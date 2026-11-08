В Южной Курземе снова открыта для прогулок одна из самых длинных болотных троп Европы. Пять километров деревянного настила ведут через древнее болото, где растут многовековые сосны, прячутся маленькие озёра и, если верить местной легенде, где-то на дне лежит затонувший танк.

Тропа Дуникас существовала и раньше, но со временем деревянные мостки пришли в негодность. Теперь предприятие Latvijas valsts meži завершило большой ремонт: три километра старого настила заменили новым. Работа оказалась непростой — тяжёлые доски приходилось доставлять по болоту вручную и на тачках. Строительную технику туда особо не загонишь.

Но ради чего стоит отправляться в такую даль? Прежде всего ради самого болота Тирспурвс, которому не меньше семи тысяч лет. Здесь почти нет привычного леса — только бескрайняя открытая равнина, небольшие озерца, островки и низенькие, причудливо искривлённые сосенки. С виду — молодая поросль, а на самом деле некоторым деревцам уже несколько сотен лет. Просто на бедной болотной почве они почти не растут.

Под ногами у путешественника местами лежит семиметровый слой торфа, накапливавшийся тысячелетиями. Вокруг — мхи, вода, небо и необыкновенная тишина. Неудивительно, что эту тропу любят те, кому хочется хотя бы на пару часов исчезнуть из привычной суеты.

А если тишина покажется слишком скучной, можно вспомнить местное предание: будто бы в болоте затонул танк. Где именно, когда и при каких обстоятельствах — неизвестно. Впрочем, таком место не может не хранить множества секретов.

Есть здесь и диковинка, интересная любителям ботаники. На другом конце тропы путешественников встречает Лукненская грабовая роща — единственное в Латвии место, где граб образует целый лес без примеси других пород. Деревьям почти полтора века, а их высокие кроны создают совсем другую атмосферу, словно из сурового северного болота неожиданно попадаешь в лес Центральной Европы.

Для отдыха возле тропы оборудованы три площадки со столами, скамейками и грилями. До конца года обещают установить дополнительные скамейки через каждые 500 метров, а позже построить небольшую вышку для наблюдения за птицами.

Однако перед поездкой стоит учесть одну хитрость маршрута. Пять километров — это путь только в одну сторону. Обратно придётся идти столько же, если не договориться, чтобы кто-то забрал вас с противоположного конца. На прохождение тропы в одну сторону обычно отводят около полутора часов.

Находится она в природном заказнике «Дуника», в Южнокурземском крае, неподалёку от Руцавы. Добраться можно по шоссе Лиепая — граница Литвы (A11), затем свернуть по указателю «Grobiņa 52» и примерно через 19 километров искать указатель на болотную тропу.

Прогулка бесплатная, тропа доступна круглый год. Но после дождя и зимой деревянные доски могут быть скользкими, поэтому обувь лучше выбрать нескользящую и удобную.