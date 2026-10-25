Мероприятие должно было пройти в Стамбульском конгресс-центре, где к 23 октября успели распродать примерно половину билетов. Об этом сообщила газета Sabah. Причиной отмены стали массовые протесты и кампания в турецких социальных сетях. Местные активисты выразили недовольство из-за публичной позиции артиста, ранее поддержавшего военную операцию Израиля в секторе Газа.

В частности, общественность обратила внимание на публикацию Галкина от 8 июня 2024 года, в которой он положительно отзывался о действиях израильских военных во время освобождения заложников в районе Нусайрат, называл героем погибшего военнослужащего и ставил под сомнение данные о числе жертв, предоставленные Хезболлой.

Протестующие требовали не допускать артиста на сцену и даже ввести для него пожизненный запрет на въезд в страну. Активисты направили официальные обращения в Министерство культуры и туризма Турции, Министерство внутренних дел и администрацию губернатора Стамбула.

Организаторы мероприятия приняли решение отменить выступление под давлением общественности и после поступления официальных запросов от граждан. Представители артиста и концертные площадки пока не сделали дополнительных заявлений по поводу возврата билетов или переноса концерта на другие даты.