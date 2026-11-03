Когда Карл Бушби отправился домой, ему было 29 лет. Когда он наконец вернулся, исполнилось 57. За это время британец прошёл около 58 тысяч километров, пережил встречи с крокодилами и белым медведем, пересёк ледяной Берингов пролив, переплыл Каспийское море и Ла-Манш.

Путешествие, которое должно было занять пять лет, растянулось почти на три десятилетия. И теперь перед путешественником стоит, возможно, самая сложная задача — научиться жить обычной жизнью.

2 ноября 2026 года в британском городе Халл произошло событие, которого ждали почти 28 лет. Домой вернулся бывший военный парашютист Карл Бушби — человек, поставивший перед собой невероятную цель: добраться из Южной Америки до родной Англии пешком, не пользуясь моторизованным транспортом.

Его встречали сотни людей, родственники, друзья и мэр города, передает NOS.

Бушби вошёл в Халл, толкая перед собой нагруженную вещами тележку. За плечами у него были четыре континента, около 30 стран и, по приблизительным подсчётам, 75 миллионов шагов.

«Понадобился весь мир, чтобы я сегодня оказался здесь», — признался путешественник собравшимся.

И добавил, что это достижение принадлежит не только ему: завершить экспедицию удалось благодаря помощи людей со всего света.

Вышел с 500 долларами и рассчитывал вернуться через пять лет

История началась в 1998 году в Пунта-Аренасе, на крайнем юге Чили.

Тогда 29-летний британец, имевший за плечами службу в воздушно-десантных войсках, отправился в путешествие, которое назвал «Экспедиция Голиаф».

В кармане у него было всего 500 долларов.

Бушби установил для себя два принципиальных правила: не пользоваться моторизованным транспортом для продвижения по маршруту и добраться до родного Халла собственными силами.

Первоначально он рассчитывал управиться за пять лет.

Однако довольно быстро понял, насколько ошибался.

По его словам, сначала он увеличил предполагаемый срок до двенадцати лет, а затем жизнь заставила отказаться и от этих расчётов.

В результате дорога домой заняла почти 28 лет.

Крокодилы, партизаны и белый медведь

За время экспедиции британец пережил столько опасных приключений, что их хватило бы на несколько фильмов.

В Колумбии ему пришлось спасаться от вооружённого конфликта, пробираясь через водоёмы, в которых обитали крокодилы.

Он пересёк печально известный Дарьенский пробел — труднопроходимую полосу джунглей и болот между Колумбией и Панамой. Этот район считается одним из самых опасных миграционных маршрутов в мире.

На других участках пути ему приходилось преодолевать пустыни, тропические леса, заболоченные территории и районы с экстремально низкими температурами.

Однажды путешественник оказался лицом к лицу с белым медведем.

Но одним из самых невероятных эпизодов стало пересечение Берингова пролива между Аляской и Россией.

Вместе с французским путешественником Бушби отправился через опасные участки морского льда, чтобы добраться до Сибири.

Особую пикантность этой истории придаёт тот факт, что ни один из участников не имел опыта арктических экспедиций.

Тем не менее им удалось осуществить переход, на который решались лишь единицы.

Россия задержала его почти на десять лет

Если природные препятствия Бушби научился преодолевать, то с бюрократией всё оказалось значительно сложнее.

Больше всего времени у него отняла Россия.

В общей сложности, с многочисленными перерывами, на прохождение этой страны ушло почти десять лет.

После пересечения Берингова пролива британца задержали российские власти. Ему грозила депортация из-за незаконного пересечения границы.

В дальнейшем возникали постоянные сложности с визами и разрешениями.

Суровый климат также ограничивал возможности путешественника: в некоторых районах он мог продолжать путь лишь несколько месяцев в году.

В 2012 году, когда Россия отказала ему в визе, Бушби решил устроить необычную акцию протеста.

Он прошёл около 5600 километров от Лос-Анджелеса до российского посольства в Вашингтоне.

В конечном счёте необходимые документы ему всё-таки выдали.

Два года в Мексике и подозрения в шпионаже

Россия оказалась не единственным препятствием.

После мирового финансового кризиса 2008 года Бушби потерял спонсоров и оказался практически без средств.

Из-за финансовых трудностей ему пришлось провести два года в Мексике, временно приостановив экспедицию.

