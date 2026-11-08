Почему одни люди регулярно занимаются спортом, а другие предпочитают проводить вечера дома? Почему кто-то любит шумные мегаполисы, а кто-то выбирает спокойные пригороды? Учёные обнаружили, что ответы на эти вопросы могут частично скрываться в нашей ДНК.

Международная группа исследователей провела одно из крупнейших генетических исследований личности. Проанализировав данные более миллиона человек, специалисты выявили 1260 генетических вариантов, связанных с особенностями характера.

Но самым неожиданным оказалось другое: некоторые из этих генетических особенностей также связаны со здоровьем, повседневными привычками, физической активностью и даже выбором места жительства.

Как сообщает научно-популярное издание ZME Science, результаты исследования были опубликованы в сентябре 2026 года в журнале Nature.

Существует ли ген характера?

Учёные давно знают, что наследственность влияет на личность человека. Например, исследования близнецов неоднократно показывали, что однояйцевые близнецы, обладающие практически идентичной ДНК, обычно больше похожи друг на друга по характеру, чем разнояйцевые.

Однако определить конкретные генетические варианты, отвечающие за те или иные особенности личности, оказалось гораздо сложнее.

Новое исследование под руководством психолога Теда Швабы из Мичиганского государственного университета объединило данные 46 научных групп со всего мира.

Участники предоставляли образцы ДНК и заполняли психологические опросники, оценивающие пять основных черт личности — так называемую «Большую пятёрку».

В неё входят:

Экстраверсия — общительность и стремление к социальным контактам.

Доброжелательность — склонность к сотрудничеству, сочувствию и доверию.

Добросовестность — организованность, дисциплинированность и ответственность.

Нейротизм — склонность к тревожности и отрицательным эмоциям.

Открытость опыту — любознательность, интерес к новым идеям и впечатлениям.

Сопоставив психологические характеристики с генетическими данными, исследователи обнаружили 1260 статистически значимых связей. При этом 824 из них находились в участках ДНК, которые ранее не связывали с соответствующими чертами личности.

«Не существует единственного гена личности», — подчёркивает Тед Шваба.

По его словам, характер формируется под совместным влиянием тысяч генетических вариантов, каждый из которых вносит лишь небольшой вклад.

Насколько сильно ДНК влияет на характер?

В новом исследовании изученные генетические варианты объясняли примерно 5–9% различий в показателях личности.

Это значительно меньше оценок, полученных ранее при изучении близнецов. Однако методы измеряют разные аспекты наследственности: исследования близнецов позволяют оценить совокупное генетическое влияние, тогда как анализ ДНК выявляет эффекты конкретных распространённых вариантов.

Учёные также сравнили генетические данные родственников, в том числе близнецов, выросших в одной семье, но унаследовавших разные комбинации генов.

Обнаруженные связи в целом сохранялись, что указывает на реальное влияние наследственности, а не только общего воспитания.

Тем не менее авторы подчёркивают: семья, образование, окружение и личный жизненный опыт по-прежнему играют огромную роль в формировании характера.

Ответственные люди чаще занимаются спортом

Одним из наиболее интересных результатов стала связь генетических особенностей личности с повседневными привычками.

Исследователи обнаружили, что люди с генетическими профилями, связанными с высокой добросовестностью, чаще занимались физическими упражнениями, реже употребляли вещества, способные вызывать зависимость, и реже попадали в больницу.

Кроме того, они проявляли более высокую физическую активность в дневное время.

А вот генетические особенности, связанные с открытостью новому опыту, коррелировали с повышенной активностью по ночам.

Это не означает, что ДНК напрямую заставляет человека рано вставать или заниматься спортом. Речь идёт о статистических закономерностях, которые проявляются при анализе больших групп людей.

Генетика связана и с психическим здоровьем

Исследователи обнаружили пересечения между генетическими вариантами, связанными с определёнными чертами характера, и предрасположенностью к психическим расстройствам.

В частности, генетические профили, ассоциированные с высоким нейротизмом — склонностью к тревоге и эмоциональным переживаниям, — также были связаны с повышенной уязвимостью к некоторым психиатрическим заболеваниям.

Неожиданная закономерность обнаружилась и в отношении инфекций.

Люди с генетическими особенностями, связанными с экстраверсией, чаще заражались COVID-19 в начале пандемии.

Одно из возможных объяснений заключается в том, что общительные люди чаще контактируют с окружающими, а значит, имеют больше возможностей столкнуться с вирусом.

Однако исследование не доказывает, что соответствующие гены непосредственно повышают восприимчивость к инфекции.

Даже выбор места жительства может быть связан с ДНК

Особенно любопытные результаты учёные получили при анализе данных более 419 тысяч участников британского биобанка UK Biobank.

Оказалось, что люди с генетическими профилями, связанными с открытостью новому опыту, чаще переезжали в многонациональные городские районы.

А участники с генетическими особенностями, ассоциированными с добросовестностью, чаще выбирали обеспеченные пригороды.

Исследователи предполагают, что личностные особенности могут влиять на выбор окружающей среды.

При этом существует и обратная связь: условия жизни, социальные контакты и привычки способны со временем менять поведение человека.

Таким образом, отделить влияние генетики от воздействия среды оказывается непросто.

«Личность, похоже, имеет значение практически во всём, на что мы смотрим», — отметил Тед Шваба.

Можно ли по анализу ДНК узнать характер человека?

Пока нет.

Несмотря на выявление сотен ранее неизвестных генетических связей, их совокупное влияние слишком мало, чтобы достоверно предсказывать особенности конкретного человека.

Например, обладатель генетических вариантов, связанных с экстраверсией, вполне может оказаться замкнутым и необщительным.

А наличие вариантов, ассоциированных с нейротизмом, вовсе не означает, что у человека обязательно разовьётся тревожное расстройство или депрессия.

Обнаруженные закономерности имеют статистическое значение для больших групп населения, но не позволяют делать надёжные выводы об отдельной личности.

«Наша ДНК влияет на нас, но не диктует, какой будет наша личность или наше будущее», — подчеркнул соавтор исследования, психиатр Пенсильванского университета Генри Кранцлер.

Главный вывод исследования заключается в том, что наследственность может быть связана с гораздо большим количеством сторон нашей жизни, чем считалось прежде. Однако гены не определяют судьбу: воспитание, окружающая среда, жизненный опыт и собственные решения остаются важнейшими факторами.