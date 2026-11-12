Боец смешанного стиля из РФ Усман Нурмагомедов и его команда устроили в холле одного из отелей в Абу-Даби драку с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили. По данным СМИ, россиянину грозит до года тюрьмы или крупный штраф.

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов и его команда в среду, 11 ноября, напали в столице ОАЭ Абу-Даби на бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории грузина Мераба Двалишвили. Об этом рассказал сам Двалишвили в Instagram. Об инциденте пишут также онлайн-издание "Чемпионат"и другие русскоязычные СМИ.

К моменту публикации все участники драки, как сообщается, были задержаны, полиция допрашивала Нурмагомедова. Если его вину установят, по законам ОАЭ, ему может грозить до одного года лишения свободы или штраф в размере около 2700 долларов, отмечает "Чемпионат".

По данным спортивного онлайн-издания, драка произошла в холле одного из отелей. В ОАЭ Двалишвили прибыл для выступления на турнире по борьбе Real American Freestyle (RAF).

Сам Двалишвили заявил в Instagram, что Усман Нурмагомедов "со своими дружками" подошли сзади и начали избивать его и его друга. "Охрана удерживала меня - они продолжали пинать нас, когда мы были повержены, как неудачники", - заявил грузинский боец.

Напряженные отношения между Двалишвили и Нурмагомедовыми

Усман Нурмагомедов - действующий обладатель чемпионского пояса Professional Fighters League (PFL) в легком весе (до 70 кг). Как указывает онлайн-издание "Фонтанка", отношения между Мерабом Двалишвили и семьей Нурмагомедовых давно являются "напряженными".

Между тем в январе 2025 года состоялся бой между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым - родным братом Усмана Нурмагомедова. Тогда Двалишвили одержал победу и защитил чемпионский титул, отмечается в публикации.

14 ноября Двалишвили должен был участвовать в бое против бразильского бойца Марлона Мораеса. Повлияет ли потасовка с Нурмагомедовым на его участие в турнире RAF, пока не ясно.