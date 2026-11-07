7 ноября в возрасте 88 лет скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Актриса, сыгравшая примерно в ста фильмах, навсегда осталась в памяти зрителей благодаря картинам «Калина красная», «Печки-лавочки» и «Они сражались за Родину». О смерти артистки сообщила её дочь Мария Шукшина.
«Умерла моя мама, рБ Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария Шукшина в своём Telegram-канале. Сокращение «рБ» означает «раба Божия».
В середине октября актрису госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Последние недели она провела в реанимации. По словам младшей дочери Ольги, состояние матери оставалось тяжёлым, а дыхание поддерживалось с помощью аппарата искусственной вентиляции лёгких.
Детство в военном Ленинграде и первые шаги в кино
Лидия Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Её раннее детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Интерес к актёрской профессии появился ещё в школе, где будущая артистка занималась в драматическом кружке.
В 1955 году она впервые появилась на экране, сыграв небольшую роль в фильме «Максим Перепелица».
Спустя два года Федосеева поступила во ВГИК, где училась в мастерской знаменитых педагогов Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
Одной из первых заметных работ молодой актрисы стала картина «Сверстницы», вышедшая в 1959 году. В 1964-м она окончила институт.
Однако главная встреча в её жизни была ещё впереди.
Василий Шукшин: любовь, ставшая историей кино
С будущим мужем, актёром, режиссёром и писателем Василием Шукшиным, Лидия познакомилась во время работы над фильмом «Какое оно, море?».
Их союз стал не только семейным, но и творческим. В браке родились две дочери — Мария и Ольга.
Шукшин снимал жену в своих картинах, и именно эти роли принесли ей особую зрительскую любовь.
В комедийной драме «Печки-лавочки» (1972) Федосеева сыграла Нюру Расторгуеву — простую деревенскую женщину, отправившуюся вместе с мужем из Сибири к морю.
А год спустя вышла «Калина красная», ставшая одной из самых известных картин советского кинематографа.
Героиня Федосеевой-Шукшиной, Люба Байкалова, ждёт из заключения Егора Прокудина и верит, что он способен начать новую жизнь. Егора сыграл сам Василий Шукшин.
Именно в этом фильме особенно ярко проявился талант актрисы создавать образы искренних, сильных и одновременно ранимых женщин.
Последней совместной работой супругов стала военная драма Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину».
2 октября 1974 года Василий Шукшин скоропостижно скончался во время съёмок. Ему было всего 45 лет.
После смерти мужа актриса стала носить двойную фамилию — Федосеева-Шукшина.
Почти сто ролей и всенародное признание
Хотя для многих зрителей имя Лидии Федосеевой-Шукшиной прежде всего связано с фильмами мужа, её творческая биография была гораздо шире.
Она снималась в картинах «Вам и не снилось…», «12 стульев», «Мёртвые души», «Виват, гардемарины!», «Не покидай…», а также в сериале «Петербургские тайны».
С 1974 по 1993 год артистка работала в московском Театре-студии киноактёра.
В 1976 году ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1984 году — народной артистки РСФСР.
За десятилетия работы Федосеева-Шукшина создала множество экранных образов, но зрители особенно ценили её способность передавать человеческие переживания без внешней театральности.
Пять браков и семейные испытания
Личная жизнь актрисы не раз привлекала внимание прессы.
Её первым мужем был актёр Вячеслав Воронин, от которого родилась старшая дочь Анастасия.
В браке с Василием Шукшиным появились на свет Мария и Ольга.
Позднее актриса состояла в браке с кинооператором Михаилом Аграновичем и художником Мареком Межевским.
В 2018 году Федосеева-Шукшина неожиданно для многих вышла замуж за музыкального продюсера Бари Алибасова.
Этот союз сопровождался громкими публикациями, публичными разногласиями и спорами вокруг недвижимости актрисы. Впоследствии супруги развелись.
В последние годы СМИ также сообщали о конфликтах между родственниками артистки.
Однако несмотря на внимание к её личной жизни, для нескольких поколений зрителей она прежде всего оставалась Любой из «Калины красной» — женщиной, которая верила в любовь, прощение и возможность начать всё сначала.
Последние годы
В последние годы Лидия Федосеева-Шукшина редко появлялась на публике и практически не снималась.
В октябре 2026 года стало известно о её госпитализации. Состояние артистки оценивалось как тяжёлое.
7 ноября её дочь Мария сообщила о смерти матери, попросив поклонников помолиться за неё.
Лидия Федосеева-Шукшина оставила после себя десятки фильмов, многие из которых давно стали классикой советского кино.
Но особое место в её творческой судьбе навсегда останется за «Калиной красной» — историей о любви и надежде, которая продолжает трогать зрителей спустя более полувека.
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