Людмила Гурченко прожила яркую и насыщенную жизнь, в которой оглушительный успех и блистательные кинороли соседствовали с периодами забвения, а бурные страсти нередко сменялись глубокими разочарованиями.

Всю жизнь легендарная актриса искала мужчину, который стал бы для неё надёжной опорой и творческим единомышленником, но на пути семейного счастья ей пришлось не раз сделать новый выбор.

Вспоминаем, кем были главные мужчины в судьбе великой артистки и почему каждый из этих союзов оставил свой след в её биографии.

Василий Ордынский (1953–1955)

Первым мужем Гурченко стал кинорежиссёр, сценарист и фронтовик Василий Ордынский — будущий автор знаменитых картин «Первая любовь» и «Хождение по мукам», народный артист РСФСР. Они познакомились во ВГИКе: 18-летняя Людмила только поступила на актёрский факультет, а 30-летний Ордынский уже заканчивал режиссёрскую мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

На фронт Ордынский ушёл в августе 1941 года — после окончания пехотного училища в Стерлитамаке с июня 1942-го он командовал огневым взводом миномётной роты, воевал на Воронежском и 1-м Белорусском фронтах, был тяжело ранен, после лечения командовал взводом курсантов и вернулся на фронт, а войну закончил в Германии в звании старшего лейтенанта. В 1960–1980-х годах Ордынский руководил художественным советом на Высших курсах сценаристов и режиссёров, читал курсы «Кинорежиссура» и «Монтаж».

Брак Гурченко и Ордынского продлился меньше двух лет: по одной из версий, его разрушили неоправдавшиеся творческие надежды — Ордынский не стал снимать супругу в своей дипломной картине «Человек родился», посчитав, что ей не хватает ни таланта, ни драматического опыта. Роль в итоге досталась Ольге Бган, которую Гурченко позже дублировала. Сама актриса признавалась, что вышла замуж слишком рано и ещё не была готова к семейной ответственности — впереди её ждал всесоюзный успех и признание в «Карнавальной ночи».

Борис Андроникашвили (1958–1960)

Вторым супругом звезды стал сценарист, историк и актёр Борис Андроникашвили — сын расстрелянного в 1938 году писателя Бориса Пильняка и актрисы Киры Андроникашвили, грузинской княжны. После ареста отца мать успела отправить сына к бабушке в Грузию, и та его усыновила. За плечами у него была блестящая биография: Андроникашвили учился во ВГИКе на сценарно-киноведческом факультете, который окончил в 1959 году, обладал необыкновенной аристократической внешностью и считался одним из самых многообещающих студентов, хотя успешной карьеры так и не сделал.

В 1959 году в этом браке родилась единственная дочь Гурченко — Мария, впоследствии работавшая медсестрой. К тому моменту актриса уже была знаменитой после «Карнавальной ночи», но переживала сложный период опалы со стороны киночиновников, поэтому воспитанием девочки в основном занималась бабушка в Харькове.

Сама же Гурченко называла Андроникашвили одной из самых сильных своих привязанностей, однако красивая пара рассталась из-за постоянных увлечений супруга на стороне. После развода Борис пять лет состоял в гражданском браке с Нонной Мордюковой — многим она казалась полной противоположностью изящной Людмилы Гурченко.

Александр Фадеев-младший (1962–1964)

Третьим мужем актрисы стал актёр Театра Советской Армии Александр Фадеев-младший — приёмный сын классика советской литературы Александра Фадеева и звезды МХАТа Ангелины Степановой. Этот союз сама Гурченко позже считала самой большой ошибкой в своей жизни. По воспоминаниям современников, талантливый, но склонный к разгульному образу жизни наследник громкой фамилии хронически злоупотреблял алкоголем и постоянно изменял жене.

Он легко поступил в Школу-студию МХАТ и попал в Театр Советской Армии, но вскоре был уволен за нарушение дисциплины: пропускал репетиции, приходил с невыученным текстом, мог исчезнуть прямо посреди репетиции. Последней каплей стал скандал с ревностью, во время которого нетрезвый Фадеев выстрелил из охотничьего ружья — пуля прошла мимо, и в стене образовалась огромная дыра, — именно после этого Гурченко подала на развод. После развода с Гурченко он ещё дважды женился, в том числе на внучке Иосифа Сталина Надежде. Умер Фадеев-младший в 1993 году в одиночестве и нищете.

