Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Всего одна ночь — и столько эмоций: Королёва сделала неожиданное признание о муже 1 975

Lifenews
Дата публикации: 27.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан

Наташа Королева и Сергей Глушко уже 23 года живут в браке. У артистов есть взрослый сын – 24-летний Архип. Супруги по-прежнему без ума друг от друга и умеют устраивать сюрпризы, чтобы подогреть свои отношения.

Общаясь с журналистами, Наташа рассказала, что они с мужем провели жаркую ночь в Хабаровске.

«Со мной Серёга со спектаклем поехал на Дальний Восток. Мы с ним в Хабаровске встретились на одну ночь. Но какую! Но какую!» - восхитилась певица.

Детали горячей ночи артистка уточнять не стала, и только многозначительно улыбнулась.

Наталья Королева встретилась с Сергеем Глушко, когда основным источником его дохода был стриптиз. Сама певица в то время была уже суперзвездой, за ее плечами был тяжелый развод с композитором Игорем Николаевым. По словам Натальи, познакомившись с Сергеем, она не рассчитывала на серьезные отношения – певице хотелось развеяться. Но судьба распорядилась иначе.

В одном из интервью Королева поведала, что забеременела от своего будущего мужа уже на первом свидании. Артистка вспомнила, что «заказала» у него сына.

«Беременность не была запланированной. Я приехала в гости к своему будущему супругу и поняла, что он сделал все, чтобы я осталась. Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: «Хочу мальчика». Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», - вспомнила Королева.

Певица рассказывала, что когда она приехала на съемную квартиру к Тарзану, у него в доме не было никакой еды – только банка абрикосового варенья. С тех пор супруги ежегодно отмечают День абрикосового варенья как символ своей любви.

Их сын Архип родился 19 февраля 2002 года. Пара официально зарегистрировала свои отношения уже после его появления на свет. Тарзан сделал предложение Королевой в Киеве в день ее 30-летия. Через три месяца они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Королева не раз говорила, что мечтала о втором ребенке. Но у них с мужем не получилось. Несколько ее беременностей закончились выкидышами. А когда супруги предприняли ряд попыток сделать ЭКО, они также не увенчались успехом, поделилась звезда с журналистами.

×
#интервью #шоу-бизнес #семья #отношения #беременность #свадьба #любовь
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Галкин с флагом Израиля
Изображение к статье: Ванга
Изображение к статье: Шатунов
Изображение к статье: Трость из Сигулды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: осеннее озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: Таймс-сквер — торжество медиаиндустрии. Эксклюзив!
В мире
Изображение к статье: шины
Техно
Изображение к статье: Евфимий Солунский.
Наша Латвия
Изображение к статье: Анна с супругом
Lifenews
1
Изображение к статье: Кулбергс
Политика
Изображение к статье: осеннее озеро
Наша Латвия
Изображение к статье: Таймс-сквер — торжество медиаиндустрии. Эксклюзив!
В мире
Изображение к статье: шины
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео