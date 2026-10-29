Сотни пассажиров застряли в Камбодже после того, как «вечный» круизный лайнер Villa Vie Odyssey неожиданно приостановил плавание на этой неделе. Обитатели лайнера остались без крыши над головой. Пассажирам дали всего несколько часов на то, чтобы покинуть судно. Многие из них продали всю недвижимость, чтобы провести остаток жизни в путешествиях по миру, сообщает The Independent.

История Ланетт и Йохана

Ланетт Канен и Йохан Бодин были среди сотен гостей, которые с нетерпением ждали новой жизни в море, когда в октябре 2024 года поднялись на борт Villa Vie Odyssey. 56-летние супруги продали свой бизнес, чтобы оплатить каюту стоимостью 100 000 долларов, а также ежемесячную плату за обслуживание в 3500 долларов. Ланетт управляла компанией по замене лобовых стекол прямо с борта лайнера. Кроме того, пара вела хронику путешествия на крупнейшем видеохостинге.

Но на этой неделе их жизнь сделала неожиданный поворот: круизная компания Villa Vie Residences сообщила гостям, что им придется покинуть лайнер в Камбодже. Причина — высокие расходы на топливо, из-за которых судно пришлось поставить на «временную стоянку».

26 октября в 6 утра людям объявили, что они должны покинуть лайнер до 14:00 того же дня. Лайнер рассчитан на 970 пассажиров, но на момент приостановки круиза на борту находились 200 человек. На судне уже давно ходили слухи о финансовых трудностях компании, но срочное уведомление все равно стало неожиданностью.

«Моей первой реакцией было глубокое сожаление из-за того, что нам придется покинуть дом и сообщество, которые мы создали за последние два года. Было тяжело осознавать эту новость, пока мы собирали вещи и прощались с местом, которое успели полюбить», — сказала Ланетт.

По ее словам, компания помогла с выгрузкой чемоданов и организовала трансфер из порта, но не оплатила проживание в отелях. Ланетт рассказала, что одна из постоялиц предложила помощь тем, кто испытывает финансовые трудности с оплатой жилья, и работает над организацией чартерного рейса в Сан-Франциско.

«Villa Vie не сообщила нам, когда мы сможем вернуться на борт. Независимо от того, возобновится ли круиз, мы решили двигаться дальше. Компания планировала повысить плату за обслуживание, что поставило бы нас в безвыходное положение», — сказала она.

Теперь пара планирует провести около недели в отеле в Сиануквиле, затем немного побыть в Пномпене и отправиться во Вьетнам, на индонезийский остров Бали и в Таиланд. Они надеются, что более низкая стоимость жизни позволит им сохранить привычный уровень жизни, пока они будут строить долгосрочные планы. По словам Ланетт, многие пассажиры сдружились и планируют поселиться по соседству и на суше.

Жалобы других пассажиров

Другие постояльцы жаловались на отсутствие связи и поддержки со стороны круизной компании. Шэрон Лейн была одной из пассажирок, но до сих пор владеет люксовым номером на лайнере. Лейн пришлось покинуть корабль в прошлом году из-за проблем со здоровьем. Сейчас она очень переживает за своих друзей.

«Проблемы с коммуникацией возникают постоянно. Им нужно решить вопросы с транспортом, визами, жильем; это очень тяжело. Мне потребовались недели, чтобы организовать свой отъезд, а у них было всего несколько часов», — рассказала она.

Шэрон до сих пор владеет каютой на корабле, потому что условия ее контракта не позволяют сдавать жилье в аренду. Продать каюту сейчас уже не получится.

«Я потеряла деньги. Все, кто владеет каютами, потеряли или потеряют деньги. Для тех, кто продал свою собственность, чтобы оплатить путешествие, это стало настоящей катастрофой», — добавила Лейн.

Что говорит компания

В заявлении Villa Vie Residences говорится, что компания приостановила деятельность, чтобы не перекладывать на пассажиров возросшие расходы, связанные с топливным кризисом. Круизная компания заявила, что рассматривает возможные варианты дальнейших действий, но пока не завершила процесс финансирования проекта.