12-летний принц Джордж, старший сын принца Уильяма и принцессы Кэтрин, продемонстрировал художественные способности. Его рисунок зимородка будет опубликован в британском журнале Country Life. Работа юного наследника престола получила высокую оценку за точность и реалистичность изображения птицы.
Художественный талант оказался семейным
Принц Джордж изобразил зимородка — небольшую яркую птицу, известную своим характерным сине-оранжевым оперением, сообщает tv3.lv со ссылкой на BBC.
Рисунок 12-летнего принца привлек внимание благодаря тщательной проработке деталей и точности передачи внешнего вида птицы.
This never-before-seen drawing of a kingfisher was created by Prince George, aged just 12 at the time.
Explore its extraordinary history: https://t.co/hY3JUjDCEb
🎨 Prince George | Kensington Palace https://t.co/Qw8qYG1nkz— Country Life (@Countrylifemag) November 11, 2026
Интерес к искусству в британской королевской семье имеет давние традиции.
Дедушка Джорджа, король Карл III, много лет увлекается живописью, особенно акварельными пейзажами.
Мать принца, Кэтрин, изучала искусство в школе, а затем получила университетское образование в области истории искусств. Художественные дисциплины во время учебы также углубленно изучал дядя Джорджа, принц Гарри. В прошлом году Кэтрин вместе с тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи — поделилась в социальных сетях серией из четырех портретов, которые члены семьи нарисовали друг с друга.
Кэтрин рассказала о природе, а Уильям — о семейных прогулках
Специальный выпуск Country Life посвящен не только художественным способностям юного принца, но и жизни королевской семьи за пределами официальных мероприятий.
Принцесса Кэтрин, которая в 2024 году сообщила о лечении онкологического заболевания, рассказала о целительной силе природы и ее значении для физического и эмоционального благополучия.
Принц Уильям, в свою очередь, поделился подробностями семейного досуга. По его словам, дети очень любят проводить время на свежем воздухе, исследовать окружающий мир и гулять с семейными собаками Орлой и Отто.
Уильям также рассказал об одном из своих любимых способов отдыха — зайти в паб и выпить стакан сидра со льдом.
Принц Уильям поднял серьезную проблему в британской армии
Одной из центральных тем специального выпуска стала безопасность женщин, проходящих службу в вооруженных силах Великобритании. Принц Уэльский призвал создавать в армии более уважительную и инклюзивную среду, в которой военнослужащие-женщины будут защищены от сексуальных домогательств и дискриминации.
Он подчеркнул необходимость дополнительных мер для обеспечения безопасности женщин и уважительного отношения к ним во время службы.
Королевская семья давно сотрудничает с Country Life
Участие представителей британской монархии в подготовке специальных выпусков журнала уже стало традицией. Король Карл III неоднократно выступал приглашенным редактором Country Life, в том числе по случаю своего 65-летия и 70-летия. Ранее к созданию специальных номеров также привлекались королева Камилла и принцесса Анна, сестра короля.
Теперь в журнале появится и работа представителя младшего поколения королевской семьи — рисунок принца Джорджа, который, возможно, продолжит художественные традиции своего дедушки.
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