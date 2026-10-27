Отсутствие бровей, загадочная полуулыбка, необычный взгляд и странное положение рук. Более пяти веков Мона Лиза не даёт покоя искусствоведам, а теперь её внешность изучают и врачи. Современные специалисты выдвинули сразу несколько медицинских гипотез — от выпадения волос и заболеваний щитовидной железы до нарушений зрения и даже серьёзных неврологических расстройств.

«Мона Лиза» Леонардо да Винчи — пожалуй, самый знаменитый женский портрет в истории живописи. Миллионы посетителей Лувра пытаются разгадать секрет её улыбки, а исследователи продолжают спорить о личности модели и обстоятельствах создания картины.

Однако некоторые врачи предлагают взглянуть на шедевр совершенно иначе. Они считают, что отдельные особенности внешности Джоконды могут напоминать симптомы заболеваний, известных современной медицине.

Недавно итальянский дерматолог Луиджи Лайно вновь привлёк внимание к этой теме, предположив, что женщина на картине могла страдать очаговой алопецией. Но это далеко не единственный диагноз, который пытались поставить Моне Лизе.

1. Алопеция: почему у Джоконды нет бровей?

Первое, что замечают многие исследователи, — практически полное отсутствие бровей и ресниц у женщины на портрете.

Итальянский дерматолог Луиджи Лайно считает, что такая особенность может указывать на очаговую алопецию — аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы, вызывая выпадение волос.

Врач обращает внимание на несколько признаков: отсутствие заметных бровей и ресниц, необычно ровную линию роста волос на лбу и отсутствие видимых рубцов.

Подобную версию ранее выдвигали американские специалисты Леон Голдман и Аллен Уродвелл. Они также предполагали, что у Моны Лизы могла быть частичная потеря волос.

Одной из возможных причин заболевания исследователи называли сильный стресс. Лиза Герардини, которую принято считать моделью Леонардо, жила в неспокойную эпоху, переживала семейные трудности и потери.

Однако существует и гораздо более простое объяснение: в эпоху Возрождения женщины нередко удаляли брови и волосы у линии лба, следуя представлениям о красоте.

Кроме того, отсутствие бровей на картине может быть связано с особенностями живописной техники и изменениями красочного слоя за прошедшие столетия.

Поэтому гипотеза об алопеции остаётся лишь предположением.

2. Косоглазие: секрет необычного взгляда

Одна из самых известных особенностей портрета — впечатление, будто Мона Лиза следит глазами за зрителем независимо от того, с какой стороны он смотрит на картину.

Это явление даже получило название «эффект Моны Лизы».

Однако британский офтальмолог Клайв Найс предложил медицинское объяснение необычного взгляда. По его мнению, у женщины могло быть косоглазие.

Специалист предположил, что глаза Джоконды выглядят недостаточно сфокусированными, а их положение может свидетельствовать о нарушении согласованной работы глазных мышц.

Впрочем, большинство исследователей рассматривают знаменитый эффект прежде всего как особенность восприятия двумерного изображения. Он не доказывает наличие какого-либо заболевания глаз.

3. Гемиатрофия: что не так с руками Моны Лизы?

Не меньше вопросов вызывает положение рук женщины.

На картине правая рука Джоконды лежит поверх левой. На первый взгляд в этом нет ничего необычного, однако некоторые медики усмотрели в позе возможные признаки заболевания.

Специалист по микрохирургии рук Жан-Жак Конте и терапевт Анри Греппо предположили, что правая рука женщины могла быть укорочена или ослаблена.

Они связывали эту особенность с гемиатрофией — состоянием, при котором уменьшается объём тканей одной половины тела или отдельной его части.

По другой версии, необычное положение руки могло быть связано с мышечной слабостью либо неврологическими нарушениями, в том числе напоминающими проявления болезни Паркинсона.

Но здесь особенно важно учитывать художественный замысел: положение рук на портрете могло быть выбрано Леонардо исключительно ради композиции.

4. Нарушения интеллектуального развития: самая спорная гипотеза

Одну из наиболее резких и неоднозначных версий предложил датский исследователь Финн Беккер-Кристинсен.

Он предположил, что некоторые черты внешности Моны Лизы могут свидетельствовать о серьёзных нарушениях интеллектуального развития.

В качестве возможных признаков специалист называл выпуклый лоб, особенности пропорций пальцев и асимметрию улыбки.

По его мнению, правая сторона лица женщины словно улыбается, тогда как левая выглядит иначе.

В старых публикациях для описания этой гипотезы использовались термины «олигофрения» и «идиотия». Сегодня подобная терминология считается устаревшей и стигматизирующей.

