонс рассчитывает объединить возможности ИИ с достижениями физики и медицинских наук.
Такой междисциплинарный подход может оказаться полезным при разработке сложных биомедицинских технологий.
Однако создание полноценных искусственных органов и эффективных способов замедления биологического старения остаётся чрезвычайно трудной задачей.
Над этими проблемами работают многочисленные научные коллективы по всему миру, и до практического воплощения многих перспективных идей могут пройти десятилетия.
Вундеркинд, за которым следит мир
Стремительная академическая карьера Лорана Симонса уже несколько лет вызывает интерес не только журналистов, но и представителей научного сообщества.
Его семья рассказывала, что необычными способностями мальчика интересовались различные компании и потенциальные инвесторы.
Тем не менее Симонс продолжает заниматься исследованиями в университетской среде.
Его история показывает, насколько необычной может оказаться образовательная траектория человека с исключительными способностями.
При этом подобные случаи остаются редкостью: ускоренное обучение требует не только выдающегося интеллекта, но и подходящих условий, индивидуальной программы и поддержки со стороны преподавателей и семьи.
Сможет ли он победить старение?
Сегодня Лорану Симонсу всего 16 лет. Впереди у него могут быть десятилетия научной работы.
Он уже успел получить докторскую степень в одной из наиболее сложных областей современной физики, а теперь намерен использовать накопленные знания для решения медицинских задач.
Насколько далеко ему удастся продвинуться, предсказать невозможно.
Создание искусственных органов, совершенствование методов лечения и увеличение продолжительности здоровой жизни — направления, в которых работают тысячи исследователей.
Но сама история юного бельгийца примечательна не только количеством полученных дипломов.
В возрасте, когда большинство подростков лишь задумываются о выборе профессии, Лоран Симонс уже определил цель своей научной карьеры — попытаться сделать человеческую жизнь дольше и здоровее.
И если ему удастся внести хотя бы небольшой вклад в решение этой задачи, его достижения будут измеряться уже не рекордами раннего получения дипломов, а реальной пользой для людей.
Оставить комментарий