Больше полувека рядом с Линдой, дружба с музыкантами Smokie, похожая на братство, и дуэт с Сюзи Кватро, родившийся по воле случая. Крис Норман в эксклюзивном интервью порталу bb.lv рассказывает о жизни без сценического блеска.

Легендарный музыкант рассказал об одиночестве после ухода из группы, возвращении к семье и потерях, перед которыми бессильна даже музыка. А ещё — о завтраке в час дня и о том, что сегодня для него на самом деле означает успех.

Living Next Door to Alice, I’ll Meet You at Midnight, Mexican Girl, Midnight Lady, Stumblin’ In — одни только названия этих песен напоминают о разных этапах музыкального пути Криса Нормана. Для самого певца они связаны не только с концертами, но и с совершенно конкретными моментами в студии: как он впервые услышал песню, как шла запись, что происходило вокруг. У слушателей те же мелодии хранят совсем другие воспоминания — о свадьбе, особенном событии или определённом периоде жизни. Норман говорит: именно для этого и нужны песни.

Рассказывая о карьере, он не скрывает и её менее блестящую сторону. Уход из Smokie открыл новые творческие возможности, но поначалу принёс одиночество. Группа была чем-то большим, чем совместная работа: музыканты дружили задолго до международного успеха и относились друг к другу скорее как братья. Начав сольную карьеру, Норман должен был привыкнуть к совсем другой жизни.

В разговоре о семье он тоже не предлагает чудодейственного рецепта долгого брака. С Линдой они познакомились совсем молодыми. Отвечая на вопросы об отношениях длиной более полувека, певец снова и снова возвращается к дружбе и вниманию друг к другу. И признаётся: после гастролей мало просто переступить порог дома. Иногда нужно несколько дней, чтобы снова почувствовать себя частью привычной семейной жизни.

Ещё одна тема разговора — альбом LIFELINES. В нём Норман возвращается к песням, которые повлияли на него и остались важными спустя десятилетия. «Я выбрал особенные песни разных десятилетий — композиции, которые были очень важны для меня тогда и остаются такими сегодня. Надеюсь, они подарят слушателям много тёплых воспоминаний», — говорит музыкант в анонсе концерта. Этот взгляд в прошлое ведёт от музыки шестидесятых к любви, дружбе и вопросу о том, что остаётся главным, когда слава уже не стоит на первом месте.

LIFELINES: песни как страницы жизни

— Ваш новый альбом LIFELINES воспринимается почти как музыкальная автобиография. Почему вам показалось, что именно сейчас настал подходящий момент оглянуться на свою жизнь и карьеру через музыку?

— Я начал заниматься музыкой много лет назад, ещё в школе, а профессиональным музыкантом стал в 1968 году. Получается, что в музыкальном мире я провёл очень много лет. Поэтому решил: пора вернуться ко многим песням, которые мне очень нравились и оказали на меня влияние.

— Когда вы работали над LIFELINES и возвращались к разным периодам своей жизни, всплывали ли воспоминания или чувства, которые вас удивили, которых вы не ожидали?

— Думаю, приятнее всего мне возвращаться в то время, когда я рос, — в шестидесятые. Это было замечательное время, наполненное множеством эмоций.

— Какая песня в альбоме LIFELINES для вас самая личная и почему?

— В альбоме много песен, которые имеют для меня очень личное значение. Strawberry Fields Forever была особенно важна, потому что я был огромным поклонником The Beatles. Эта песня вышла примерно в то же время, что и альбом Sgt. Pepper’s, и мне очень нравился тот период.

— Вы создаёте музыку уже больше пятидесяти лет. Где по-прежнему находите вдохновение для новых песен?

— Думаю, дело в том, что я слушаю очень много разной музыки и она каким-то образом остаётся в голове. А потом, когда пытаюсь написать песню, что-то из услышанного незаметно проявляется. Мне кажется, вся музыка, которую ты когда-либо слышал, смешивается, и, возможно, именно так рождается новая песня. Иногда источником вдохновения становится то, что я думаю или чувствую по поводу окружающего мира.

— Вы вполне могли бы исполнять на концертах только классику, которую все знают и любят. Почему для вас всё ещё важно создавать новую музыку?

— Мне очень нравится писать песни, создавать новую песню буквально из ничего. Приятно проживать весь этот процесс: начинаешь с чистого листа, постепенно появляется песня, работа над ней завершается, и в итоге она становится записью. Это замечательное чувство.

— Когда сегодня вы исполняете Living Next Door to Alice, I’ll Meet You at Midnight, Mexican Girl или Midnight Lady, возвращаются ли конкретные воспоминания о времени, когда эти песни записывались?

— С каждой песней, которую я исполняю вживую, связаны воспоминания о том, как я впервые её услышал или написал. Помню и саму студийную запись, и то, что происходило во время работы. В те годы нам вместе было очень весело.

