Сны и видения, возникающие у людей незадолго до смерти, нередко оказываются удивительно яркими, последовательными и эмоционально значимыми. Итальянские исследователи изучили, как медицинские работники и волонтёры хосписов воспринимают подобные переживания и как реагируют на рассказы пациентов.

Результаты исследования были опубликованы 28 марта 2026 года в научном журнале Death Studies. В работе приняли участие 239 специалистов и волонтёров, оказывающих паллиативную помощь.

Как сообщается в научной публикации, исследователи сосредоточились на так называемых предсмертных снах и видениях.

Кого люди видят незадолго до смерти?

По наблюдениям участников исследования, пациенты нередко рассказывают о встречах с умершими родственниками и близкими людьми.

Другой распространённый мотив — образы перехода, которые могут символически восприниматься как приближение к новому этапу или завершение жизненного пути.

При этом речь идёт не обязательно о бессвязных галлюцинациях. Исследователи обращают внимание на то, что подобные переживания могут возникать у пациентов, сохраняющих ясность сознания.

Их рассказы часто отличаются последовательностью, насыщены символами и имеют глубокое эмоциональное значение для самих людей.

Примечательно, что пациенты обычно делятся такими переживаниями по собственной инициативе, без специальных расспросов со стороны медицинского персонала.

Что означают эти видения?

Единого объяснения у специалистов пока нет.

Участники исследования интерпретировали подобные переживания с разных точек зрения.

Одни рассматривали их как психологическую реакцию на приближение смерти. Другие придавали им духовное или экзистенциальное значение, связывая с переживанием смысла жизни, утраты и расставания.

Биомедицинские объяснения также встречались, но реже.

Особую сложность представляет разграничение таких переживаний и делирия — острого нарушения сознания, которое может сопровождаться спутанностью мышления, дезориентацией и галлюцинациями.

Исследователи подчёркивают, что медицинским работникам не всегда легко определить природу подобных состояний.

Как реагируют врачи и медсёстры?

Согласно результатам опроса, специалисты чаще всего стараются внимательно выслушать пациента, успокоить его и оказать эмоциональную поддержку.

При этом они не обязательно пытаются объяснить увиденное или убедить человека, что его переживания были нереальными.

Главное — понять, какое значение эти образы имеют для самого пациента и какие чувства вызывают.

Однако исследование выявило и проблему: медицинским работникам нередко не хватает специальной подготовки для общения с людьми, рассказывающими о предсмертных видениях.

Из-за этого уверенность специалистов в собственных действиях существенно различается.

Почему учёные считают эту тему важной?

Авторы исследования пришли к выводу, что предсмертные сны и видения следует рассматривать не только как необычные индивидуальные переживания, но и как значимую часть общения между пациентом и людьми, которые за ним ухаживают.

Такие рассказы могут становиться поводом для обсуждения страхов, воспоминаний, отношений с близкими и отношения к приближающейся смерти.

Учёные считают необходимым уделять этой теме больше внимания при подготовке специалистов паллиативной помощи, а также развивать сотрудничество между медиками, психологами и другими профессионалами.

При этом исследование не доказывает существование загробной жизни и не устанавливает сверхъестественную природу предсмертных видений. Оно посвящено тому, как эти переживания описывают и понимают специалисты, работающие с умирающими пациентами.

Главный вывод исследования: независимо от происхождения предсмертных снов и видений, для пациентов они могут иметь глубокое личное значение. Поэтому внимательное отношение к таким рассказам — важная составляющая гуманной паллиативной помощи.