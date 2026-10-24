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80-летний Сталлоне нажил себе врагов в Голливуде громким заявлением об ИИ 0 618

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сталлоне

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне поддержал использование искусственного интеллекта в кино, несмотря на негативную реакцию коллег. Артист считает, что развитие этой технологии уже невозможно остановить, а ее влияние на индустрию будет только расти.

Сталлоне рассказал, что столкнулся с резкой критикой после предложения создать фильм, в котором человеческая игра сочеталась бы с возможностями ИИ. Однако реакция представителей киноиндустрии не заставила его отказаться от своей позиции.

"Я навлекаю на себя неприятности, но ИИ останется с нами навсегда, - заявил Сталлоне. - Я хотел создать нечто наполовину человеческое, а наполовину созданное с помощью ИИ. Разумеется, все сошли с ума. Я ответил: "Ребята, это уже происходит. Люди продают свои образы. Появятся 20 аватаров Элвиса. Это уже происходит".

При этом актер признает, что опасения творческих работников небезосновательны. По его мнению, несмотря на справедливость многих аргументов противников ИИ, остановить технологические изменения уже не получится.

"Я пошел бы на такой риск, хотя творческая индустрия буквально разрывает тебя на части за подобные идеи. И их аргументы справедливы. Они действительно правы. Но мы не можем это остановить. Это лавина. Она вышла из-под нашего контроля. Если не последуешь за этим потоком, он тебя сметет", - отметил артист.

Напомним, одним из проектов, в которых актер рассчитывал использовать новые технологии, должен был стать фильм о Рэмбо. Сталлоне рассматривал возможность сыграть более молодую версию своего культового персонажа с помощью ИИ и технологий омоложения, однако задумка так и не была реализована.

Еще год назад артист заявлял, что современные технологии уже позволяют воссоздать его образ в юном возрасте. Он вспоминал, что окружающие сочли эту идею безумной, хотя, по его мнению, ИИ уже достаточно развит, чтобы показать жизнь героя с периода Сайгона и представить его восемнадцатилетним, сохранив узнаваемую внешность.

Между тем, как известно, сейчас разрабатывается фильм о ранних годах Джона Рэмбо. Главную роль в нем должен исполнить Ноа Сентинео, известный по проекту Street Fighter и серии фильмов "Всем парням, которых я любила". Сам Сталлоне в работе над картиной не участвует, пишет агентство УНИАН.

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Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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