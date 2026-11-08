20 декабря в Арене Xiaomi выступят нидерландский скрипач, композитор и дирижёр Гвидо Дитерен, его THE MAESTRO & EUROPEAN POP ORCHESTRA и певица Венди Коккелкорен. В программе «Когда классика шутит!» классический оркестр встретится с поп-музыкой, рождественскими мелодиями и юмором. Маэстро обещает неожиданные номера и особенного гостя, имя которого пока держит в секрете. Даже его жена и постоянная солистка Венди знает не обо всех сюрпризах.

Гвидо вырос в нидерландском Лимбурге в семье музыкантов: оркестрами руководили его отец, дед и прадед. Во время учёбы в Маастрихте он стал сооснователем Guido’s Orchestra, позднее превратившегося в THE MAESTRO & EUROPEAN POP ORCHESTRA.

Его идея — соединить классическое звучание с энергией поп-рок-группы и привлечь к оркестровой музыке тех, кто прежде ею не интересовался. За годы карьеры он работал с Андре Рьё, Андреа Бочелли, Лайонелом Ричи, Дианой Росс и другими звёздами. Перед концертом в Риге Гвидо и Венди рассказали «Неделе СЕГОДНЯ» о закулисье, любви и музыке, которая умеет смешить.

Звёзды без софитов

— Вам довелось работать с крупнейшими артистами мира. Что объединяет тех, кто добился настоящего успеха?

— Гвидо: Страсть к своему делу, талант, внутренняя энергия, амбиции и харизма в сочетании с постоянным стремлением к совершенству. Иногда важную роль играет семья и среда, в которой человек вырос: это побуждает доказывать, что у тебя есть способности стать успешным музыкантом.

— Андре Рьё превратил классическую музыку в зрелище мирового масштаба. В чём его главный секрет?

— Гвидо: Он прекрасный шоумен и хороший музыкант. А ещё замечательно чувствует, какую музыку нужно играть для миллионов: ту, которую знают и любят во всём мире. И дарит её публике с улыбкой и юмором.

— Что вы переняли у него, а что принципиально делаете по-своему?

— Гвидо: Первое впечатление решает всё. Первые пять-шесть минут шоу должны быть очень эффектными и динамичными. Но я никого не копирую. Я не только шоумен, но и скрипач-солист, композитор и дирижёр. Наши аранжировки, смешение музыкальных направлений и юмор — это наш собственный мир.

— Вас не раздражает, когда вас сравнивают с Андре Рьё?

— Гвидо: Совсем нет. Сравнение с такой звездой — комплимент. Поклонники видят во мне, Венди, нашей дочери Эмме-Софи и нашем оркестре новых мировых звёзд. Много лет я был принцем, а теперь пришло время получить корону.

— А каким оказался Андреа Бочелли за кулисами?

— Гвидо: Он родился с голосом ангела. Он рождён, чтобы трогать сердца людей. Он много времени проводит со своей командой. Вообще, за кулисами у нас складывались прекрасные отношения со многими знаменитостями. Например, Лайонел Ричи очень уважительно и тепло относится ко всем музыкантам. Он и Диана Росс — удивительно приятные люди.

— С Дианой Росс у вас связана особенная история?

— Гвидо: Мы общались и вне работы. Она приглашала меня в турне по США, но из-за плотного графика я не смог поехать. Она давала нам советы о карьере. А однажды в ресторане Нью-Йорка обратилась ко всем гостям: «Запомните мои слова: маэстро Гвидо и Венди станут мировыми звёздами…»

— Кто из звёзд удивил вас скромностью?

— Гвидо: Лайонел Ричи и нидерландская суперзвезда Марко Борсато. Замечательные, скромные люди. Конечно, встречались и артисты с огромным эго. Но через любовь к музыке с ними можно найти общий язык. Обычно ко второму-третьему дню репетиций они расслаблялись и начинали доверять мне и оркестру.

— Даже знаменитости боятся выхода на сцену?

— Гвидо: Конечно, иногда давление очень сильное. Но когда ты хорошо подготовлен и находишься в отличной форме, страх сменяется уверенностью и радостью. Перед концертом мы настраиваем инструменты, даём пять техникам и команде. А последние две минуты я провожу за кулисами в глубокой медитации и прошу ангелов поддержать наше выступление.

Когда оркестр шутит

— Гвидо: Почему вы решили соединить классику с поп-роком?

— Я уже давал по 80 сольных концертов в год, но хотел сочинять собственную музыку, создавать аранжировки и идти своим путём. Современный поп-оркестр может играть всё — от Эннио Морриконе до диджея Avicii. Главное, чтобы уровень исполнения оставался высочайшим.

— Не кажется ли вам, что классическая музыка иногда сама отпугивает публику своей серьёзностью?

— Гвидо: Безусловно. Эго некоторых классических музыкантов бывает слишком большим. Нельзя забывать о трёх вещах: прежде всего мы служим музыке, затем — публике и только потом — самим себе.

— Что означает название программы «Когда классика шутит!»? Это бунт против строгих правил?

— Гвидо: Нет, скорее отражение моей озорной души и чувства юмора. Иногда мне нравится немного поддразнивать людей, но всегда с уважением. Можно быть дирижёром и шоуменом одновременно. Даже когда мы шутим с помощью музыки, качество исполнения остаётся главным.

— Бывает, что музыканты не понимают ваших идей?

— Гвидо: Ещё как! Например, когда я предложил номер с радио, музыканты решили, что я совсем спятил. (Смеётся.) Теперь это одна из наших самых успешных аранжировок. В основном музыканты знают порядок номеров, но я люблю импровизировать в общении с залом.

