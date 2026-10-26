В Елгаве теперь можно добровольно отправиться за решётку. Но за деньги: бывшую городскую тюрьму превратили в туристический объект. Посещение — круглый год, а самое интересное случится сейчас, на Хеллоуин, когда в тюрьме покажут настоящий аттракцион ужасов.

Елгавская тюрьма, построенная ещё в 1870 году, прекратила работу 30 июня нынешнего года. Последних заключённых отправили в новую Лиепайскую тюрьму, а опустевший комплекс перешёл в распоряжение Елгавского самоуправления.

Городские власти решили, что столь колоритному месту незачем простаивать, и уже в сентябре начали водить туда экскурсии.

Желающих оказалось столько, что первые экскурсии были быстро распроданы. Теперь посещения планируют проводить регулярно, а не только в рамках разовой акции.

Экскурсии организует Елгавский региональный туристический центр. Причём один из гидов, Гунтис Раса, проработал в этой тюрьме 20 лет. Так что ему есть что рассказать из увиденного за годы службы.

За два часа посетителям показывают территорию, исторические здания, камеры и другие помещения. В группах не более 15 человек. Обычный билет стоит восемь евро, для школьников, студентов и пенсионеров предусмотрена цена в пять евро.

К слову, у Елгавской тюрьмы история богатая. Летом 1908 года здесь три месяца провёл Янис Чаксте, будущий первый президент Латвии. А в 1926 году за эти стены угодил знаменитый латвийский разбойник Ансис Каупенс, чьи преступления в своё время наделали немало шума.

В лучшие для тюремной статистики времена здесь содержались сотни заключённых. В 2005 году их насчитывалось около 700, а в последние годы — примерно 320.

Напомним, что места заключения в Елгаве прославились и впечатляющими побегами. Самый крупный, правда, случился не из этой, а из другой тюрьме в Елгаве — Парлиелупской, закрытой ещё в 2008 году.

В июле 1994 года там произошёл самый массовый тюремный побег в истории Латвии: через подкоп на свободу выбрались сразу 88 заключённых!

Туннель прорыли из банно-прачечного комплекса, ключи от которого находились у заключённого-банщика. Получился практически свободный выход за пределы охраняемой территории. Причём за год до этого, в 1993-м, из той же тюрьмы через подкоп сбежали девять членов преступной группировки.

Большинство участников массового побега впоследствии поймали. Некоторые успели совершить новые преступления. Но несколько беглецов годами скрывались от правосудия, а один (главарь жестокой банды по фамилии Геллер) не пойман до сих пор.

Но вернёмся к экскурсиям в Елгавской тюрьме. Кроме обычных, там сейчас будет проходить и одна особенная.

С 30 октября по 8 ноября частная фирма Zeltāres организует здесь десятидневную программу. Днём посетителям предложат осмотреть камеры, коридоры и штрафной изолятор, а школьникам заодно расскажут, с какого возраста наступает уголовная ответственность и чем могут обернуться необдуманные поступки.

Зато вечером воспитательные беседы уступят место настоящему шоу ужасов. По тёмным коридорам посетителей будут запускать по одному или небольшими компаниями. На маршруте их встретят актёры в пугающих образах, световые и звуковые спецэффекты, а также сюрпризы, о которых организаторы предпочитают заранее не рассказывать. В отличие от обычных хэллоуинских аттракционов, здесь даже декорации строить почти не требуется: настоящие камеры, тяжёлые двери и тюремные коридоры уже имеются.

Самоуправление тем временем ищет способы использовать освободившиеся помещения. Для их аренды установлена плата — 15 центов за квадратный метр в сутки. Так что бывшая тюрьма может принимать не только экскурсантов, но и съёмочные группы и организаторов различных мероприятий.