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На Евровидение не выступит ряд стран Европы — кто-то по материальным причинам, кто-то – по политическим 6 990

Lifenews
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: "Евровидение-2027"
ФОТО: пресс-фото

Европейский вещательный союз подтвердил участие лишь 36 стран в "Евровидении-2027". Конкурс пройдет в мае в болгарском Бургасе.

Сначала о пополнении. Впервые на сцену "Евровидения" выйдет участник от Канады, после того как тамошний тв-холдинг CBC/Radio-Canada получил статус члена Европейского вещательного союза (EBU).

Кроме того, после четырехлетнего перерыва к конкурсу также возвращается Северная Македония.

Не хотят или не могут участвовать в конкурсе

В конкурсе 2027 года не будут участвовать несколько стран, которые в последние годы либо отказались от участия по финансовым причинам, либо продолжают политический бойкот мероприятия.

Так, Словакия вновь отказалась от возвращения на "Евровидение", сославшись на финансовые и программные ограничения общественного вещателя. Такую же причину назвала отказавшаяся петь Чехия.

Похоже, чешские и словацкие телевизионщики совсем обеднели – участие страны в «Евровидении» обходится примерно от 100 000 до 500 000 евро. Не выглядит неподъемной суммой для национального вещателя.

Кроме того, Нидерланды и Ирландия объявили, что второй год подряд не будут участвовать в конкурсе из-за несогласия с сохранением участия Израиля.

Испания и Словения пока не приняли окончательного решения – они также не участвовали в конкурсе 2026 года. EBU предоставил обеим странам время до декабря для подтверждения.

Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к участию в "Евровидении": российские вещатели были исключены из Европейского вещательного союза после вторжения РФ в Украину, а членство белорусского вещателя БТРК в EBU было прекращено еще в 2021 году.

Что касается Латвии, то эта страна уже подтвердила свое участие в "Евровидении" в следующем году. Осталось выбрать представителя, который (которая) согласится спеть на болгарской сцене.

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#Нидерланды #Испания #Евровидение #Чехия #Европа #Ирландия #Словакия #Беларусь #Россия
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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