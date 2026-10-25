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Борьба за хиты группы «Ласковый май» перенеслась в турецкий суд 2 961

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шатунов

Наследники покойного певца Юрия Шатунова добиваются привлечения продюсера Андрея Разина к уголовной ответственности в Турции.

Конфликт касается исключительных прав на песни популярной в прошлом музыкальной группы "Ласковый май".

Ранее Серикский 1-й межрайонный суд в Турции вынес решение, согласно которому Андрей Разин был признан автором и законным обладателем исключительных прав на 28 композиций коллектива.

В этот список вошли такие известные хиты, как "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер" и "Лето".

Представители правообладателя со стороны семьи артиста не согласились с этим вердиктом и уже подали жалобу в региональный суд города Анталья.

Ранее судебные инстанции в России пришли к выводу о поддельности документов, которые Разин и связанные с ним лица предоставляли в ходе споров об авторских правах.

На данный момент Андрей Разин объявлен в розыск и заочно арестован российскими правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве, связанном с отчуждением песен группы "Ласковый май".

Представители наследников продолжают настаивать на незаконности действий продюсера и намерены добиваться справедливости в международных инстанциях.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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