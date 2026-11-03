3 ноября в возрасте 88 лет ушла из жизни Екатерина Райкина — заслуженная артистка РСФСР, дочь легендарного Аркадия Райкина и старшая сестра Константина Райкина. Она почти полвека была связана с Театром имени Вахтангова, пережила три брака с известными актёрами и долгие годы мечтала вернуться на сцену, которая когда-то была смыслом её жизни.

Последние месяцы Екатерина Аркадьевна тяжело болела. По сообщениям СМИ, она практически не могла самостоятельно передвигаться и находилась под наблюдением врачей. В октябре появились сведения о её госпитализации с подозрением на внутреннее кровотечение. Последние недели актриса провела в больнице, где 3 ноября стало известно о её смерти.

Для нескольких поколений зрителей Екатерина Райкина оставалась обаятельной актрисой Театра имени Вахтангова. Однако за знаменитой фамилией скрывалась непростая судьба — яркая любовь, болезненные расставания, профессиональные разочарования и неизменная преданность театру.

Детство за кулисами и первые шаги на сцене

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье Аркадия Райкина и актрисы Руфи Иоффе. С раннего детства её окружал мир театра: репетиции, гастроли, разговоры об искусстве и встречи с известными артистами.

Отец постепенно становился одним из самых популярных артистов Советского Союза, а мать была его верной спутницей и творческим партнёром.

Впервые Екатерина вышла на сцену в двенадцать лет. Во время гастролей ей доверили роль Козетты в спектакле «Отверженные» в постановке Александры Ремизовой. Девочка заменила заболевшую исполнительницу и получила первый опыт настоящей театральной работы.

Позднее она поступила в Щукинское театральное училище, где училась у Леонида Шихматова и Веры Львовой.

Ещё студенткой Екатерина начала выступать в Театре имени Евгения Вахтангова, а в 1959 году, получив диплом, стала полноправной участницей его труппы.

В её репертуаре были Софья в «Дамах и гусарах», Золушка, Люсиль в «Мещанине во дворянстве», Зелима в «Принцессе Турандот» и Майя в «Иркутской истории».

Она выходила на сцену вместе с Михаилом Ульяновым, Николаем Гриценко, Юрием Яковлевым и другими выдающимися артистами.

Казалось, перед дочерью знаменитого Райкина открыты все двери. Но впоследствии актриса признавалась, что известная фамилия вовсе не гарантировала ей счастливой профессиональной судьбы.

Первый муж — Михаил Державин: любовь, которая не выдержала испытания

В девятнадцать лет Екатерина влюбилась в молодого актёра Михаила Державина. Они познакомились во время учёбы в театральном училище, и роман быстро закончился свадьбой.

Молодожёны не имели собственного жилья и некоторое время жили вместе с родственниками Державина в небольшой московской квартире.

Аркадий Райкин хорошо относился к зятю. Семьи были знакомы, а Михаил производил впечатление обаятельного, воспитанного и доброжелательного человека.

Позднее Екатерина вспоминала, что действительно любила первого мужа и никогда не считала ранний брак ошибкой.

Однако всё изменилось, когда в Театре Вахтангова она сблизилась с Юрием Яковлевым.

Красивый, талантливый и уже известный актёр произвёл на молодую женщину сильнейшее впечатление. Между коллегами вспыхнул роман, хотя оба на тот момент состояли в браке.

Екатерина решила уйти от Державина. Для её первого мужа расставание стало тяжёлым ударом. Тем не менее, по воспоминаниям близких, он сумел пережить случившееся без публичных скандалов и сохранил уважительное отношение к бывшей супруге.

Сама Райкина спустя годы признавалась, что тогда буквально потеряла голову от любви.

Юрий Яковлев: страсть, рождение сына и страшная авария

Юрий Васильевич Яковлев, его вторая супруга — актриса Екатерина Аркадьевна Райкина и их общий сын Алексей.

Отношения с Юрием Яковлевым с самого начала складывались непросто.

Ради новой любви актёр расстался со своей супругой Кирой Мачульской, которая в тот момент ожидала ребёнка. Вскоре после рождения дочери Яковлева Алёны Екатерина тоже стала матерью.

В 1961 году у неё родился сын Алексей.

Рождение ребёнка стало одним из самых счастливых событий в жизни актрисы. Однако семейные отношения постепенно осложнялись.

По воспоминаниям Екатерины, серьёзной проблемой было пристрастие мужа к алкоголю.

Особенно тяжёлое впечатление на неё произвела автомобильная авария, случившаяся во время беременности.

В мае 1961 года супруги ехали из Москвы в Ленинград. Екатерина, находившаяся на четвёртом месяце беременности, сидела на заднем сиденье вместе с подругой.

Как позднее рассказывала актриса, Юрий выпил пива, после чего заснул за рулём. Автомобиль съехал в канаву.

К счастью, все остались живы. Но случившееся заставило Екатерину всерьёз задуматься о безопасности семьи.

Со временем отношения становились всё более напряжёнными. Когда сыну Алексею исполнилось три года, супруги расстались.

