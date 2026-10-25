Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Неужели ноябрь - наш последний месяц. Что говорят пророчества Ванги 4 5986

Lifenews
Дата публикации: 25.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ванга

Болгарской ясновидящей Ванге приписывают очередное необычное предсказание: в ноябре 2026 года Землю якобы посетит огромный космический объект, а человечество может вступить в контакт с внеземной цивилизацией.

Среди других пророчеств, приписываемых Ванге на 2026 год, — начало новой мировой войны, масштабные природные катастрофы, включая наводнения и землетрясения, а также стремительное развитие искусственного интеллекта.

Впрочем, никаких признаков приближающегося визита инопланетян пока нет.

Более того, достоверность самих предсказаний вызывает серьёзные сомнения. При жизни Ванга не оставила обширного письменного архива пророчеств, подлинность которого можно было бы проверить. Большинство известных сегодня предсказаний основаны на позднейших публикациях, пересказах и чужих интерпретациях.

После смерти ясновидящей ей приписывали предвидение терактов 11 сентября, Чернобыльской катастрофы, гибели принцессы Дианы, цунами 2004 года и Brexit.

Однако, как отмечает The Guardian, во многих случаях невозможно найти первоначальные свидетельства того, что Ванга действительно говорила об этих событиях до того, как они произошли.

Исследователи её наследия предупреждают: в интернете постоянно появляются новые «пророчества Ванги» — о войнах, экономических кризисах и глобальных катастрофах.

Поэтому и ноябрьское «прибытие инопланетян» пока следует воспринимать не как реальный прогноз, а как очередную неподтверждённую историю, связанную с именем знаменитой прорицательницы.

×
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
15
2
1
1
0
2

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Изображение к статье: Максим Галкин.
Изображение к статье: Отношения
Изображение к статье: Сталлоне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире
Изображение к статье: Здание СГД
Политика
Изображение к статье: стенд Rail Baltica
В мире
2
Изображение к статье: тыквы-светильники
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Ryanair
ЧП и криминал
Изображение к статье: переговоры
В мире
1
Изображение к статье: Пентагон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео