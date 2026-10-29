Юбилейный концерт латвийской кантри-группы Sestā jūdze в Валке обернулся финансовым разочарованием для музыкантов. На выступление коллектива, отмечающего 25-летие, удалось продать всего 155 билетов. Менеджер группы призналась, что концерт следовало отменить, однако музыканты все же решили выступить.

«Скоро ни один артист не захочет приезжать в Валку»

Недавно в Центре культуры Валкского края состоялся концерт популярной латвийской группы кантри-музыки Sestā jūdze, посвященный 25-летию коллектива, сообщает nra.lv со ссылкой на издание Ziemeļlatvija. Однако вместо полного зала музыкантов встретило сравнительно небольшое число зрителей.

После выступления некоторые посетители признались, что чувствовали неловкость из-за низкой посещаемости концерта.

«Скоро ни один артист не захочет приезжать в Валку. Становится неловко и стыдно перед музыкантами», — поделились впечатлениями зрители.

Как выяснилось, на юбилейный концерт было продано всего 155 билетов.

«Фактически этот концерт следовало отменить»

Многолетний менеджер группы Даце Тромпете в разговоре с Ziemeļlatvija признала, что результат оказался неожиданным для всей команды.

«Все мы были неприятно удивлены», — сказала она.

По словам Тромпете, из-за низких продаж организаторы могли отказаться от проведения концерта, однако решили не отменять выступление. Одной из причин стало то, что участник группы Модрис живет и работает в Валке.

«Мы решили, что в любом случае поедем в Валку, потому что Модрис живет и работает в Валке. Но фактически этот концерт следовало отменить», — рассказала менеджер.

Она подчеркнула, что стоимость билетов была вполне доступной. Самые дорогие места стоили 20 евро, а билеты по минимальной цене можно было приобрести за 10 евро. Тем не менее привлечь больше зрителей не удалось.

Группа рассчитывает компенсировать убытки другими концертами

Низкая посещаемость отразилась и на финансовом результате выступления. По словам менеджера, концерт в Валке оказался убыточным.

«По сути, нам не удается выйти сухими из воды. Это плохой показатель. Надеемся, что остальные концерты группы помогут компенсировать убытки», — призналась Тромпете.

Таким образом, несмотря на решение выступить перед немногочисленной публикой, юбилейный концерт не оправдал финансовых ожиданий коллектива.

В Центре культуры тоже удивлены

Небольшое число зрителей стало неожиданностью и для представителей Центра культуры Валкского края. Методист по культурной работе Лига Пандалоне призналась, что также была неприятно удивлена посещаемостью концерта известной группы.

При этом она напомнила, что нельзя рассчитывать на бесплатный вход на все культурные мероприятия.

История с Sestā jūdze — не единственный недавний случай, когда латвийские музыканты столкнулись с недостаточным спросом на билеты.

Ранее BB.lv сообщал, что латвийской певице пришлось отменить часть запланированных концертов из-за слабых продаж.

Ситуация в Валке вновь поднимает вопрос о том, насколько востребованы платные концерты даже известных исполнителей в небольших городах Латвии.