12-летний принц Джордж, старший сын принца Уильяма и принцессы Кэтрин, продемонстрировал художественные способности. Его рисунок зимородка будет опубликован в британском журнале Country Life. Работа юного наследника престола получила высокую оценку за точность и реалистичность изображения птицы.

Художественный талант оказался семейным

Принц Джордж изобразил зимородка — небольшую яркую птицу, известную своим характерным сине-оранжевым оперением, сообщает tv3.lv со ссылкой на BBC.

Рисунок 12-летнего принца привлек внимание благодаря тщательной проработке деталей и точности передачи внешнего вида птицы.

This never-before-seen drawing of a kingfisher was created by Prince George, aged just 12 at the time. Explore its extraordinary history: https://t.co/hY3JUjDCEb 🎨 Prince George | Kensington Palace https://t.co/Qw8qYG1nkz — Country Life (@Countrylifemag) November 11, 2026

Интерес к искусству в британской королевской семье имеет давние традиции.

Дедушка Джорджа, король Карл III, много лет увлекается живописью, особенно акварельными пейзажами.

Мать принца, Кэтрин, изучала искусство в школе, а затем получила университетское образование в области истории искусств. Художественные дисциплины во время учебы также углубленно изучал дядя Джорджа, принц Гарри. В прошлом году Кэтрин вместе с тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи — поделилась в социальных сетях серией из четырех портретов, которые члены семьи нарисовали друг с друга.

Кэтрин рассказала о природе, а Уильям — о семейных прогулках

Специальный выпуск Country Life посвящен не только художественным способностям юного принца, но и жизни королевской семьи за пределами официальных мероприятий.

Принцесса Кэтрин, которая в 2024 году сообщила о лечении онкологического заболевания, рассказала о целительной силе природы и ее значении для физического и эмоционального благополучия.

Принц Уильям, в свою очередь, поделился подробностями семейного досуга. По его словам, дети очень любят проводить время на свежем воздухе, исследовать окружающий мир и гулять с семейными собаками Орлой и Отто.

Уильям также рассказал об одном из своих любимых способов отдыха — зайти в паб и выпить стакан сидра со льдом.

Принц Уильям поднял серьезную проблему в британской армии

Одной из центральных тем специального выпуска стала безопасность женщин, проходящих службу в вооруженных силах Великобритании. Принц Уэльский призвал создавать в армии более уважительную и инклюзивную среду, в которой военнослужащие-женщины будут защищены от сексуальных домогательств и дискриминации.

Он подчеркнул необходимость дополнительных мер для обеспечения безопасности женщин и уважительного отношения к ним во время службы.

Королевская семья давно сотрудничает с Country Life

Участие представителей британской монархии в подготовке специальных выпусков журнала уже стало традицией. Король Карл III неоднократно выступал приглашенным редактором Country Life, в том числе по случаю своего 65-летия и 70-летия. Ранее к созданию специальных номеров также привлекались королева Камилла и принцесса Анна, сестра короля.

Теперь в журнале появится и работа представителя младшего поколения королевской семьи — рисунок принца Джорджа, который, возможно, продолжит художественные традиции своего дедушки.