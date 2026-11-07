7 ноября в возрасте 88 лет скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Актриса, сыгравшая примерно в ста фильмах, навсегда осталась в памяти зрителей благодаря картинам «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Они сражались за Родину». О смерти артистки сообщила её дочь Мария Шукшина.

«Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария Шукшина в своём Telegram-канале. Сокращение «рБ» означает «раба Божия».

В середине октября актрису госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Последние недели она провела в реанимации. По словам младшей дочери Ольги, состояние матери оставалось тяжёлым, а дыхание поддерживалось с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.

Детство в военном Ленинграде и первые шаги в кино

Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Её раннее детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Интерес к актёрской профессии появился ещё в школе, где будущая артистка занималась в драматическом кружке.

В 1955 году она впервые появилась на экране, сыграв небольшую роль в фильме «Максим Перепелица».

Спустя два года Федосеева поступила во ВГИК, где училась в мастерской знаменитых педагогов Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Одной из первых заметных работ молодой актрисы стала картина «Сверстницы», вышедшая в 1959 году. В 1964-м она окончила институт.

Однако главная встреча в её жизни была ещё впереди.

Василий Шукшин: любовь, ставшая историей кино

С будущим мужем, актёром, режиссёром и писателем Василием Шукшиным, Лидия познакомилась во время работы над фильмом «Какое оно, море?».

Их союз стал не только семейным, но и творческим. В браке родились две дочери — Мария и Ольга.

Шукшин снимал жену в своих картинах, и именно эти роли принесли ей особую зрительскую любовь.

В комедийной драме «Печки-лавочки» (1972) Федосеева сыграла Нюру Расторгуеву — простую деревенскую женщину, отправившуюся вместе с мужем из Сибири к морю.

А год спустя вышла «Калина красная», ставшая одной из самых известных картин советского кинематографа.

Героиня Федосеевой-Шукшиной, Люба Байкалова, ждёт из заключения Егора Прокудина и верит, что он способен начать новую жизнь. Егора сыграл сам Василий Шукшин.

Именно в этом фильме особенно ярко проявился талант актрисы создавать образы искренних, сильных и одновременно ранимых женщин.

Последней совместной работой супругов стала военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».

2 октября 1974 года Василий Шукшин скоропостижно скончался во время съёмок. Ему было всего 45 лет.

После смерти мужа актриса стала носить двойную фамилию — Федосеева-Шукшина.

Почти сто ролей и всенародное признание

Хотя для многих зрителей имя Лидии Федосеевой-Шукшиной прежде всего связано с фильмами мужа, её творческая биография была гораздо шире.

Она снималась в картинах «Вам и не снилось…», «12 стульев», «Мёртвые души», «Виват, гардемарины!», «Не покидай…», а также в сериале «Петербургские тайны».

С 1974 по 1993 год артистка работала в московском Театре-студии киноактёра.

В 1976 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1984 году — народной артистки РСФСР.

За десятилетия работы Федосеева-Шукшина создала множество экранных образов, но зрители особенно ценили её способность передавать человеческие переживания без внешней театральности.

Пять браков и семейные испытания

Личная жизнь актрисы не раз привлекала внимание прессы.

Её первым мужем был актёр Вячеслав Воронин, от которого родилась старшая дочь Анастасия.

В браке с Василием Шукшиным появились на свет Мария и Ольга.

Позднее актриса состояла в браке с кинооператором Михаилом Аграновичем и художником Мареком Межевским.

В 2018 году Федосеева-Шукшина неожиданно для многих вышла замуж за музыкального продюсера Бари Алибасова.

Этот союз сопровождался громкими публикациями, публичными разногласиями и спорами вокруг недвижимости актрисы. Впоследствии супруги развелись.

В последние годы СМИ также сообщали о конфликтах между родственниками артистки.

Однако несмотря на внимание к её личной жизни, для нескольких поколений зрителей она прежде всего оставалась Любой из «Калины красной» — женщиной, которая верила в любовь, прощение и возможность начать всё сначала.

Последние годы

В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина редко появлялась на публике и практически не снималась.

В октябре 2026 года стало известно о её госпитализации. Состояние артистки оценивалось как тяжёлое.

7 ноября её дочь Мария сообщила о смерти матери, попросив поклонников помолиться за неё.

Лидия Федосеева-Шукшина оставила после себя десятки фильмов, многие из которых давно стали классикой советского кино.

Но особое место в её творческой судьбе навсегда останется за «Калиной красной» — историей о любви и надежде, которая продолжает трогать зрителей спустя более полувека.