Начнем с объяснения того, а кто такой этот самый «мерин». Мерин ведь не просто конь, а кастрированный. Сивый — значит светло-пепельного окраса.

То есть, говоря современным городским языком, фраза «врет как сивый мерин» должна звучать как-то так: «Врет как светло-пепельный кастрированный жеребец». Понятнее не становится, но нам это знание скоро пригодится.

Даже историки эволюции языка и филологи расходятся во мнении, каким именно образом «светло-пепельный кастрированный жеребец» стал символом лжи. Вариантов много, перечисляем наиболее интересные.

Версия 1

Самая очевидная ассоциация: седой мужик, который перед женщинами красуется, сам себя нахваливает и цену своим романтическим подвигам набивает. Таких и сейчас пруд пруди.

В деревенской жизни и мерины себя ведут аналогично: ржут громко, копытами бьют, кобыл к себе зовут, а потомства дать не могут. Ведь кастрировали их хозяева, печаль.

Версия 2

Среди исследователей языка существуют защитники следующей теории. Якобы первоначально сия фраза звучала иначе: «прет как сивый мерин». Ругательство критиковало грубую и кривую работу жеребца в поле. По сути, перед нами конь, который борозду портит.

С годами, а также в других регионах изречение пережило трансформацию и превратилось в более современное и универсальное: «врет как сивый мерин».

Версия 3

Гипотеза весьма популярная, но, на наш взгляд, высосана из пальца. И всё же мы ее включим в список, так как она звучит действительно симпатично.

Якобы в XVIII–XIX веках в русской армии употребляли выражение «врет как Сиверс Меринг» в честь служивого вруна-завиральщика барона Сиверса Меринга. Никаких подтверждений существования Сиверса Меринга не найдено, но, даже если он был собирательным фольклорным персонажем, эта теория припозднилась: фраза «врет как сивый мерин» явно существовала в нашем языке раньше.

Существует ли связь между фразой «врет как сивый мерин» и фразой «бред сивой кобылы»

Безусловно, связь есть. Такие красивые языковые совпадения не могут быть случайными. Как и в случае с мерином, для кобылы сивый цвет тоже означал старость. «Бред» в данном случае не от слова «бредить», а от слова «бродить». То есть перед вами «старая сивая кобыла, которая шатается как попало», — и это выражение идеально стыкуется с версией [2] из нашего списка про мерина.