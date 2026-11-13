В Австралии завершилась масштабная поисковая операция, за которой с тревогой следили родные пропавшего подростка. Семнадцатилетний Уильям провёл шесть дней в труднодоступной местности, питаясь практически одними чипсами и запивая их водой из ручья. Несмотря на пережитое, юноша остался жив и отделался сравнительно лёгкими травмами.

Необычная история произошла в австралийском штате Виктория. Подросток из города Морвелл собирался провести выходные на природе вместе с другом. Мать подвезла его к месту предполагаемого кемпинга, после чего Уильям отправился забрать оставленные вещи.

Однако обратно он не вернулся. Вскоре его друг забил тревогу, и начались масштабные поиски.

В операции участвовали полицейские, спасатели и многочисленные добровольцы. Они обследовали труднодоступную местность с густой растительностью, но несколько дней поиски не приносили результата.

Упал со скалы и не смог выбраться

Как выяснилось позднее, подросток заблудился неподалёку от места стоянки. После первой ночи, проведённой в одиночестве, он не заметил обрыв в скалистой местности и упал вниз.

После падения Уильям уже не мог нормально передвигаться и был вынужден оставаться неподалёку от места происшествия.

С собой у него оказалась лишь пачка чипсов. Воду подросток пил из протекавшего рядом ручья, а ночью укрывался полотенцами, которые взял для похода.

Шесть дней он провёл практически без еды, ожидая помощи.

Спасателей привела к подростку коробка с рыболовными снастями

Решающую роль в спасении сыграла случайная находка с воздуха.

Во время очередного облёта территории спасатели заметили коробку с рыболовными принадлежностями примерно в двух километрах от предполагаемого места стоянки.

При более тщательном обследовании местности неподалёку от коробки, возле ручья, обнаружили пропавшего подростка.

Уильяма эвакуировали вертолётом и доставили к спасательному штабу, где его ждала мать.

Кадры эмоционального воссоединения семьи опубликовала спасательная служба штата Виктория.

«Теперь он пожизненно под домашним арестом»

Мать подростка Элизабет Баркли рассказала журналистам, что до последнего верила в спасение сына.

«Я никогда не теряла надежды. В глубине души я знала, что он жив. Я молилась Богу о чуде, и чудо произошло», — призналась женщина.

По её словам, когда спасательный вертолёт приземлился и Уильям вышел из него, она крепко обняла сына.

Несмотря на шесть дней в австралийской глуши, подросток чувствует себя хорошо. У него обнаружили лишь несколько царапин и сильные солнечные ожоги. Когда он потерялся, на нём были только шорты и обувь.

Мать с облегчением пошутила, что теперь сыну грозит самое суровое наказание — пожизненный домашний арест.