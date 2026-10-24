Самочувствие кота может быть связано с эмоциональным состоянием его владельца. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, которое выявило связь между гормонами привязанности у людей и животных, пишет The Independent.

В исследовании, опубликованном в журнале iScience, ученые в течение месяца изучали связь между людьми и домашними кошками. Они обнаружили положительную гормональную связь, связанную с окситоцином – так называемым "гормоном любви", который ассоциируется с социальной привязанностью, счастьем и нежностью.

Полученные результаты стали первым объективным подтверждением общей физиологической связи между кошками и их владельцами. Они также ставят под сомнение устоявшееся представление о том, что домашние кошки эмоционально более отстранены, чем собаки.

"Кошки – не просто пассивные компаньоны, а активные социальные партнеры, способные участвовать в эмоциональном взаимодействии с людьми", – отметила ведущая автор исследования, исследовательница поведения животных из Киотского университета доктор Сахо Такаги.

Физиологическая связь между людьми и собаками уже хорошо изучена. В частности, взаимодействие между собаками и их владельцами часто связано с одинаковыми уровнями гормонов стресса. В то же время гормональные механизмы взаимодействия между людьми и кошками до сих пор оставались практически неизученными.

Чтобы измерить эти скрытые биологические связи, исследователи из Киотского университета и Университета Азабу в течение месяца наблюдали за 19 владельцами и 29 домашними кошками. Они анализировали уровни окситоцина и кортизола – основного гормона стресса – в моче участников, а также ежедневные контакты между людьми и животными.

В ходе исследования учёные подтвердили, что более высокий уровень окситоцина у кошек напрямую связан с более высоким уровнем этого гормона у их владельцев. Это свидетельствует о четкой связи между повышенным уровнем окситоцина у животных и менее выраженными негативными эмоциональными состояниями у людей.

Когда уровень окситоцина у кошек повышался, что свидетельствовало об их ласковом настроении и социальной вовлеченности, владельцы сообщали о значительно более низком уровне тревожности, депрессии, напряжения и общих нарушений настроения.

В то же время более высокий уровень стресса у владельцев был связан с более низким уровнем окситоцина у их домашних питомцев. У людей с повышенным уровнем кортизола кошки вырабатывали меньше окситоцина. Это свидетельствует о том, что стресс человека может напрямую подавлять выработку гормона привязанности у животного.

Время, которое владельцы проводили рядом со своими кошками, также было связано с их самочувствием. С помощью Bluetooth-маячков на кошачьих ошейниках исследователи установили, что больше времени рядом с животным связано с более высокими показателями энергичности и жизненного тонуса владельцев. В то же время то, как долго кот живет у владельца, не влияло на эти показатели.

"Время, проведенное в непосредственной физической близости от кота, что, вероятно, отражает частоту поглаживаний, игр или другого непосредственного взаимодействия, может быть связано с более мгновенными положительными эмоциональными состояниями", – пояснила доктор Такаги.

Чтобы выяснить, влияют ли уровни гормонов на реальное поведение животных, исследователи провели дополнительные тесты. Они обнаружили, что кошки с более высоким уровнем окситоцина значительно чаще приближались как к своим владельцам, так и к незнакомым людям. В то же время кошки с более высоким уровнем стресса проявляли меньшую готовность приближаться к незнакомцам.