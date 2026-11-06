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«Мой любимый папуля!»: дочь Павла Прилучного растрогала актёра поздравлением 0 69

Lifenews
Дата публикации: 06.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Муцениеце и Прилучный

Павел Прилучный отметил 39-летие в кругу близких. Актёр получил немало приятных сюрпризов, но особое внимание поклонников привлекло поздравление его дочери Мии от брака с Агатой Муцениеце. Девочка опубликовала редкий совместный снимок с отцом и сопроводила его трогательными словами.

5 ноября звезде сериала «Мажор» исполнилось 39 лет. Супруга актёра Зепюр Брутян подготовила для именинника необычный праздничный десерт — композицию из пышных пончиков. А младший сын Микаэль порадовал отца рисунком, который сделал своими руками.

Не забыла о празднике и дочь Прилучного от первого брака — Мия. Девочка, которая уже самостоятельно ведёт блог в социальных сетях, решила поздравить папу публично.

Она разместила редкую совместную фотографию с отцом и оставила под ней нежную подпись: «С днём рождения, мой любимый папуля!»

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Прилучный не оставил поздравление без внимания и поделился публикацией дочери на своей странице.

После развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце их общие дети — Тимофей и Мия — остались жить с матерью.

Оба бывших супруга впоследствии устроили личную жизнь. Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян, с которой воспитывает сына Микаэля.

Агата Муцениеце в августе 2025 года вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Позже у супругов родилась дочь Вера.

Таким образом, свой день рождения Прилучный встретил в окружении новой семьи, а поздравление дочери от предыдущего брака стало ещё одним приятным моментом праздника.

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#развод #семья #Павел Прилучный #Агата Муцениеце #День Рождения #поздравление #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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