Пятница, 13-е, в западной культуре издавна связана с неудачами, несчастьями и различными суеверными представлениями. Одни в этот день избегают важных решений, поездок или крупных покупок, другие лишь усмехаются при виде числа в календаре. Но откуда вообще взялось убеждение, что пятница вместе с числом 13 сулит что-то плохое?

Точно определить начало этого суеверия трудно. Одно из часто упоминаемых объяснений связано с христианской традицией: на Тайной вечере было 13 человек, а Иуда, предавший Иисуса, традиционно связывается с 13-м гостем. В свою очередь, распятие Иисуса произошло в пятницу. Со временем негативные представления о пятнице и числе 13 соединились в одной особенно «неблагоприятной» дате.

В этом году 13 ноября выпадает на пятницу, и астролог и нумеролог Кристапс Банькис в своей публикации в социальных сетях называет эту дату особенно насыщенной. Он пишет, что на этот раз ожидается «двойной чёрный аспект, провокации Лилит, апогей Луны, кармическое напряжение и финиш двух больших ретропетель».

Далее изложенное — это астрологическая интерпретация и рекомендации Банькиса, а не научный прогноз.

Банькис подчёркивает, что сложность этой пятницы он связывает не только с числом 13. По его мнению, день приходится на время, когда одновременно завершаются два ретроградных цикла. В пятницу в 17.53, как он пишет, заканчивается период ретроградного Меркурия, а через несколько часов после полуночи — и период ретроградной Венеры.

В астрологической символике Меркурий связывают с мышлением, общением, информацией, документами и сделками, а Венеру — с отношениями, деньгами, ценностями и удовольствиями. Поэтому Банькис характеризует этот день как момент, когда одновременно могут актуализироваться вопросы отношений, финансов и коммуникации.

Он особенно предупреждает не спешить с категоричными решениями.

В отношениях, по мнению Банькиса, может возникнуть желание сразу «во всём разобраться», выдвинуть ультиматумы или поставить точку в отношениях, в которых долго копилось недовольство. Самый большой риск — принять долгосрочное решение под влиянием кратковременных эмоций.

В вопросах денег он, в свою очередь, призывает остерегаться импульсивных покупок, займов, инвестиций и невыгодных сделок, а также желания компенсировать эмоциональную неудовлетворённость тратой денег.

Ещё один акцент этой пятницы в астрологическом взгляде Банькиса ожидается в 11.57, когда прогнозируется соединение Луны с Лилит.

В астрологии Луна связывается с эмоциями, инстинктами и чувством безопасности, тогда как Лилит — со скрытыми желаниями, страхами, искушениями и «теневыми сторонами» человека. Банькис пишет, что в такой момент человеку может быть труднее отделить свои эмоции от фактов.

«Подозрения могут казаться доказательствами. Ревность — интуицией. Личная обида — справедливым требованием», — пишет он, рекомендуя особую осторожность в отношениях и в ситуациях, где уже ранее накопились нерешённые конфликты.

Вечером, в 19.50, Банькис выделяет кульминацию апогея Луны. В своей астрологической системе он связывает это с эмоциональной дистанцией и трудностями в поиске баланса между своими потребностями и обязанностями. Поэтому одна из главных рекомендаций — не считать каждое неприятное ощущение сигналом к тому, что нужно немедленно что-то делать или радикально менять.

Однако и сам Банькис подчёркивает: пятница, 13 ноября, не является автоматически «плохим днём».

После 12.51, в его интерпретации, начинается пятый лунный день, который он связывает с переменами и творческой активностью. Главный принцип Банькиса на этот день прост: меньше импульсивных слов и поступков.

До полудня он особенно советует соблюдать названный им самим принцип «ДЕРЖИРОТЗАКРЫТЫМ» — избегать лишних слов, оскорблений, провокаций, пустых обещаний и ненужного выяснения отношений.

Он также напоминает, что общий астрологический фон — не то же самое, что индивидуальный гороскоп конкретного человека. Для одного этот день, по его мнению, может актуализировать отношения, для другого — работу или финансы, а у кого-то ещё пройти совершенно спокойно. Поэтому утверждать, что 13 ноября всех ждут несчастья или ссоры, нельзя.

Практический совет Банькиса довольно приземлён и для тех, кто не верит в астрологию: не говорить в гневе того, о чём потом придётся жалеть, не ввязываться в ненужный конфликт, не принимать импульсивных финансовых решений и не считать подозрения фактами.

И главная мысль его публикации в конечном счёте тоже не о неизбежном несчастье. «Не чёрная пятница определяет твою судьбу, а твоё отношение и действия определяют, как ты проживёшь этот день», — пишет Банькис.

И, возможно, именно это и есть самый практичный способ воспринимать пятницу, 13-е: если с утра уже ждать катастрофы, каждый опоздавший автобус или пролитый кофе будут казаться доказательством силы «чёрной пятницы». Если же воспринимать её как обычную пятницу, возможно, такой она и окажется.