Позднее Райкина признавалась, что долго не могла справиться с обидой на бывшего мужа. Ей потребовалось время, чтобы понять, насколько важно сохранить отношения отца с сыном.

Юрий Яковлев и Алексей вновь сблизились лишь спустя много лет, когда молодой человек уже учился в Щукинском училище.

Несмотря на болезненное расставание, Екатерина никогда не считала годы с Яковлевым потерянными. Главным подарком этого брака она называла сына, который впоследствии тоже выбрал актёрскую профессию.

Третий муж: вместе, но порознь

Позднее в жизни Екатерины появился ещё один актёр Театра Вахтангова — Владимир Коваль.

Он начал ухаживать за ней, и спустя некоторое время они поженились. Однако и этот союз не стал безоблачным.

По словам самой Райкиной, они с мужем оказались слишком разными людьми.

Через несколько лет супруги разъехались, но официально разводиться не стали. При этом они продолжали общаться и регулярно созванивались.

В одном из интервью актриса рассказывала, что очень волновалась, если Владимир не звонил в привычное время. Оба уже были немолоды, и любое неожиданное молчание заставляло тревожиться.

Владимир Коваль умер в 2013 году. В том же году не стало Юрия Яковлева, а Михаил Державин ушёл из жизни в 2018-м.

Екатерина пережила всех троих мужчин, с которыми когда-то связывала своё будущее.

Самыми близкими людьми для неё оставались сын Алексей и внучка Елизавета, родившаяся в 2003 году.

Знаменитая фамилия не спасла от забвения

Cемья Райкиных (слева направо): Екатерина Аркадьевна, Руфь Марковна Райкина-Иоффе, Константин Аркадьевич и Аркадий Исаакович.

Несмотря на яркое начало карьеры, профессиональная судьба Екатерины Райкиной складывалась непросто.

Она много лет служила в Театре Вахтангова, но со временем интересных ролей становилось всё меньше.

Актриса болезненно переживала отсутствие работы. Иногда ей казалось, что режиссёры попросту перестали её замечать.

Из-за постоянных переживаний ухудшалось здоровье, и однажды Екатерина даже временно уходила из театра.

Последней постановкой, в которой она вышла на сцену родного театра, стал спектакль «Белый кролик», премьера которого состоялась в 1992 году.

Однако желание играть никуда не исчезло.

В 2006 году, находясь на гастролях в Монреале, Райкина откровенно рассказывала, насколько тяжело переносила профессиональную невостребованность.

Приглашение сыграть в спектакле «Бабье лето» стало для неё возможностью вновь почувствовать себя нужной зрителям.

Особенно болезненным было то, что Театр Вахтангова оставался для Екатерины родным домом. Она пришла туда совсем юной, провела на его сцене молодость, пережила несколько театральных эпох и работала рядом с артистами, которых искренне считала мастерами.

Даже когда новые роли перестали появляться, она продолжала интересоваться жизнью труппы и переживать за коллег.

В 2009 году Екатерина Райкина окончательно покинула Театр Вахтангова.

После этого она больше времени уделяла семье и сохранению творческого наследия отца.

Екатерина и Константин Райкины.

Брат Константин и последние воспоминания об отце

С особой нежностью Екатерина Райкина всегда говорила о младшем брате Константине.

Несмотря на разницу в возрасте и напряжённые рабочие графики, она считала его одним из самых близких людей.

Актриса восхищалась его талантом, педагогической деятельностью и преданностью театру «Сатирикон».

Не менее трогательно она вспоминала последние годы жизни Аркадия Райкина.

Отец тяжело болел. Ему становилось трудно передвигаться, разговаривать и самостоятельно справляться с повседневными делами.

Во время гастролей в Америке Екатерина помогала ему одеваться, бриться и принимать пищу.

Но стоило Аркадию Райкину выйти на сцену, как происходило удивительное преображение.

Перед зрителями вновь появлялся энергичный, остроумный и невероятно обаятельный артист, которого любили миллионы.

Для дочери эти мгновения оставались одним из самых сильных воспоминаний об отце.

Последние месяцы жизни

Осенью 2026 года появились сообщения о резком ухудшении здоровья Екатерины Райкиной.

Пожилая актриса практически перестала самостоятельно передвигаться. В октябре её госпитализировали, предположительно из-за внутреннего кровотечения.

Врачи пытались стабилизировать состояние артистки, однако её силы постепенно угасали.

3 ноября стало известно, что Екатерина Райкина скончалась в московской больнице в возрасте 88 лет.

После неё остались сын Алексей, внучка Елизавета и младший брат Константин Райкин.

А зрителям — воспоминания о её театральных работах, записи спектаклей и телепостановок, среди которых «Дамы и гусары» и «Благочестивая Марта».

Екатерина Райкина прожила жизнь, в которой было немало яркой любви, разочарований и потерь. Но неизменной оставалась её привязанность к сцене — миру, в который она вошла ещё ребёнком и которому посвятила большую часть своей судьбы.