Необычная встреча с дикой природой едва не обернулась потерей вещей для двух туристов, отдыхавших в польских Татрах. Пока путешественники любовались горными пейзажами, к ним подкралась неожиданная «воровка», решившая присвоить оставленный без присмотра рюкзак.

Курьёзный случай произошёл в Косцелиской долине — одном из популярных туристических маршрутов Татранского национального парка. Двое путешественников устроили небольшой привал возле горного ручья. Они присели на брёвна, а чёрный рюкзак положили рядом на землю.

В этот момент из леса появилась лиса. Рыжая плутовка, совершенно не смущаясь присутствия людей, осторожно приблизилась к оставленным вещам. Убедившись, что туристы отвлеклись, она вцепилась зубами в рюкзак и принялась тащить добычу прочь.

Однако довести задуманное до конца ей не удалось. Один из путешественников вовремя заметил происходящее, обернулся и успел отобрать свои вещи у четвероногой похитительницы.

Удивительно, но неудача нисколько не смутила лису. Вместо того чтобы скрыться в лесу, она осталась возле туристов и продолжила невозмутимо прохаживаться у их ног, словно ничего особенного не произошло.

Забавная история, впрочем, напоминает о серьёзной проблеме. Дикие животные, привыкшие получать угощения от посетителей национальных парков, постепенно утрачивают естественную осторожность. Они начинают связывать присутствие человека с возможностью раздобыть пищу, а оставленные без присмотра сумки и рюкзаки воспринимают как потенциальный источник лакомств.

Поэтому туристам рекомендуют не кормить диких животных, не оставлять продукты и личные вещи без присмотра и соблюдать дистанцию даже с самыми дружелюбными обитателями леса.