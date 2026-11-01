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Лидии Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус: что известно о здоровье артистки 0 503

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина на фоне сердечной недостаточности находится в больнице в реанимационной палате, где за ней ведётся круглосуточное наблюдение.

У 88-летней Лидии Николаевны давно наблюдаются различные проблемы со здоровьем, в том числе, и в силу преклонного возраста. О диагнозе звезды рассказала младшая дочь артистки Ольга.

«Это ни инфаркт и ни инсульт. Это базовая сердечная недостаточность, которая у людей в этом возрасте уже хроническая. Она наблюдается и у более молодых. Да, этот диагноз сопровождается отдышкой, отечностью, усложненным дыханием. Накормить такого человека тоже довольно сложно, так как дыхание перебивается. Потому мама находится в реанимации, где она круглосуточно подключена к приборам, считывающим ее состояние. Таким образом врач наблюдает за показаниями, пока они не стабилизируются. То есть пока человек не начнет легче дышать, пока не сойдут отеки», — прокомментировала состояние Федосеевой-Шукшиной Ольга.

Дочь знаменитой актрисы добавила, что ее мама лежит в одной из московских больниц, где очень высокий уровень оказания медицинских услуг.

А сегодня стало известно, что Лидии Николаевне присвоили паллиативный статус, означающий, что заболевание достигло терминальной стадии, и пациента уже не вылечить. Можно лишь облегчить боль и поддерживать его жизнь на протяжении какого-то времени.

Добавим, что в 2019 году Федосеева-Шукшина перенесла инфаркт, а в 2023-м — инсульт. У актрисы наблюдаются проблемы с сердцем и сосудами. По информации ряда источников, в реанимации Лидия Николаевна находится с середины октября. Также на фоне сердечной недостаточности и пневмонии у нее начали отказывать почки.

Уже много лет за актрисой ухаживает ее младшая дочь, 58-летняя Ольга. Старшая Мария (59 лет), как заявляет сама Ольга, особого участия не принимает.

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#семья #инфаркт #инсульт #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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