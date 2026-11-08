Почти 30 лет назад имя Моники Левински оказалось в центре одного из самых громких политических скандалов в истории США. Тогда 24-летняя бывшая стажёрка Белого дома стала объектом публичного осуждения из-за отношений с президентом Биллом Клинтоном. Сегодня ей 53 года, она занимается общественной деятельностью, выпускает собственный подкаст и появляется на престижных светских мероприятиях.

В ноябре 2026 года Моника Левински вновь привлекла внимание публики, появившись на ежегодном гала-вечере LACMA Art+Film Gala в Лос-Анджелесе. Её появление на красной дорожке стало поводом вспомнить, как изменилась жизнь женщины, чьё имя когда-то знала вся Америка.

Роман, который потряс Белый дом

В 1995 году 21-летняя Моника Левински пришла на стажировку в Белый дом. Именно там она познакомилась с президентом США Биллом Клинтоном, который был старше неё на 27 лет.

Между ними завязались отношения, продолжавшиеся с перерывами около двух лет. Они встречались, разговаривали по телефону, обменивались подарками и старались скрывать свою связь.

Позднее Левински признавалась, что в то время воспринимала эти отношения как настоящую эмоциональную близость.

Однако всё изменилось, когда подробности романа стали известны общественности.

Левински доверилась своей знакомой Линде Трипп, не подозревая, что та тайно записывает их телефонные разговоры. Впоследствии записи оказались у независимого прокурора Кеннета Старра, расследовавшего обстоятельства, связанные с президентом.

В 1998 году скандал приобрёл общенациональный масштаб.

Клинтон первоначально публично отрицал интимную связь с Левински, однако позднее признал, что отношения между ними были.

История стала одним из центральных эпизодов политического кризиса, приведшего к импичменту президента Палатой представителей. Впоследствии Сенат оправдал Клинтона, и он остался на посту.

«Жизнь была почти невыносимой»

Для Моники последствия оказались особенно тяжёлыми.

Её имя ежедневно звучало в телевизионных программах, фотографии появлялись на первых полосах газет, а ведущие популярных шоу превращали молодую женщину в объект насмешек.

Левински столкнулась с масштабной публичной травлей, которая продолжалась годами.

Позднее она признавалась, что пережитое унижение сделало её жизнь почти невыносимой.

После скандала Моника старалась держаться подальше от общественного внимания. Но даже спустя годы история отношений с президентом продолжала влиять на её карьеру.

В 2005 году она переехала в Великобританию и поступила в Лондонскую школу экономики и политических наук. В 2006 году получила степень магистра социальной психологии.

Однако престижное образование не помогло полностью избавиться от прошлого.

По словам Левински, некоторые работодатели опасались репутационных рисков, а другие видели в ней исключительно участницу знаменитого скандала.

Как Моника Левински сумела начать новую жизнь

Переломным моментом стал 2014 год, когда Левински опубликовала в журнале Vanity Fair эссе о пережитом публичном унижении.

Впервые после долгого молчания она подробно рассказала, как скандал повлиял на её жизнь и почему решила вновь заговорить о прошлом.

Постепенно Моника превратилась из героини таблоидов в общественного деятеля, выступающего против травли и кибербуллинга.

Она стала рассказывать о психологических последствиях публичного осуждения и необходимости защищать людей от унижений в интернете.

Особое внимание Левински уделяет тому, как социальные сети могут усиливать травлю и превращать личную драму человека в массовое развлечение.

Продюсер сериала о собственном скандале

Важным этапом её новой карьеры стало участие в создании сериала «Импичмент: Американская история преступлений».

Левински выступила одним из продюсеров проекта, посвящённого отношениям с Биллом Клинтоном и последовавшему политическому кризису.

На этот раз она получила возможность участвовать в рассказе о событиях, которые когда-то определяли её жизнь без её согласия.

Проект позволил взглянуть на историю конца 1990-х не только через призму политического скандала, но и с точки зрения молодой женщины, оказавшейся под огромным общественным давлением.

Мода, общественные кампании и собственный подкаст

В последние годы Моника Левински заметно расширила круг своей деятельности.

В 2024 году она стала лицом кампании модного бренда Reformation, посвящённой расширению возможностей женщин и участию в выборах.

А в 2025 году запустила собственный подкаст Reclaiming.

В нём Левински беседует с известными гостями о личных кризисах, сложных жизненных ситуациях и способности вернуть себе контроль над собственной историей.

Название подкаста можно перевести как «Возвращая своё» — и оно во многом отражает её нынешнюю жизненную позицию.

Как выглядит Моника Левински сегодня

В 2026 году Монике исполнилось 53 года.

Она продолжает участвовать в общественных проектах, общаться с прессой и время от времени появляться на светских мероприятиях.

Одним из таких выходов стал ноябрьский гала-вечер LACMA Art+Film Gala, организованный при поддержке Gucci.

Почти три десятилетия спустя после скандала с Клинтоном её публичная жизнь уже не ограничивается воспоминаниями о Белом доме.

Сегодня Моника Левински стремится к тому, чтобы её воспринимали не как героиню политического скандала, а как самостоятельную женщину, сумевшую пережить публичное унижение и найти новое дело.