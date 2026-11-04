Аромат корицы и горячего глинтвейна, старинные улочки в тысячах огней, рождественские мелодии и деревянные домики с праздничными угощениями. Ради этой атмосферы миллионы туристов ежегодно отправляются в Европу. Но знаменитые рождественские ярмарки всё чаще встречают гостей огромными очередями, переполненными гостиницами и высокими ценами.

Между тем настоящую зимнюю сказку можно найти в местах, где туристов заметно меньше, а стакан глинтвейна стоит всего 3,50–5 евро.

Путешественник Винисиус Коста, посетивший более 40 рождественских ярмарок, подготовил для Travel Off Path подборку пяти европейских направлений, заслуживающих внимания зимой 2026–2027 годов. Вместо переполненных Страсбурга, Кельна и Вены он советует присмотреться к менее очевидным местам, где сохранились старинные праздничные традиции и можно насладиться Рождеством без постоянной спешки.

Загреб, Хорватия: рождественский город с катком и волшебными туннелями

Когда: с 28 ноября 2026 года по 7 января 2027 года.

Хорватская столица редко оказывается первым городом, который приходит на ум при планировании рождественского путешествия. И совершенно напрасно.

Загреб уже трижды получал звание лучшей рождественской ярмарки Европы в туристическом конкурсе. Его праздничная программа Advent Zagreb давно превратилась в одну из главных зимних достопримечательностей страны.

В конце ноября город начинает преображаться. Парки становятся рождественскими деревнями, пешеходные улицы украшают тысячи огней, а площади наполняются музыкой, ароматами выпечки и горячих напитков.

Особенно впечатляет площадь короля Томислава, где устраивают большой каток под открытым небом. Вечером, когда включается праздничная подсветка, катание на коньках превращается в маленькое приключение.

Есть в Загребе и необычная рождественская достопримечательность: исторические туннели времён Второй мировой войны, которые в праздничный сезон становятся пространством для световых инсталляций.

А если захочется настоящего снега, можно отправиться на гору Слеме неподалёку от города, где зимой доступны лыжные и другие сезонные развлечения при подходящих погодных условиях.

Сколько стоит отдых:

Глинтвейн — около 4 € за стакан.

Традиционные хорватские пончики фритуле — от 5 €.

Колбаска в булочке или сладкий гермкнедль — 6–9,50 €.

Большая порция гуляша — около 8,50 €.

Катание на коньках — примерно 3,50–5 €.

Основное блюдо в ресторане — от 12 €.

Ночь в гостевом доме — 65–75 €, в четырёхзвёздочном отеле — 105–120 €.

Кому подойдёт: тем, кто хочет совместить ярмарки, прогулки по красивому городу и зимние развлечения, не тратя слишком много денег.

Тюркгайм, Франция: рождественская сказка с эльфами и ночным стражем

Когда: с 27 ноября по 30 декабря 2026 года.

Небольшой Тюркгайм в Эльзасе выглядит так, словно сошёл со страниц старинной рождественской книги.

Узкие мощёные улочки, яркие фахверковые дома, средневековые башни и нарядные витрины создают атмосферу, в которой легко забыть о времени.

Главная местная достопримечательность — Marché des Lutins, или Ярмарка эльфов.

Перед ратушей XVI века появляется маленькая рождественская деревня из деревянных домиков. Здесь продают изделия местных мастеров, ёлочные украшения, домашние сладости и традиционные эльзасские угощения.

Но самое интересное начинается вечером.

Каждый день в 17:00 в городе проходит необычная церемония: открывается очередное окошко огромного рождественского календаря. Дети несут фонарики, а специальный фонарщик показывает праздничную картину, скрывавшуюся за окошком.

Особенно интересно наблюдать за этой традицией незадолго до Рождества — 23 или 24 декабря.

А в 21:00 по старинным улицам отправляется ночной страж в средневековом костюме. С фонарём, охотничьим рогом и длинной алебардой он обходит город, исполняя традиционные эльзасские песни.

Это одна из тех деталей, благодаря которым Тюркгайм кажется не туристической декорацией, а настоящим городом из прошлого.

Сколько стоит отдых:

Глинтвейн — 3,50–4 €.

