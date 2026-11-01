Роман Абрамович впервые за долгое время появился на публике со спутницей. После развода с галеристкой Дарьей Жуковой миллиардер не афишировал свою личную жизнь. И вот сейчас вышел в свет с украинской моделью Натальей Гоций, с которой ему приписывают роман.

Абрамович и его новая избранница посетили светское мероприятие в Баку.

О том, что экс-владельца футбольной команды «Челси» и украинскую манекенщицу связывают романтические отношения, сообщила в соцсетях Ксения Собчак.

«Тем временем первый светский выход пары Романа Абрамовича с Натальей Гоций, бывшей моделью Victoria’s Secret из Украины, случился вчера на Baku International Arts Festival. Они действительно встречаются уже давно, но все четыре года СМИ томились лишь на уровне слухов», - написала Собчак в своем блоге.

Наталья Гоций родилась в Киеве. В 2004 году она победила в международном конкурсе Ford Supermodel of the World. Снималась для обложек модных журналов – от «Vogue» до «Elle», а также участвовала в показах Gucci, Dolce & Gabbana, Valentino. В 2006 году, в 21 год, стала «ангелом» Victoria's Secret.

В 2007 году вокруг Гоций разразился громкий скандал – ее обвинили в нездоровой худобе и пропаганде анорексии после показа Guy Laroche. Модель вышла на подиум в белом платье с вырезами, обнажившем ее проступающие сквозь кожу ребра.

У 41-летней Гоций двое сыновей, Спартак и Тамерлан, родившиеся в браке с украинским бизнесеном Русланом Нижником.

60-летний Роман Абрамович был женат трижды – на Ольге Лысовой, Ирине Маландиной и Дарье Жуковой. От второго брака у него пятеро детей: Анна, Аркадий, Софья, Арина и Илья. В браке с Дарьей Жуковой родились дочь Лея и сын Аарон.

Дарья Жукова и Роман Абрамович развелись в 2017 году. Сейчас галеристка счастлива в новом браке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом, за которого она вышла замуж в октябре 2019 года.