С Линдой — больше полувека

— Вы познакомились со своей женой Линдой совсем молодыми и прожили вместе уже больше полувека. В чём, на ваш взгляд, секрет таких долгих отношений?

— Не могу утверждать, что знаю этот секрет. Думаю, у каждого он свой. Но главное, по-моему, в том, что всё начинается и заканчивается крепкой дружбой.

— Вы говорили, что дружба и умение вместе посмеяться — важные составляющие долгого брака. Изменилось ли с возрастом ваше понимание любви?

— Нет, не думаю, что изменилось. Я никогда не тратил слишком много времени на то, чтобы это анализировать. Но любовь нужна каждому.

— Как после стольких лет вместе вам с Линдой всё ещё удаётся удивлять или радовать друг друга?

— Как я уже говорил, главное — быть очень хорошими друзьями и оставаться ими. Это подразумевает и внимание, и чуткость по отношению друг к другу. Но, думаю, это относится к любым отношениям.

— Ваша карьера — это десятилетия гастролей и поездок. Как удавалось совмещать требования международной музыкальной карьеры с семейной жизнью?

— Мне очень повезло: дома у меня был надёжный тыл и понимающая семья. Близкие осознавали, как важно для моей карьеры много ездить. Я всегда старался уравновешивать долгое отсутствие столь же продолжительным пребыванием дома. А когда был дома, всё время проводил с семьёй.

— Когда гастроли заканчиваются и вы возвращаетесь домой, легко ли из Криса Нормана — артиста — снова стать Крисом Норманом — мужем, отцом и дедушкой?

— Иногда нужно немного времени, чтобы перестроиться. Атмосфера на гастролях и дома с семьёй очень разная. Поэтому может понадобиться пара дней, чтобы снова привыкнуть к обычной жизни и повседневным делам.

— Вы пережили огромный успех, но были и очень тяжёлые моменты в личной жизни. Помогала ли музыка справляться с потерями и трудностями?

— В целом музыка помогала мне на протяжении всей жизни. Но бывают моменты, когда ничто не может помочь, — например, когда теряешь близкого человека. Тогда помочь может только время, которое лечит.

Сюзи Кватро: один микрофон на двоих

— Ваша с Сюзи Кватро песня Stumblin’ In остаётся одним из самых любимых дуэтов своей эпохи. Что ярче всего запомнилось из совместной работы над записью?

— На самом деле всё произошло случайно, мы совершенно этого не планировали. Встретились на церемонии вручения наград, а на вечеринке после неё мы с Сюзи встали и вместе спели рок-н-ролл. Это хорошо выглядело и звучало, поэтому наш продюсер предложил сделать совместную запись.

Я отправился в студию с Сюзи и её группой. Когда мы с её музыкантами записывали инструментальное сопровождение, я играл на акустической гитаре. А потом мы просто встали у одного микрофона и спели песню вместе.

— Почему в Stumblin’ In ваши голоса так естественно сочетались?

— Это трудно объяснить. То же самое было со Smokie: мы пели на несколько голосов, и всё звучало очень естественно, потому что наши голоса подходили друг другу. Почему так происходит — загадка.

— Между вами и Сюзи чувствовалась очень убедительная «химия» — и в песне, и на сцене. Вы уже тогда понимали, насколько сильным будет отклик слушателей на этот дуэт?

— Нет, думаю, никто из нас об этом даже не догадывался. Когда записываешь песню и она выходит, всегда трудно понять заранее, будет ли у неё успех. Если повезёт, как нам повезло с этой песней, она вдруг становится очень популярной и добивается большого успеха. И это прекрасно.

— Какой Сюзи Кватро была как коллега и музыкант, когда вы работали вместе?

— Я знаю её очень много лет, ещё с тех пор, когда мы оба работали с одной звукозаписывающей компанией. Она всегда была замечательной артисткой и музыкантом, и нам было очень весело вместе.

— Вы с Сюзи и сегодня поддерживаете связь?

— Нет, по сути, нет. Она живёт в Эссексе и Германии, а я — в Йоркшире и на острове Мэн. Так что мы не совсем соседи. Живём очень далеко друг от друга, и наши пути пересекаются нечасто.

— Stumblin’ In продолжают открывать для себя молодые поколения. Как вы думаете, почему эта песня оказалась неподвластна времени?

— Не знаю. Для меня загадка, как эта песня, кажется, начала жить собственной жизнью. Но всегда приятно услышать её новую версию или услышать саму песню в фильме или где-нибудь ещё.

— Если бы появилась подходящая песня и возможность, вы с удовольствием снова записались бы или выступили вместе с Сюзи?

