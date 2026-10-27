Итальянские учёные нашли под храмом Гроба Господня в Иерусалиме остатки сооружения, чьё описание совпадает с текстом Библии Итальянские археологи обнаружили под храмом Гроба господня в Иерусалиме гробницу, которая довольно точно совпадает с описанным в Библии местом погребения Иисуса Христа.

Под церковью, построенной в IV веке, они обнаружили каменоломню, следы возделанных участков и сада, а также высеченную в скале гробницу.

По словам руководительницы работ Франчески Романы Стасоллы, это те самые поля, которые, согласно Новому Завету, были расположены между стенами Иерусалима и Голгофой.

Особое значение имеет найденный сад, поскольку Евангелие от Иоанна упоминает сад на месте распятия Иисуса. А следы оливковых деревьев и виноградных лоз датируются (хоть и неточно) примерно временем, к которому обычно относят смерть Иисуса.

Евангелия от Матфея, Марка и Луки описывают гроб Иисуса как усыпальницу, высеченную в скале. Находка круглого каменного сооружения вписывается в эту картину и даёт возможность предположить, что как раз вокруг этой гробницы и возник храм, ставший одной из главнейших святынь для христиан.

Археологические находки не дают научно неопровержимого доказательства того, что здесь был погребён именно Иисус. Однако результаты работ показывают, что это место, почитаемое христианами почти две тысячи лет, обладает характеристиками, более-менее совпадающими с описаниями Нового Завета.

Храм Гроба Господня, который православные христиане также называют церковью Воскресения, расположен в христианском квартале Старого города Иерусалима.

Первая церковь на этом месте была освящена в 335 году н. э. За последующие столетия здание не раз разрушалось и вновь восстанавливалось. Поэтому современный облик храма стал результатом многочисленных этапов строительства и реставрации.

Долгое время любые перепланировки, ремонтные работы или археологические раскопки почти не проводились, поскольку храмом совместно владеют представители нескольких христианских конфессий, и каждая опасалась за свои права и влияние. Теперь сторонам удалось договориться. С 2016 года храм Гроба Господня реставрируют — впервые за два с лишним века.