Пока его сверстники готовятся к выпускным экзаменам, 16-летний бельгиец Лоран Симонс уже имеет докторскую степень по квантовой физике и работает над второй диссертацией — на этот раз в области медицины.

Юный учёный мечтает создавать искусственные органы и продлевать человеческую жизнь. А началась эта необычная история с желания помочь собственным бабушке и дедушке.

Лоран Симонс из бельгийского Остенде давно привлекает внимание международной прессы. Его академическая карьера развивается с такой скоростью, что к возрасту, когда большинство подростков ещё учатся в школе, он успел пройти почти все ступени университетского образования.

Как сообщает французское издание Entrevue, в ноябре 2025 года, в возрасте 15 лет, Симонс защитил докторскую диссертацию по квантовой физике в Антверпенском университете.

Теперь юный исследователь намерен применить свои знания в совершенно другой области — медицине.

Школу окончил в восемь лет

Необычные способности Лорана проявились ещё в раннем детстве.

Начальную школу он закончил примерно в шесть лет, а среднее образование получил уже к восьми годам.

В девять лет мальчик поступил на программу электротехники в Технологическом университете Эйндховена в Нидерландах, после чего продолжил изучение физики в Антверпенском университете.

В 11 лет он получил степень бакалавра физики, а в 12 — магистра.

Впоследствии молодой исследователь также работал в Институте квантовой оптики имени Макса Планка в Германии.

17 ноября 2025 года Симонс защитил докторскую диссертацию, став одним из самых молодых обладателей этой научной степени в мире.

Его исследование было посвящено бозе-поляронам в сверхтекучих и сверхтвёрдых состояниях вещества — сложным явлениям квантовой физики, изучение которых требует серьёзной математической и теоретической подготовки.

От квантовой физики — к медицине

Получив докторскую степень, Лоран решил не останавливаться на достигнутом.

Сейчас он работает над второй диссертацией, связанной с медицинскими науками.

Исследования продолжаются в Германии, где молодой учёный сотрудничает со специалистами, занимающимися, в частности, технологиями визуализации человеческого тела.

Его интересы находятся на пересечении сразу нескольких направлений: физики, медицины и искусственного интеллекта.

По замыслу Симонса, достижения фундаментальной науки и современных технологий могут помочь в разработке новых методов лечения заболеваний и создании искусственных органов.

Именно эта задача стала одной из главных целей его научной деятельности.

Всё началось с болезни близких

За амбициозными планами молодого учёного стоит личная история.

Как рассказывает Entrevue, желание заниматься медицинскими технологиями возникло у Лорана ещё в детстве, когда он столкнулся с проблемами со здоровьем у своих бабушки и дедушки.

Особенно его заинтересовали возможности лечения сердечных заболеваний.

Со временем первоначальная идея помочь близким превратилась в гораздо более масштабную научную цель.

Симонс хочет участвовать в разработке искусственных органов, способных заменять повреждённые или утратившие свои функции части человеческого организма.

В перспективе такие технологии могли бы не только спасать пациентов с тяжёлыми заболеваниями, но и увеличивать продолжительность жизни.

Молодой исследователь даже говорил о возможности создания «сверхлюдей» — людей, чьи физические возможности и долголетие будут улучшены благодаря достижениям науки.

Впрочем, пока речь идёт исключительно о долгосрочных исследовательских целях. Никаких готовых технологий радикального продления человеческой жизни Симонс не представил.

Искусственный интеллект против старения

Особое место в планах молодого бельгийца занимает искусственный интеллект.

Современные алгоритмы уже применяются в медицинской диагностике, анализе изображений, поиске новых лекарственных соединений и обработке больших массивов биологических данных.

Симонс рассчитывает объединить возможности ИИ с достижениями физики и медицинских наук.

Такой междисциплинарный подход может оказаться полезным при разработке сложных биомедицинских технологий.

Однако создание полноценных искусственных органов и эффективных способов замедления биологического старения остаётся чрезвычайно трудной задачей.

Над этими проблемами работают многочисленные научные коллективы по всему миру, и до практического воплощения многих перспективных идей могут пройти десятилетия.

Вундеркинд, за которым следит мир

Стремительная академическая карьера Лорана Симонса уже несколько лет вызывает интерес не только журналистов, но и представителей научного сообщества.

Его семья рассказывала, что необычными способностями мальчика интересовались различные компании и потенциальные инвесторы.

Тем не менее Симонс продолжает заниматься исследованиями в университетской среде.

Его история показывает, насколько необычной может оказаться образовательная траектория человека с исключительными способностями.

При этом подобные случаи остаются редкостью: ускоренное обучение требует не только выдающегося интеллекта, но и подходящих условий, индивидуальной программы и поддержки со стороны преподавателей и семьи.

Сможет ли он победить старение?

Сегодня Лорану Симонсу всего 16 лет. Впереди у него могут быть десятилетия научной работы.

Он уже успел получить докторскую степень в одной из наиболее сложных областей современной физики, а теперь намерен использовать накопленные знания для решения медицинских задач.

Насколько далеко ему удастся продвинуться, предсказать невозможно.

Создание искусственных органов, совершенствование методов лечения и увеличение продолжительности здоровой жизни — направления, в которых работают тысячи исследователей.

Но сама история юного бельгийца примечательна не только количеством полученных дипломов.

В возрасте, когда большинство подростков лишь задумываются о выборе профессии, Лоран Симонс уже определил цель своей научной карьеры — попытаться сделать человеческую жизнь дольше и здоровее.

И если ему удастся внести хотя бы небольшой вклад в решение этой задачи, его достижения будут измеряться уже не рекордами раннего получения дипломов, а реальной пользой для людей.