— Вообще-то в девяностых мы с Сюзи уже записали вторую совместную песню. Я написал её сам, она называется I Need Your Love. Но не думаю, что сейчас есть какие-то планы снова сделать что-то подобное.

Smokie: были друзьями, стали почти братьями

— Для миллионов слушателей ваш голос по-прежнему неотделим от классического звучания Smokie. Какие чувства сильнее всего охватывают вас, когда сегодня вспоминаете те годы?

— Это было замечательное время и для меня, и для остальных участников группы. Мы знали друг друга много лет, и, когда наконец пришёл успех, это было очень волнующе. Помню, как нам всем было хорошо и как прекрасно мы проводили время в семидесятые.

— Вы знали своих товарищей по группе ещё до международного успеха. Как внезапная слава изменила дружбу и отношения между вами?

— Мы были очень близки, по-настоящему дружили — скорее даже были как братья. Когда пришёл успех, мы остались самими собой и помогали друг другу не терять почву под ногами. Конечно, позднее наши пути разошлись, поэтому мы уже не виделись так часто, как прежде. Но по-прежнему поддерживаем связь и остаёмся друзьями до сих пор.

— Уход из Smokie стал важным поворотом в вашей жизни. Оглядываясь назад, что это решение дало вам лично и в творческом отношении?

— Уходить из Smokie было очень трудно: мы были настолько близки и всегда поддерживали друг друга. Когда я стал сольным артистом, почувствовал себя довольно одиноким. Это была резкая перемена, и к ней пришлось привыкать. Но она открыла передо мной возможности делать вне группы то, чего я обычно не делал бы, оставаясь в ней.

— Вы поддерживаете связь с бывшими коллегами по Smokie и вспоминаете иногда вместе те необыкновенные годы

— Как я уже сказал, да, мы по-прежнему общаемся. Иногда вспоминаем семидесятые и, думая о тех днях, от души смеёмся.

— Исполняя сегодня классические песни Smokie, чувствуете ли вы, что одновременно сохраняете важную часть собственной истории?

— Я не думаю о своей карьере в таких категориях. С моей стороны было бы слишком претенциозно так к этому относиться.

Жизнь без гастролей: завтрак в час дня

— Вы уже отметили 75-летний юбилей. Что вы сегодня знаете о жизни такого, что хотели бы знать в двадцать пять?

— О, очень многое! Думаю, за такой долгий срок каждый, конечно, узнаёт больше и приобретает больший жизненный опыт, открывая для себя то, чего не знал в молодости. Но всего этого слишком много, чтобы перечислить.

— Как выглядит обычный день Криса Нормана, когда нет ни концерта, ни поездки, ни записи?

— Я не жаворонок, поэтому обычно встаю ближе к полудню. Потом обычно иду гулять или бегать, а иногда делаю упражнения дома. После этого, примерно в час дня, у меня ранний обед или поздний завтрак. Дальше всё зависит от того, какие у меня дела. Либо отправляюсь в домашнюю студию писать песни, либо просто ленюсь и смотрю старые фильмы по телевизору. Спать обычно ложусь около двух или трёх часов ночи.

— Миллионы проданных записей и больше пятидесяти лет на сцене — что после всего этого для вас сегодня означает успех?

— Это значит, что я вполне обеспечен и у меня нет денежных проблем, которых в молодости, до того как пришёл успех, было очень много. Ещё приятно, когда люди подходят, узнают меня, относятся тепло и дружелюбно. Но теперь слава уже не кажется мне такой важной: на самом деле она довольно мимолётна.

Латвия: музыка, которая соединяет поколения

— 11 декабря 2026 года вы выступите в Риге. Какие воспоминания о Латвии и латвийской публике остались у вас после предыдущих приездов?

— Публика всегда замечательно откликается, и мне от этого очень хорошо. Поэтому радость — главное чувство, которое остаётся у меня после выступлений перед латвийскими поклонниками.

— На вашей музыке выросло несколько поколений латвийских слушателей. Сегодня родители иногда приходят на концерты со своими детьми и даже внуками. Что для вас значит видеть, как ваши песни соединяют разные поколения?

— Это замечательное чувство — знать, что люди сделали мои песни частью своей жизни и своих воспоминаний. Мне всегда очень лестно, когда кто-то говорит, что моя песня звучала у него на свадьбе или на другом особенном событии и напоминает об определённом периоде жизни. Ведь именно для этого и нужны песни.

— И напоследок: что вы хотели бы лично сказать своим латвийским поклонникам перед встречей в Риге в декабре?

— Хочу сказать всем своим поклонникам: надеюсь, вам всем удастся прийти на мой концерт в Риге. Мы будем там, чтобы порадовать вас и помочь вам прекрасно провести время. Так что приходите и насладитесь замечательным вечером!

(использованы пресс-фото)