Эльзасский крендель — около 3 €.

Колбаски или традиционный фламекюхе — 6–12 €.

Основное блюдо в ресторане — около 15,50 €.

Обед из трёх блюд — примерно 34 €.

Ночь в гостевом доме — 85–120 €.

Кому подойдёт: любителям романтических путешествий, небольших исторических городов и необычных рождественских традиций.

Таллинн, Эстония: средневековая рождественская сказка совсем рядом

Когда: с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Жителям Латвии необязательно отправляться в далёкое путешествие, чтобы оказаться на одной из самых атмосферных рождественских ярмарок Европы.

Таллинн предлагает то, чего порой не хватает большим туристическим столицам: компактный исторический центр, средневековую архитектуру и праздничную атмосферу, которую можно почувствовать буквально на каждом шагу.

Главная ярмарка разворачивается на Ратушной площади Старого города.

Старинные здания, шпили церквей, мощёные улочки и деревянные торговые домики создают впечатление, будто путешественник попал в другую эпоху.

Согласно местной традиции, именно здесь ещё в 1441 году была установлена одна из первых публичных рождественских ёлок в Европе.

Сегодня украшенная ёлка остаётся центром праздничной площади.

В день открытия ярмарки жители и гости города собираются, чтобы увидеть торжественное включение рождественской иллюминации.

После этого можно неспешно гулять между торговыми рядами, выбирать подарки ручной работы и пробовать местные угощения.

Особенно популярен эстонский глёг — горячий пряный напиток, напоминающий глинтвейн.

Из традиционных блюд стоит попробовать имбирное печенье piparkoogid, кровяную колбасу verivorst с брусничным вареньем и квашеной капустой, а также ароматную выпечку с корицей.

Сколько стоит отдых:

Традиционный глёг — около 7 €.

Глёг с ликёром — 8–9 €.

Имбирное печенье и выпечка — 2,50–4,50 €.

Кровяная колбаса с гарниром — 14–17 €.

Основное блюдо в недорогом ресторане — около 13 €.

Ночь в гостевом доме — 50–80 €, в четырёхзвёздочном отеле — 80–120 €.

Кому подойдёт: жителям Латвии, которые хотят устроить красивое рождественское путешествие на выходные без длительного перелёта.

Бонус: из Таллинна можно отправиться в Хельсинки

Если есть свободный день, поездку легко дополнить посещением финской столицы.

Паром из Таллинна в Хельсинки идёт примерно 2–2,5 часа.

Главная рождественская ярмарка Хельсинки, согласно опубликованному расписанию, будет работать на Сенатской площади с 27 ноября по 22 декабря.

Здесь можно попробовать финский сливочный суп с лососем, рождественскую выпечку и насладиться атмосферой скандинавского праздника.

Бриксен, Италия: Рождество у подножия Доломитовых Альп

Когда: с 27 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Бриксен, который по-итальянски называется Брессаноне, — один из самых очаровательных городов Южного Тироля.

Он расположен неподалёку от Доломитовых Альп, а его рождественские традиции объединяют итальянское гостеприимство и австрийское культурное наследие.

До 1919 года город входил в состав австрийского Тироля, и это прошлое до сих пор заметно в архитектуре, кухне и местных обычаях.

Главная рождественская ярмарка располагается на площади возле величественного барочного собора с двумя высокими башнями.

В деревянных домиках продают тирольские колбаски, горячий яблочный пунш, штрудель, традиционную выпечку и изделия ремесленников.

Здесь не нужно торопиться от одной достопримечательности к другой. Можно просто гулять по украшенным улицам, любоваться горами и наслаждаться праздничной атмосферой.

Особого внимания заслуживает дворец Гофбург — бывшая резиденция князей-епископов.

В рождественский сезон здесь устраивают световое шоу, во время которого историческое здание превращается в огромный экран для красочных проекций.

Музыка, свет и старинная архитектура создают впечатляющее зрелище.

Сколько стоит отдых:

Глинтвейн или горячий яблочный пунш — 4–5 €.

Тирольская колбаска — 5–7 €.

Штрудель и другая выпечка — 3–5 €.

