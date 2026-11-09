В древней скифской гробнице на юге Сибири археологи обнаружили около тысячи семян каннабиса и химические следы его употребления в волосах погребенных людей. Находка стала самым древним на сегодняшний день археологическим свидетельством использования каннабиса ради психоактивного эффекта, подтвержденным прямым датированием.

В Сибири ученые обнаружили свидетельства употребления каннабиса с целью получения опьяняющего эффекта почти 2800 лет назад. Следы древнего растения нашли в скифской гробнице на территории Республики Тыва. Исследование позволило установить возможную роль каннабиса в погребальных обрядах древних кочевых народов.

Об этом сообщили в Бернском университете, материалы исследования опубликованы в научном журнале Science.

Международная группа исследователей под руководством археолога Джино Каспари изучила древнее захоронение, принадлежавшее представителям скифской культуры. В ходе раскопок специалисты обнаружили около тысячи семян каннабиса.

Радиоуглеродный анализ шести семян показал, что они относятся к началу VIII века до нашей эры.

Однако главные доказательства употребления растения ученые получили при исследовании человеческих волос, сохранившихся в центральной погребальной камере.

С помощью высокоточной масс-спектрометрии специалисты обнаружили в нескольких образцах химические следы каннабинола (CBN), который образуется при окислении тетрагидроканнабинола (ТГК) - основного психоактивного вещества каннабиса. Также были выявлены более слабые сигналы, соответствующие ТГК.

По мнению исследователей, результаты свидетельствуют о том, что погребенные люди употребляли каннабис именно из-за его психоактивных свойств, а не только использовали растение для изготовления волокон или получения масла.

При этом ученые пока не могут установить, каким способом употреблялось растение — его могли курить или принимать другим путем.

Особый интерес представляет контекст находки. Гробница оказалась частью масштабного погребального комплекса, где проводились сложные церемонии с жертвоприношениями животных.

В частности, ранее археологи обнаружили на этом месте останки 18 лошадей, намеренно размещенных на кургане. Последующие раскопки выявили следы дополнительных жертвоприношений лошадей, а также человеческие кости.

Исследователи предполагают, что каннабис мог играть важную роль в ритуалах, сопровождавших погребение представителей скифской знати.

Ученые подчеркивают, что обнаруженные семена, взятые отдельно, не позволяют доказать намеренное выращивание каннабиса ради его опьяняющих свойств. Неизвестно также, насколько высоким было содержание ТГК в древних растениях.

Сейчас международная команда изучает генетический материал найденных семян. Анализ древней ДНК может помочь установить, как происходило одомашнивание каннабиса и каким образом растение распространялось по Евразии на протяжении тысячелетий.

По оценке авторов исследования, сочетание археологических находок и химических следов в человеческих волосах представляет собой наиболее древнее из известных на сегодняшний день непосредственно датированных свидетельств употребления психоактивного каннабиса.