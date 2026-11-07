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Умерла актриса Лидия Федосеева-Шукшина 0 124

Lifenews
Дата публикации: 07.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лидия Федосеева-Шукшина

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина умерла в возрасте 88 лет, сообщила ее дочь Мария Шукшина в телеграм-канале.

«Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала она. Федосееву-Шукшину госпитализировали 14 октября из-за проблем с сердцем. На фоне ухудшения состояния 22 октября актрису ввели в медикаментозную кому.

Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Училась во ВГИКе. Была замужем пять раз, в том числе за режиссером Василием Шукшиным, у них родились дочери Мария и Ольга.

Широкую известность ей принесли роли в фильмах супруга «Печки-лавочки» и «Калина красная». После смерти Шукшина в 1974 году актриса продолжила сниматься в кино, всего в ее фильмографии более сотни картин, среди них — «Трын-трава», «Позови меня в даль светлую», «Из жизни отдыхающих», «Виват, гардемарины!», «Они сражались за Родину», «12 стульев».

В 2018-м артистка сочеталась браком с продюсером и шоуменом Бари Алибасовым. Этот брак стал пятым для актрисы. В 2020-м развелись.

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#медицина #кино #телевидение #смерть #брак #семья
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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