Ученые из Кельнского университета и университетской клиники Кельна (Германия) установили механизм, как умеренно низкие температуры помогают клеткам защищаться от повреждений. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Как холод замедляет старение

Влияние холода ученые исследовали на нематодах — микроскопических червях (их часто используют для изучения старения) и клеточных моделях человека. Исследователи заметили, что при умеренно низких температурах черви живут дольше. Эффект объяснялся тем, что в мышцах червя под действием холода усиливалась выработка особого вещества — дигидробиоптерина (ВН2). Затем он переносился в другие ткани, где способствовал выработке тирозина. Вместе эти вещества помогают клеткам сохранять белки в рабочем состоянии и устранять поврежденные молекулы, таким образом спасают ткани от старения. Так как именно поврежденные, «мусорные» белки способствуют таким возрастным заболеваниям, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

После этого открытия ученые осуществили эксперимент, в котором воспроизвели эффект продления жизни без воздействия холода — добавили ВН2 и тирозин в организм червей.

«Мы были искренне удивлены, обнаружив, что добавление этих веществ значительно продлевает жизнь даже при стандартной и более высокой температуре. Дополнительные эксперименты на клетках человека дают основания искать методы лечения, которые позволят воспроизвести полезные эффекты холода без необходимости менять температуру тела», — отметил руководитель исследования, профессор Кельнского университета Дэвид Вильчес.

Чем еще полезны пониженные температуры

Ранее ученые выявили и другие полезные эффекты холода:

— Пониженные температуры заставляют организм превращать белый жир в бурый или бежевый, что ускоряет метаболизм и сжигание калорий, помогает снижать вес, нормализует уровень сахара и предотвращает диабет второго типа.

— На холоде капилляры сужаются, а при возвращении в тепло расширяются. Это улучшает микроциркуляцию крови.

— Кратковременное воздействие холода выступает как тренировочный стресс, поэтому мобилизует защитные силы организма, укрепляет иммунитет и повышает устойчивость клеток к окислительному стрессу, который является одной из причин старения.

Бесплатное лекарство

Как самому стимулировать свой организм с помощью холода? Самый доступный способ — прогулки.

Как установили немецкие ученые, именно скелетные мышцы при охлаждении начинают активно синтезировать дигидробиоптерин (BH2). Когда вы бодро шагаете на холоде, мышцы работают, тем самым защищаются от переохлаждения и одновременно выделяют BH2. Он разносится по всему организму, помогая клеткам поддерживать баланс белков, очищаться от мусорных молекул и тем самым не допускать возрастных изменений.