Позднее, пытаясь попасть в Монголию, путешественник столкнулся с китайскими властями, которые заподозрили его в шпионаже и задержали.

Затем новые задержки принесла пандемия коронавируса.

Бывали моменты, когда продолжение путешествия казалось практически невозможным.

Но Бушби неизменно возвращался к своей цели.

Переплыл Каспийское море, хотя плохо умеет плавать

В 2024 году геополитические обстоятельства вынудили британца искать новый маршрут.

Продолжать путешествие через Россию и Иран стало невозможно, поэтому он решил пересечь Каспийское море — крупнейший замкнутый водоём планеты.

На это ушёл 31 день.

Самое удивительное, что Бушби, по собственному признанию, вовсе не является хорошим пловцом.

Для преодоления водных пространств он разработал собственную технику, которую назвал floatimming — сочетание плавания и удерживания на поверхности воды.

В гидрокостюме и спасательном жилете путешественник двигался преимущественно на спине, помогая себе руками.

Таким необычным способом ему удалось преодолеть огромное водное пространство.

Последнее препятствие — Ла-Манш

Казалось бы, после тысяч километров через джунгли, пустыни и ледяные просторы добраться до Великобритании будет проще простого.

Однако и здесь возникла проблема.

Бушби собирался пройти в Англию через тоннель под Ла-Маншем, но получить разрешение на такой переход не смог.

Тогда он решил плыть.

Переход через пролив до Дувра занял в общей сложности около 20 часов плавания, распределённых на три дня.

И только после этого британец смог завершить последнюю часть пути по родной земле.

«Самые бедные люди делились со мной последним»

За 28 лет путешествия Бушби не раз оказывался в ситуациях, когда без помощи незнакомцев ему было бы не выжить.

Он ночевал в хижинах, построенных из автомобильных деталей, питался рисом и водой, принимал помощь от совершенно незнакомых семей.

Однажды, когда путешественник тяжело заболел из-за желудочной инфекции, его выходила семья перуанского врача.

По словам британца, особенно часто ему помогали люди, которые сами практически ничего не имели.

«Меня принимали самые бедные», — вспоминал он.

Путешественник утверждает, что за годы странствий встретил огромное количество добрых и отзывчивых людей независимо от их национальности, культуры и достатка.

Именно эти встречи, по его словам, позволили ему не сдаться.

Любовь, которую не выдержала дорога

За долгие годы странствий в жизни Бушби случались и романтические истории.

В Колумбии он познакомился с женщиной, с которой состоял в отношениях семь лет.

Позднее у него был трёхлетний роман с жительницей Японии.

Однако обе истории закончились расставанием: постоянные переезды, неопределённость и невозможность вести обычную совместную жизнь оказались слишком тяжёлым испытанием.

Но самой большой личной жертвой стало время, проведённое вдали от сына.

Когда Бушби отправился в экспедицию, его сыну Адаму было всего восемь лет.

Мальчик остался жить с бывшей женой путешественника.

Отец фактически пропустил его взросление. Тем не менее, как Бушби рассказал в интервью The Guardian, им удалось сохранить хорошие отношения.

Вернулся домой, но теперь не знает, как жить дальше

Финиш экспедиции стал для британца одновременно счастливым и тревожным событием.

Почти три десятилетия у него была одна главная цель — идти вперёд, преодолевать препятствия и приближаться к родному дому.

Теперь цель достигнута.

Но вместе с этим исчезло и то, чему он посвятил большую часть взрослой жизни.

Накануне возвращения Бушби признался агентству Associated Press, что испытывает смешанные чувства.

«Моя жизненная цель и причина, ради которой я живу, вот-вот исчезнут. Будет трудно снова стать частью общества, которого ты, по сути, уже не знаешь», — сказал путешественник.

За время его отсутствия мир изменился почти до неузнаваемости. Появились смартфоны, социальные сети, новые технологии, изменились привычки и образ жизни людей.

А сам Бушби провёл эти годы в дороге, зачастую вдали от цивилизации.

Он сумел пройти около 58 тысяч километров и вернуться туда, откуда когда-то начиналась его жизнь. Но теперь ему предстоит ещё одно путешествие — гораздо более короткое по расстоянию и, возможно, не менее сложное: возвращение к обычной жизни.