— Чем вы удивляете убеждённых поклонников классики?

— Гвидо: Нашими современными версиями «Rondo alla Turca» и Симфонии № 40 Моцарта. Мы сохраняем глубочайшее уважение к композиторам, но даём их музыке новое звучание. Не бывает хорошей или плохой публики: если концерт не нашёл отклика, значит, артисту стоит задуматься о своём выступлении и выборе произведений.

— Что вам приятнее услышать после концерта: «Всё было технически безупречно» или «На два часа я забыл обо всём остальном»?

— Гвидо: Техническое совершенство очень важно. Но слова «На два часа я забыл обо всём остальном в своей жизни» — самый большой комплимент.

Домашняя жизнь музыканта

Венди Коккелкорен — не только жена Гвидо, но и солистка оркестра. Она с отличием окончила Маастрихтскую консерваторию, участвовала в оперных постановках «Свадьбы Фигаро» и «Риголетто», выступала перед королевой Беатрикс. Гвидо и Венди начали работать вместе в 2001 году, а в 2006-м поженились. У пары две дочери.

Гвидо с поющей женой. (пресс-фото)

— Венди, каким вы видите Гвидо, когда концерт закончился и погасли огни?

— Венди: Самым добрым, любящим, страстным, озорным, музыкальным и мудрым мужчиной из всех, кого знаю. Он моя большая любовь! Гвидо романтичен, умеет быть прекрасным отцом и моим лучшим другом. Хотя работает по 80 часов в неделю, дома способен расслабиться.

— Кто на самом деле дирижирует у вас дома?

— Венди: Думаю, мы умеем сохранять равновесие. Хотя дирижёр у нас, конечно, Гвидо. (Смеётся.)

— Вы можете прямо сказать ему, что новая идея неудачна?

— Венди: Конечно, и он ценит мою честность. Когда Гвидо сочиняет музыку, он уже слышит её окончательное звучание в голове и сердце. Мне иногда трудно это представить. Однажды мы отказались от юмористического номера после первых пробных показов: он оказался слишком сложным и банальным. Но гораздо чаще его самые безумные идеи приводят публику в восторг.

— Его увлечённость музыкой не мешает семейной жизни?

— Венди: Я не ревную его к музыке. Своим талантом он делает мир прекраснее. Иногда мы обсуждаем нехватку времени и огромные вложения в проекты, но почти никогда не ссоримся. Если спорим, то скорее о воспитании дочерей. И первым прощения обычно просит Гвидо. Мне нужно чуть больше времени. (Улыбается.)

— Получается ли дома вообще не говорить о работе?

— Венди: Да! И чаще всего именно Гвидо просит сменить тему — после двенадцати часов работы над нашими музыкальными мечтами. Для нас главное, что мы любим друг друга. У нас общие мечты, и мы поддерживаем друг друга в хорошие и трудные времена.

Рижан доведут до слез

— Гвидо, чем концерт 20 декабря в Риге будет отличаться от привычного рождественского вечера?

— Гвидо: Мы соединяем нашу основную программу, с которой выступаем по миру, с рождественской музыкой. Здесь будут классика, поп-музыка, юмор, страсть, виртуозные соло и неожиданные моменты. С первой минуты наше шоу более динамичное, с частой сменой темпа. Люди будут смеяться, танцевать, аплодировать стоя и, возможно, даже плакать.

— Что в программе заставляет весь зал затихнуть?

— Гвидо: «Ave Maria» или «You Raise Me Up» в исполнении Венди, а также красивая романтическая рождественская песня. В такие моменты зал действительно замирает. А самые бурные реакции вызывают юмористические номера, яркие вокальные выступления и инструментальные соло.

— Вы готовите что-то специально для рижской публики?

— Гвидо: Мы привезём новых талантливых артистов и несколько новых песен. Особенно жду реакции на нашего особенного приглашённого гостя. Пока не могу назвать его имя. Иногда на сцене случаются и забавные музыкальные казусы — не всё можно предсказать заранее.

— Венди, вы хотя бы знаете обо всех сюрпризах?

— Венди: Нет! Маэстро Гвидо ещё будет удивлять меня в ближайшие недели и в сам вечер концерта. Мне всегда так хочется поделиться новостями, что хранить секреты очень трудно. Перед большим выступлением я волнуюсь сильнее него, но это скорее радость и адреналин, а не страх. Гвидо обычно совершенно спокоен.

— А если на концерт придёт человек, который уверен, что оркестры — это не для него?

— Гвидо: Он может оказаться нашим идеальным зрителем. Ему понравится сочетание ритма и драйва с романтическим теплом классического звучания. А мужчине, которого на концерт зовёт жена, я скажу: приходите ради прекрасной певицы Венди, ради своего брака и ради музыкального сюрприза!

— Чего вы хотите для людей, которые после шоу выйдут в холодную рижскую зиму?

— Гвидо: Чтобы они унесли с собой тепло, свет, любовь, душевный подъём и чувство единения. В мире слишком много плохих новостей и стресса. После наших концертов люди пишут, что почувствовали себя лучше. Мы даже посвятили пациентам, их близким, врачам и медсёстрам музыку «Walk of Hope» и «Song of Hope»: я потерял отца и дедушку из-за рака.

— Какой отзыв после концерта был бы для вас самым дорогим?

— Гвидо: «Вау! Мы бы с удовольствием остались ещё на три часа, чтобы слушать ваш оркестр и солистов». Хочется, чтобы зрители забыли о повседневных заботах и встретили Рождество с радостью. Мы обещаем открыть им свои сердца.