К тому же современные медицинские представления не позволяют определять интеллектуальные способности человека по форме лба, пальцев или выражению лица.

Поэтому такая версия не имеет убедительной диагностической основы и представляет скорее исторический интерес как пример необычной интерпретации произведения искусства.

5. Болезни зубов: почему Мона Лиза так странно улыбается?

Американский стоматолог Джозеф Борковски предложил искать секрет знаменитой улыбки не в характере женщины, а в состоянии её зубов.

Изучив изображение, он предположил, что Мона Лиза могла потерять передние зубы.

По мнению стоматолога, особенности выражения лица и предполагаемые изменения тканей вокруг рта напоминают внешность человека с отсутствующими зубами.

Сторонники этой версии считают, что именно поэтому улыбка Джоконды кажется такой сдержанной и необычной.

Впрочем, стоматологические проблемы по изображению закрытого рта определить невозможно. А загадочная улыбка может объясняться знаменитой техникой сфумато, которую использовал Леонардо да Винчи.

Благодаря мягким переходам света и тени выражение лица кажется изменчивым: в один момент женщина словно улыбается, в другой — выглядит задумчивой.

6. Повышенный холестерин: подозрительное пятнышко возле глаза

Канадский врач и историк Клод Шинпель обратил внимание на небольшое образование возле левого глаза Моны Лизы.

По его мнению, оно могло напоминать ксантелазму — желтоватое отложение липидов под кожей, которое иногда связано с нарушениями липидного обмена.

Исследователь также отметил желтоватый оттенок некоторых участков лица.

На основании этих деталей он предположил, что у женщины мог быть повышенный уровень холестерина.

Однако ксантелазмы встречаются и у людей с нормальными показателями холестерина. Кроме того, оттенки кожи на старинной картине зависят от пигментов, лака, освещения и реставраций.

Поэтому даже наличие похожего пятнышка не позволяет судить о результатах анализов женщины, жившей пять столетий назад.

7. Гипотиреоз: не скрывала ли Мона Лиза заболевание щитовидной железы?

Ещё одну медицинскую гипотезу предложили исследователи Мандип Мехра и Хилари Кемпбелл.

Они предположили, что у Джоконды мог быть гипотиреоз — состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.

В пользу своей версии специалисты приводили несколько особенностей внешности женщины: желтоватый оттенок кожи, отсутствие заметных бровей, высокую линию роста волос и возможное увеличение щитовидной железы.

При гипотиреозе действительно могут наблюдаться сухость кожи, выпадение волос, отёчность и другие изменения внешности.

Исследователи также обратили внимание на область шеи Моны Лизы, предположив наличие зоба.

Но оценивать размеры щитовидной железы по художественному изображению крайне ненадёжно. Тем более что особенности освещения и положение головы способны создавать обманчивое впечатление.

Можно ли вообще поставить диагноз по картине?

Несмотря на обилие гипотез, специалисты не располагают доказательствами того, что Мона Лиза действительно страдала перечисленными заболеваниями.

Даже если на портрете присутствуют особенности, напоминающие медицинские симптомы, они могли возникнуть по совершенно другим причинам.

Во-первых, Леонардо да Винчи не стремился создать медицински точное изображение модели. Его интересовали свет, тень, выражение лица и эмоциональное воздействие картины.

Во-вторых, за пять столетий живописный слой изменился. Некоторые детали могли потускнеть, а первоначальные оттенки — стать другими.

В-третьих, мода эпохи Возрождения существенно отличалась от современной. Например, высокий открытый лоб и тонкие либо полностью удалённые брови могли считаться привлекательными.

Наконец, у исследователей нет достоверных медицинских сведений, позволяющих подтвердить хотя бы один из предполагаемых диагнозов.

Главная загадка остаётся неразгаданной

И всё же интерес врачей к Моне Лизе вполне объясним. Знаменитый портрет настолько реалистичен, что зрителям хочется увидеть в изображённой женщине живого человека — с собственной историей, переживаниями и, возможно, проблемами со здоровьем.

Версия дерматолога Луиджи Лайно об очаговой алопеции стала очередной попыткой по-новому взглянуть на знакомый всему миру образ.

Но пока медицинские гипотезы не могут соперничать с главным объяснением притягательности Джоконды — художественным мастерством Леонардо да Винчи.

Возможно, величайший секрет Моны Лизы заключается вовсе не в её предполагаемых болезнях, а в том, что художнику удалось создать лицо, которое спустя пять веков продолжает казаться живым и загадочным.