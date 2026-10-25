Болгарской ясновидящей Ванге приписывают очередное необычное предсказание: в ноябре 2026 года Землю якобы посетит огромный космический объект, а человечество может вступить в контакт с внеземной цивилизацией.

Среди других пророчеств, приписываемых Ванге на 2026 год, — начало новой мировой войны, масштабные природные катастрофы, включая наводнения и землетрясения, а также стремительное развитие искусственного интеллекта.

Впрочем, никаких признаков приближающегося визита инопланетян пока нет.

Более того, достоверность самих предсказаний вызывает серьёзные сомнения. При жизни Ванга не оставила обширного письменного архива пророчеств, подлинность которого можно было бы проверить. Большинство известных сегодня предсказаний основаны на позднейших публикациях, пересказах и чужих интерпретациях.

После смерти ясновидящей ей приписывали предвидение терактов 11 сентября, Чернобыльской катастрофы, гибели принцессы Дианы, цунами 2004 года и Brexit.

Однако, как отмечает The Guardian, во многих случаях невозможно найти первоначальные свидетельства того, что Ванга действительно говорила об этих событиях до того, как они произошли.

Исследователи её наследия предупреждают: в интернете постоянно появляются новые «пророчества Ванги» — о войнах, экономических кризисах и глобальных катастрофах.

Поэтому и ноябрьское «прибытие инопланетян» пока следует воспринимать не как реальный прогноз, а как очередную неподтверждённую историю, связанную с именем знаменитой прорицательницы.