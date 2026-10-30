Латвия в популяризации туризма за рубежом слишком концентрируется на Риге, а больше следовало бы выделять природный туризм и сельскую еду, сказала в интервью агентству ЛЕТА руководитель ассоциации "Lauku ceļotājs" Аснате Зиемеле.

"Предложение, которое мы популяризируем, однообразно. Можно было бы гораздо больше рекламировать и еду, причем не только рижские рестораны, а именно сельскую еду, от которой иностранные гости в восторге", - сказала Зиемеле. По ее словам, иностранных гостей удивляет привычное в Латвии приготовление из свежих продуктов и вкус еды. Эту часть латвийского предложения следовало бы показывать больше.

В качестве примера популяризации природного туризма она упомянула Эстонию, которая уже давно обратила внимание и на предложения за пределами Таллинна, например, на природный туризм, наблюдение за медведями и птицами и национальные парки. Там очень хорошая инфраструктура для наблюдения за животными, велопрогулок и лодочных прогулок. "По-моему, они от этого много выигрывают, потому что привлекают людей, которые едут знакомиться с самой страной и ее природой, а не на мальчишники. Это очень хорошие гости, они готовы платить и искренне интересуются страной", - сказала руководитель ассоциации.

Это также в целом помогает развивать предложение сельского туризма. "Предприниматели видят, что государство популяризирует это направление, поэтому и сами продолжают вкладывать и развивать предложение. Это образует своего рода круг. В Латвии такой популяризации природного туризма не происходит", - сказала Зиемеле.

По ее мнению, предложение латвийского сельского туризма очень хорошо конкурирует с Литвой и Эстонией. Цены на сельский туризм в Латвии ниже, чем в Эстонии, и такие же, как в Литве. "Возможно, в Эстонии в целом немного лучше, потому что у них лучше инфраструктура - велодорожки, хорошие автостоянки, туалеты и возможности для различных активностей. Это поднимает их на ступеньку выше. Однако, сравнивая предложения конкретных сельских усадеб, я бы сказала, что мы находимся на очень похожем уровне", - сказала Зиемеле.

По сравнению с Литвой в Латвии больше хуторов вне поселков, поэтому у гостей больше места и простора, указала руководитель ассоциации. В привлечении литовцев большим преимуществом является также латвийское побережье. В свою очередь, эстонцы больше посещают Видземе, особенно северное Видземе. Латвийское побережье для них не так актуально, что связано с многочисленными водоемами и островами Эстонии.

Оценивая работу Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР), она отметила, что агентство работает довольно хорошо, однако геополитическая ситуация ограничивает маркетинговые возможности. Вложение больших сумм в широкую кампанию сейчас, по ее мнению, было бы сомнительным, поэтому маркетинг должен быть продуманным. "Эстонский маркетинг лучше, но это не значит, что работу ЛАИР следует списывать со счетов", - сказала Зиемеле.

Также руководитель ассоциации выразила сожаление, что страны Балтии не могут действовать сообща в туристическом маркетинге. "Мне очень жаль, что три страны Балтии не могут работать вместе. Не знаю, каковы соображения и насколько это связано с отношением двух других стран, но вместе мы могли бы достичь гораздо лучших результатов, особенно на дальних рынках. Если каждая страна Балтии отдельно рассказывает о своих праздниках песни, банях и черном хлебе, то, слушая презентацию уже второй страны, кажется, что слышишь одно и то же", - признала Зиемеле, добавив, что в свое время проводились совместные маркетинговые мероприятия как в Японии, так и в Англии.