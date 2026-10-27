Став супругой премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, Анна Кулберга оказалась в центре общественного внимания. Теперь ей приходится гораздо тщательнее продумывать свой внешний вид, особенно во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала журналу Privātā Dzīve, сообщает nra.lv.

По словам Анны, обращаться к профессиональному стилисту она не стала, поскольку уверена, что лучше других знает, какая одежда ей подходит.

«Мне кажется, я сама знаю себя лучше всех — понимаю, что мне идёт и что отражает мою индивидуальность», — говорит она.

Чувство стиля Анна унаследовала от матери. В одежде она предпочитает лаконичность и чёткие линии.

«Меньше деталей, но с изюминкой. Самое яркое украшение — сам человек», — объясняет супруга премьера.

Этим летом во время визита в Париж её образ удостоился комплимента от Брижит Макрон, супруги президента Франции Эмманюэля Макрона.

Анна признаёт, что выбор наряда для официальных мероприятий требует знания этикета и дипломатического протокола, которым приходится учиться.

«Ни один нормальный человек не может просто так знать, что надеть, отправляясь во дворец. Причём дворец во Франции требует совершенно другого подхода, чем дворец в Латвии», — рассказывает она.

По её словам, французы — настоящие гурманы в вопросах моды, которым свойственна некоторая провокационность. Поэтому для визита во Францию она позволила себе выбрать платье латвийского дизайнера Наталии Янсоне с довольно откровенным декольте.

«А вот в Латвии на приём к президенту принято приходить в более консервативном наряде. Теперь я уже начинаю лучше понимать эти нюансы», — отмечает Анна.

За помощь в освоении тонкостей этикета и протокола она отдельно поблагодарила специалиста Эвию Кениню.