Юные модели остались в тени. Внимание публики на Рижской неделе моды привлек необычный наряд экс-премьера Латвии Эвики Силини. Как понимать ее смелый образ?

Модный эксперт bb.lv Олег Кутюрьев отказывается называть наряд 51-летней Силини вульгарным:

– На мой взгляд, наряд вашего бывшего премьера скорее провокационный, эклектичный и немного чрезмерный, чем откровенно вульгарный. Здесь есть интересная стилистическая идея, но её исполнение не вполне сбалансировано.

Если оценивать образ с точки зрения современной моды, я бы обратил внимание на несколько моментов. Леопардовая блуза — вполне легитимный модный приём. Он может выглядеть дорого, особенно в сочетании с лаконичными вещами. Полупрозрачная ткань добавляет образу чувственности, но сама по себе не делает его вульгарным.

Кожаные брюки добавляют образу характера и современности. Это хорошая альтернатива мини-юбке или облегающему платью, если хочется выглядеть смело, но не слишком нарядно.

Шифоноподобная прозрачная ткань и блестящая кожа создают выразительное сочетание. Оно вполне соответствует эстетике вечерней моды и светских мероприятий.

– Что делает образ спорным?

– Слишком много акцентов одновременно. Леопардовый принт, прозрачность, блеск кожи и достаточно облегающий силуэт брюк конкурируют друг с другом. В итоге взгляд не сразу понимает, на чём остановиться.

Прозрачность блузы добавляет эротический подтекст. В сочетании с леопардовым рисунком этот эффект усиливается. Но здесь нет чего-то заведомо неприличного: решающее значение имеют степень прозрачности, нижний слой и общий контекст.

Правда возникает вопрос пропорций и стилистической цельности. Верх выглядит объёмным и довольно свободным, а брюки — более узкими и блестящими. Это не обязательно ошибка, но сочетание могло бы смотреться элегантнее, если бы крой брюк был более чётким, а фактура — менее блестящей.

В целом, для мероприятия, связанного с модой, такой наряд вполне уместен. Для более консервативного светского приёма он мог бы показаться чрезмерным.

И ещё важный нюанс: в моде грань между сексуальностью и вульгарностью во многом зависит от того, выглядит ли образ намеренно выстроенным или просто состоит из нескольких эффектных вещей. Здесь замысел просматривается, но баланс можно было бы улучшить.