Иосиф Кобзон (1967–1970)

Четвёртый брак Гурченко с эстрадным певцом Иосифом Кобзоном оказался самым громким и публичным. Две звезды советской сцены расписались в Куйбышеве, у каждого за плечами уже был неудачный опыт: для Кобзона это был второй брак, для Гурченко — уже четвёртый. Поводом для спешной регистрации стал случай, произошедший во время гастролей певца: Гурченко прилетела к Кобзону, чтобы сделать сюрприз, но в гостинице их не пустили в один номер, так как по правилам там могли жить только супруги. У Людмилы началась истерика, и Иосиф договорился расписать их прямо в Куйбышеве.

Позже Гурченко вспоминала, что отношения двух ярких, талантливых людей с непростыми характерами напоминали скорее поле боя со взаимной ревностью и бытовыми скандалами. При этом Кобзон тепло относился к дочери актрисы Марии и занимался её воспитанием, пока Гурченко пропадала на съёмках.

Союз окончательно рухнул после того, как певец встретил Новый год на подмосковной даче в компании близкой подруги Гурченко — актрисы Татьяны Бестаевой. Разгневанная Гурченко отправила ему телеграмму: «Горбатого могила исправит», на что Кобзон ответил: «Каким был, таким и остаюсь. Горбатый». После развода бывшие супруги десятилетиями избегали общения и даже при случайных встречах на концертах делали вид, что не знакомы. Однажды в гастрольном автобусе Гурченко даже процедила ему: «Ненавижу», а он спокойно ответил: «Значит, любишь».

Константин Купервейс (1973–1991)

С пианистом, композитором и аранжировщиком Константином Купервейсом Гурченко прожила 18 лет без официального штампа в паспорте. Они познакомились летом 1973 года на репетициях музыкальной программы «Поёт товарищ кино», когда актриса тяжело переживала недавнюю смерть любимого отца Марка Гавриловича.

23-летний Купервейс был младше избранницы на 15 лет — выпускник консерватории, он переехал в Москву из Харькова и работал пианистом в эстрадном оркестре. Страсть к музыке он унаследовал от отца — пианиста Тобяша Купервейса, который скрывался от нацистов, и мастерство помогло ему выжить, тогда как почти все его родные погибли в Треблинке. Мать Купервейса тоже была пианисткой.

Ради Гурченко он даже оставил собственную карьеру: стал её аккомпаниатором, концертным директором, администратором и главной опорой во время громкого возвращения актрисы на большой экран в 1970–1980-е годы. Однако со временем музыкант устал оставаться в тени жены-звезды, и в начале 1990-х их долгий союз распался. Поводом к расставанию послужил уход Гурченко к новому избраннику, хотя сам Купервейс отмечал, что последние годы они с актрисой стали чужими людьми. Позже он написал книгу «Золотые годы» о жизни с Гурченко.

Сергей Сенин (1993–2011)

Последним спутником жизни актрисы стал кинопродюсер Сергей Сенин, который был младше её на 26 лет. Они познакомились в начале 1990-х на съёмках фильма «СекСказка» по рассказу Владимира Набокова, где Сенин выступал продюсером, а Гурченко играла главную роль. Этот брак оказался самым спокойным и гармоничным в биографии актрисы и продлился почти два десятилетия. Сенин помогал Гурченко реализовывать её поздние творческие замыслы — в том числе её режиссёрский дебют «Пёстрые сумерки», вышедший в 2009 году.

Он оберегал покой супруги и оставался рядом с ней до самой её смерти 30 марта 2011 года. После ухода актрисы Сенин в 2016 году открыл Музей-мастерскую Людмилы Гурченко в Москве в квартире, где она прожила последние годы. Чтобы сохранить обстановку дома, он отдал дачу и доплату семье дочери актрисы и до сих пор выплачивает за это кредит, сам снимая жильё.

По сей день Сенин продолжает работать с наследием Гурченко, расшифровывая её дневники с 1980-х годов, часть из которых актриса планировала опубликовать в своей третьей книге. По его словам, образ на экране часто не совпадал с реальной Гурченко: «В жизни она была абсолютно другим человеком, часто молчаливым интровертом и не доверяла фразе "Я тебя люблю", ценя только поступки», — признавался позже Сенин.