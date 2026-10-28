В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's за более чем 42 миллиона евро продали практически полный скелет хищного динозавра, жившего около 67 миллионов лет назад.

Итоговая цена оказалась в несколько раз выше предварительной оценки, а имя нового владельца до сих пор неизвестно. Учёные опасаются, что уникальная находка может исчезнуть из поля зрения науки.

Как сообщает нидерландское издание NOS, главным лотом торгов стал скелет нанотираннуса — небольшого хищного динозавра, близкого родственника знаменитого тираннозавра рекса.

Останки получили имя Джоди (Jodie). Их обнаружили в 2019 году в американском штате Монтана, известном многочисленными находками доисторических животных.

Цена взлетела за 12 минут

Первоначально аукционный дом Sotheby's рассчитывал выручить за скелет от пяти до восьми миллионов евро. Однако интерес коллекционеров оказался значительно выше ожиданий.

Торги продолжались всего 12 минут, но за это время стоимость уникального экспоната выросла многократно. В результате неизвестный покупатель заплатил за останки динозавра более 42 миллионов евро.

Таким образом, окончательная сумма превысила верхнюю границу предварительной оценки более чем в пять раз.

Личность покупателя не раскрывается. Неизвестно также, собирается ли новый владелец выставлять скелет на всеобщее обозрение или оставит его в частной коллекции.

191 кость возрастом 67 миллионов лет

Особую ценность находке придаёт её сохранность. Скелет Джоди состоит примерно из 191 ископаемой кости, что делает его исключительно полным образцом древнего хищника.

Нанотираннусы жили на территории современной Северной Америки в конце мелового периода, незадолго до массового вымирания динозавров около 66 миллионов лет назад.

Внешне эти животные напоминали тираннозавров, однако были значительно меньше. Они передвигались на двух мощных задних конечностях, обладали длинным хвостом, острыми зубами и сравнительно небольшими передними лапами.

Само название Nanotyrannus переводится приблизительно как «карликовый тиран».

Долгое время учёные спорили о том, существовал ли нанотираннус как самостоятельный род динозавров или обнаруженные останки принадлежали молодым особям тираннозавра рекса.

Поэтому хорошо сохранившиеся скелеты подобных животных представляют особый интерес для палеонтологов: они позволяют исследовать строение костей, особенности роста и эволюционные связи древних хищников.

Всего три подобных скелета

Размеры Джоди впечатляют, хотя по сравнению с тираннозавром рексом этот хищник был относительно небольшим.

Длина скелета от морды до кончика хвоста составляет около 4,7 метра, а высота — приблизительно 2,7 метра. Для сравнения: взрослый тираннозавр рекс мог достигать 13 метров в длину и пяти метров в высоту.

По информации Sotheby's, в мире известны всего три настолько хорошо сохранившихся скелета нанотираннуса.

Именно редкость и научная ценность останков, вероятно, стали одной из причин столь ожесточённой борьбы покупателей.

Как сообщает NOS со ссылкой на британскую газету The Guardian, за право приобрести динозавра боролись шесть участников, делавших ставки по телефону и через интернет.

Учёные опасаются потерять уникальную находку

Продажа ископаемых останков за десятки миллионов евро вызывает неоднозначную реакцию научного сообщества.

Палеонтологи опасаются, что редчайшие образцы, попадая в руки частных коллекционеров, могут стать недоступными для исследований.

Если новый владелец решит хранить скелет в закрытом помещении, специалисты лишатся возможности изучать его с помощью современных научных методов, а публика — увидеть уникальное свидетельство доисторической жизни.

Один из американских учёных, комментируя продажу для The Guardian, также выразил сомнение в обоснованности столь высокой цены.

По его оценке, общие затраты на раскопки, подготовку и сборку подобного скелета, вероятно, не превышают одного миллиона долларов.

Между тем суммы, которые коллекционеры готовы платить за останки динозавров, продолжают расти.

Всего несколькими месяцами ранее другой скелет тираннозавра рекса был продан примерно за 44 миллиона евро.

Продажа Джоди вновь поставила перед научным сообществом непростой вопрос: должны ли уникальные свидетельства истории Земли становиться предметом частной торговли или такие находки необходимо сохранять в музеях, где они будут доступны исследователям и посетителям?