Горячие блюда, включая кнедли и поленту, — 12–17 €.

Билет на световое шоу — примерно 12,50–15 €.

Ночь в гостевом доме — 120–165 €, в четырёхзвёздочном отеле — 215–310 €.

Кому подойдёт: тем, кто мечтает о рождественских ярмарках на фоне альпийских гор и готов потратить на поездку немного больше.

Зеефельд, Австрия: рождественская сказка, в которой появляются демоны

Когда: с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Небольшой австрийский курорт Зеефельд расположен среди живописных Тирольских Альп.

Зимой сюда приезжают ради заснеженных пейзажей, горного воздуха и уютной атмосферы, но в начале декабря город становится местом одного из самых необычных рождественских представлений Европы.

Речь идёт о шествии Крампусов.

В альпийском фольклоре Крампус — рогатое существо, которое сопровождает святого Николая и наказывает непослушных детей.

В начале декабря местные жители надевают устрашающие маски и меховые костюмы, вооружаются колокольчиками и берёзовыми розгами и выходят на улицы.

Особенно зрелищное шествие запланировано на 4 декабря.

По информации автора туристической подборки, в нём должны принять участие около 40 групп, приезжающих из разных уголков Альп.

Зрелище одновременно пугающее и завораживающее.

Путешественник советует наблюдать за шествием с некоторого расстояния: участники могут испачкать зрителей сажей или вовлечь их в традиционные шумные забавы.

Однако Зеефельд — это не только Крампусы.

В рождественский сезон центр курортного посёлка превращается в уютную праздничную деревню с деревянными домиками, горячими напитками, тирольскими блюдами и красивой иллюминацией.

Здесь особенно приятно проводить вечера после прогулок по заснеженным альпийским тропам.

Сколько стоит отдых:

Глинтвейн — 4,50–5 €.

Жареные каштаны или сырная выпечка — 4,50–8 €.

Тирольское мясное блюдо грёстль — 15–18 €.

Основное блюдо в ресторане — около 17 €.

Ужин из трёх блюд — примерно 39 €.

Ночь в гостевом доме — 120–175 €, в четырёхзвёздочном отеле — от 205 €.

Кому подойдёт: любителям гор, необычных народных традиций и настоящего альпийского Рождества.

Где рождественский отдых обойдётся дешевле?

Чтобы было проще сравнить направления, мы собрали основные расходы в одной таблице.

Город Глинтвейн Ночлег за ночь от Загреб 4 € 65 € Тюркгайм 3,50 € 85 € Таллинн 7 € 50 € Бриксен 4 € 120 € Зеефельд 4,50 € 120 €

По стоимости проживания наиболее доступными вариантами выглядят Таллинн и Загреб. В хорватской столице также сравнительно недороги праздничные угощения.

Тюркгайм привлекает атмосферой старинного Эльзаса и невысокими ценами на глинтвейн, а Бриксен и Зеефельд подойдут тем, кто готов заплатить больше ради альпийских пейзажей.

Для жителей Латвии особое преимущество Таллинна — возможность добраться туда на автомобиле или автобусе, не покупая авиабилеты.

При планировании поездки стоит учитывать, что стоимость гостиниц заметно зависит от дат. Особенно быстро цены растут в выходные и непосредственно перед Рождеством.

Все цены приведены ориентировочно в евро, пересчитаны из долларовых сумм в исходной туристической публикации и округлены. Стоимость проживания указана за ночь, без учёта возможных дополнительных сборов. Реальные цены на ярмарках, в ресторанах и гостиницах могут отличаться.

Где искать настоящее рождественское волшебство?

Самые известные рождественские ярмарки Европы, безусловно, заслуживают внимания. Но популярность не всегда означает лучший отдых.

Иногда гораздо приятнее провести вечер на тихой средневековой площади, где можно спокойно рассмотреть праздничные украшения, попробовать местные сладости и поговорить с продавцами, не пробираясь сквозь толпу туристов.

Возможно, именно в небольшом городке, о котором вы раньше даже не слышали, вас и ждёт то самое Рождество — с запахом корицы, тёплым светом фонарей и ощущением, будто вы ненадолго оказались внутри доброй зимней сказки.