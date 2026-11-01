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Умер бэк-вокалист «Любэ» Алексей Тарасов: музыкант был с группой почти 40 лет и записал все ее альбомы 0 49

Lifenews
Дата публикации: 01.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алексей Тарасов

На 65-м году жизни скончался Алексей Тарасов, много лет выступавший в качестве бэк-вокалиста группы «Любэ». Музыкант умер 30 октября, ему было 64 года. О тяжелой утрате сообщили сами участники коллектива, посвятившие коллеге публикацию в соцсетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало Алексея Тарасова — бэк-вокалиста группы «Любэ». Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил Алексея», — говорится в сообщении на официальной странице ансамбля.

Тарасов был связан с «Любэ» практически с первых дней существования коллектива. Он присоединился к музыкантам в 1989 году и за последующие десятилетия стал важной частью фирменного звучания группы. Алексей участвовал в записи всех ее альбомов, исполнял бэк-вокальные партии, в том числе басовые, а также занимался перкуссией.

В феврале 2026 года у артиста обнаружили рак гортани: злокачественная опухоль поразила голосовые связки. Спустя несколько месяцев у музыканта диагностировали еще и рак кишечника с метастазами. Официально представители группы причину смерти не раскрывали.

В последнее время Тарасов уже не выходил на сцену вместе с коллегами. Как сообщалось в СМИ, его вокальные партии во время концертов исполнял сын Серафим.

Биография Алексея Тарасова

Алексей Тарасов родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он получил профессиональное музыкальное образование, окончив дирижерско-хоровое отделение Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. До работы в популярной музыке занимался оперным пением.

В коллектив Николая Расторгуева и композитора Игоря Матвиенко Тарасов пришел в год его основания. При этом первые полтора десятилетия музыкант преимущественно работал над студийными записями, а постоянным участником концертного состава стал в 2005 году. С тех пор он сопровождал группу и на выступлениях, оставаясь рядом с коллегами на протяжении многих лет.

Личная жизнь артиста тоже была связана с миром искусства. Тарасов состоял в браке с актрисой Ольгой Машной, известной зрителям по роли Софьи в фильме «Гардемарины, вперед!». У бывших супругов родился сын Дмитрий. Позднее Алексей стал отцом еще одного сына — Серафима.

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#смерть #музыка #рак
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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