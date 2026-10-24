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В Стамбуле запретили концерт Максима Галкина – Россия оказалась ни при чём 2 2915

Lifenews
Дата публикации: 24.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Максим Галкин.

Концерт Максима Галкина в Стамбуле отменили в связи с поддержкой им Израиля, газета Sabah. Об этом также пишет в X журналист Yeni Şafak Бурак Доган.

Выступление было запланировано на 25 октября в Стамбульском конгресс-центре. Билеты можно будет вернуть через билетных операторов; перенос концерта на другую дату не планируется.

Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, пишет Sabah. Некоторые активисты и общественные организации жаловались властям на запланированное выступление артиста.

7 октября 2023 года, в день вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, Галкин написал в Instagram: «Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен… Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!»

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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