Обвиненных в колдовстве женщин необходимо помиловать, так как это была судебная ошибка, заявляют члены горсовета Мейдстоуна. В XVII веке в городе казнили более 20 женщин, а по всей Англии и Шотландии — около 5 тыс.

Члены городского совета британского города Мейдстоун планируют обратиться к королю Карлу III с петицией об официальном помиловании всех женщин, осужденных в городе по обвинению в колдовстве. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечает канал, в XVII веке Англию и Шотландию накрыла охота на ведьм, в общей сложности там казнили около 5 тыс. женщин: одни были повешены, другие — сожжены. По имеющимся данным, из них более 20 были повешены в Мейдстоуне.

«Обычно это были незамужние женщины, старые девы или вдовы, у которых, как правило, не было мужчины, который мог бы за них заступиться. <...> Они были легкими мишенями», — рассказала CBS News Клэр Кехили, член городского совета Мейдстоуна.

Мейдстоун находится в графстве Кент Южной Англии в 51 км от Лондона. Население — около 110 тыс. человек. Впервые город под названием Meddestane был упомянут в «Книге Страшного суда» в 1086 году.

Как объяснила заведующая коллекциями музея Мейдстоуна Саманта Харрис, многих осужденных в колдовстве женщин считали причиной стихийных бедствий, болезней, гибели рогатого скота. «Мы искали козлов отпущения и обвиняли людей, которые часто были весьма уязвимы», — указала она. Харрис назвала помилование этих женщин личным делом каждого. «Если мы не извлекаем уроки из прошлого, кто может сказать, что подобное не повторится в будущем? Из истории можно многому научиться», — добавила она.

Современное Средневековье

В некоторых странах людей до сих пор обвиняют в колдовстве. Так, летом 2025 года в Бурунди были убиты шесть человек, обвиненных в колдовстве. По данным AFP, представители молодежного движения правящей партии «Имбонеракуре» ворвались в дома около 10 человек и напали на них. В результате двое обвиненных были сожжены заживо, а остальные забиты дубинками или камнями.

В феврале того же года двоих жителей Замбии обвинили в организации колдовства и хранении амулетов, предназначенных для причинения вреда президенту страны Хакаинде Хичилеме. Прокуроры утверждали, что они собирались провести ритуал проклятия главы государства по заказу брата бывшего депутата Замбии Эммануэля Банда.