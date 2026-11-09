Известный латвийский певец Интарс Бусулис признался, что популярность порой мешает ему наслаждаться обычными повседневными радостями. Из-за внимания окружающих артисту приходится выбирать, куда пойти и как провести свободное время.

Однако есть место, где он может совершенно не думать о своем звездном статусе, — родной город Талси. Об этом музыкант рассказал в программе TV3 «Zilonis studijā».

Почему Бусулис больше не ходит по барам

В выпуске передачи от 4 ноября обсуждалась слава и то, как известность влияет на повседневную жизнь публичных людей.

Сам Бусулис предпочитает скромное слово «узнаваемость», хотя признает, что она накладывает определенные ограничения. По словам певца, существуют места, которых лучше избегать, если хочется просто провести приятный вечер без лишнего внимания.

«По барам тоже не шатаюсь, потому что тогда у людей возникает много вопросов», — рассказал музыкант.

На дискотеки он также давно перестал ходить. Как объяснил Бусулис, в подобных местах окружающие начинают проявлять к нему повышенный интерес, и вместо отдыха приходится постоянно общаться и отвечать на вопросы. В результате насладиться свободным вечером практически не удается.

«Мы уже привыкли друг к другу»

Совершенно иначе артист чувствует себя в родном Талси, где его известность давно перестала быть чем-то необычным для местных жителей.

Здесь Бусулис может спокойно заниматься повседневными делами, не задумываясь о внешнем виде и о том, узнают ли его прохожие.

«Если я что-то ремонтирую, то в той же одежде иду в хозяйственный магазин покупать гвозди. В Талси я себе ни в чем не отказываю. Потому что жителям Талси совершенно все равно», — рассказал певец.

«Мы как-то уже привыкли друг к другу», — добавил он.

По словам музыканта, для жителей города встреча с ним на улице — совершенно обычное дело. Бусулис может свободно гулять, разговаривать с местными жителями, в том числе с бездомными, и просто чувствовать себя одним из горожан.

Именно эта привычная атмосфера позволяет ему отдохнуть от постоянного внимания, сопровождающего публичную жизнь.

Еще одно место для отдыха — Литва

Впрочем, Талси — не единственное место, где артисту удается почувствовать себя свободнее. Когда хочется сменить обстановку и перевести дух, Бусулис иногда отправляется в соседнюю Литву.

Хотя и там ему порой встречаются соотечественники, певец признает, что за пределами Латвии может отдыхать гораздо спокойнее.

Таким образом, несмотря на популярность и узнаваемость, для самого Бусулиса настоящий отдых связан не со звездными развлечениями, а с возможностью заниматься самыми обычными делами, не привлекая к себе особого внимания.