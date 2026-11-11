Алла Пугачёва вновь оказалась в центре внимания после появления свежей фотографии с прогулки по Лимасолу. 77-летнюю певицу запечатлели вместе с супругом Максимом Галкиным. Поклонники обратили внимание на внешний вид артистки и её хорошее настроение.

Алла Пугачёва продолжает вести размеренную жизнь на Кипре. Вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми певица обосновалась в Лимасоле, где знаменитую семью время от времени встречают местные жители и туристы.

11 ноября поклонники опубликовали новую фотографию Примадонны. На снимке артистка позирует рядом с мужем во время прогулки по улицам кипрского города.

Для выхода Пугачёва выбрала лёгкую белую блузку и солнцезащитные очки на цепочке. Певица улыбалась, глядя в объектив.

Фотография быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей. Поклонники стали обсуждать внешний вид артистки и её отношения с супругом.

Одни подписчики осыпали Пугачёву комплиментами, называя её красавицей и отмечая, что супруги хорошо смотрятся вместе.

«Аллочка красавица, богиня», «Красивая пара», — написали поклонники под опубликованным снимком.

Алла Пугачёва редко появляется на публичных мероприятиях, поэтому новые фотографии певицы неизменно вызывают интерес у её поклонников.

Судя по опубликованному кадру, артистка пребывала в хорошем настроении и охотно позировала фотографу.