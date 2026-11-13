Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шесть дней в дикой природе на пачке чипсов: в Австралии чудом спасли 17-летнего подростка 0 47

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасательная операция в Австралии

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям штата Виктория (Австралия).

В Австралии завершилась масштабная поисковая операция, за которой с тревогой следили родные пропавшего подростка. Семнадцатилетний Уильям провёл шесть дней в труднодоступной местности, питаясь практически одними чипсами и запивая их водой из ручья. Несмотря на пережитое, юноша остался жив и отделался сравнительно лёгкими травмами.

Необычная история произошла в австралийском штате Виктория. Подросток из города Морвелл собирался провести выходные на природе вместе с другом. Мать подвезла его к месту предполагаемого кемпинга, после чего Уильям отправился забрать оставленные вещи.

Однако обратно он не вернулся. Вскоре его друг забил тревогу, и начались масштабные поиски.

В операции участвовали полицейские, спасатели и многочисленные добровольцы. Они обследовали труднодоступную местность с густой растительностью, но несколько дней поиски не приносили результата.

Упал со скалы и не смог выбраться

Как выяснилось позднее, подросток заблудился неподалёку от места стоянки. После первой ночи, проведённой в одиночестве, он не заметил обрыв в скалистой местности и упал вниз.

После падения Уильям уже не мог нормально передвигаться и был вынужден оставаться неподалёку от места происшествия.

С собой у него оказалась лишь пачка чипсов. Воду подросток пил из протекавшего рядом ручья, а ночью укрывался полотенцами, которые взял для похода.

Шесть дней он провёл практически без еды, ожидая помощи.

Спасателей привела к подростку коробка с рыболовными снастями

Решающую роль в спасении сыграла случайная находка с воздуха.

Во время очередного облёта территории спасатели заметили коробку с рыболовными принадлежностями примерно в двух километрах от предполагаемого места стоянки.

При более тщательном обследовании местности неподалёку от коробки, возле ручья, обнаружили пропавшего подростка.

Уильяма эвакуировали вертолётом и доставили к спасательному штабу, где его ждала мать.

Кадры эмоционального воссоединения семьи опубликовала спасательная служба штата Виктория.

«Теперь он пожизненно под домашним арестом»

Мать подростка Элизабет Баркли рассказала журналистам, что до последнего верила в спасение сына.

«Я никогда не теряла надежды. В глубине души я знала, что он жив. Я молилась Богу о чуде, и чудо произошло», — призналась женщина.

По её словам, когда спасательный вертолёт приземлился и Уильям вышел из него, она крепко обняла сына.

Несмотря на шесть дней в австралийской глуши, подросток чувствует себя хорошо. У него обнаружили лишь несколько царапин и сильные солнечные ожоги. Когда он потерялся, на нём были только шорты и обувь.

Мать с облегчением пошутила, что теперь сыну грозит самое суровое наказание — пожизненный домашний арест.

×
#Австралия #травмы #мать #чипсы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Авиапроисшествие
ЧП и криминал
Изображение к статье: Драка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Лиепаяс металургс и мотогонщик
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Происшествие связано с опрокидыванием конструкции баскетбольного кольца.
ЧП и криминал
Изображение к статье: ДТП
ЧП и криминал
Изображение к статье: Авиапроисшествие
ЧП и криминал
Изображение к статье: Драка
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Лиепаяс металургс и мотогонщик
ЧП и криминал
2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: черный кот
Изображение к статье: конец света
Изображение к статье: Людмила Гурченко и ее мужья
Изображение к статье: Усман Нурмагомедов

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео