Прошлогодняя авария, виновником которой был певец Александр Буйнов, снова привлекла внимание. Сбитая Буйновым пенсионерка Алла Смирнова подала на певца в суд, требуя выплатить ей 3 миллиона рублей (32,5 тысячи евро) в качестве компенсации.

Кроме того, она обвиняет Буйнова, что он не сдержал слова и не помог ей с оплатой лечения.

Что это за авария?

ДТП произошло в феврале 2025 года в Апрелевке Наро-Фоминского района Московской области. Буйнов за рулем принадлежавшего ему автомобиля «Лексус» сбил на пешеходном переходе женщину, которая получила тяжелые травмы. По данным полиции, певец пытался уйти от столкновения, но не успел. По данным СМИ, пострадавшая получила множественные ушибы и разрыв связок. Её юрист Дмитрий Соловьев сообщил, что она лечилась более пяти месяцев, при этом представители Буйнова поначалу обещали оплатить лечение, но затем перестали выходить на связь, пишет «СтарХит».

Для Буйнова это происшествие закончилось тогда без последствий — его не стали привлекать к ответственности из-за истечения срока давности.

Концертный директор певца Сергей Пудовкин рассказал, что обещание выплаты миллиона рублей действительно было, но пострадавшая сама отказалась принимать деньги, а её представители не пришли ни на одну из встреч. Пудовник назвал то предложение «жестом доброй воли» и «человеческим отношением», но добавил, что потом женщине предложили больше за участие в телевизионных шоу, посвященных скандальной ситуации.

При этом он отмечает, что сразу после происшествия Буйнов не покинул место ДТП и участвовал в разбирательстве с полицией.

Видимо, истину должен будет установить суд, как было и в других похожих случаях.

Кто из российских звезд попадал в тяжелые ДТП?

В 2001 году известный шоумен и ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович стал участником смертельного ДТП — под его автомобиль попал пьяный прохожий, который поскользнулся, когда выходил из автобуса. Якубович рассказывал, что тяжело переживал случившееся, хотя его и признали невиновным, и долго не мог простить себя.

Писатель и телеведущий Эдвард Радзинский стал виновником смертельного ДТП летом 2011 года в Истринском районе Московской области — на своем джипе он выехал на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другой машиной, пассажирка которой погибла на месте аварии. Следствие шло около трех лет, Радзинский мог получить до пяти лет тюремного заключения, но в итоге был помилован по амнистии в честь 20-летия Конституции России. Уголовное дело было закрыто.

Случай с Михаилом Ефремовым, пожалуй, самый известный и трагичный. Актер устроил смертельную аварию летом 2020 года в центре Москвы — он выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в «Ладу»; водитель «лады» Сергей Захаров получил серьезные травмы и скончался в больнице. Вину Ефремова отягощало алкогольное опьянение. Суд продолжался несколько месяцев, актер так и не признал свою вину, хотя компенсацию семье погибшего выплатил. Его приговорили к 7,5 годам колонии, Ефремов отсидел около 5 лет и вышел по УДО; сейчас он работает в театре Никиты Михалкова и собирается продолжать сниматься в кино.

В 2022-м ДТП попала актриса Анна Большова — на дороге в Калужской области она насмерть задавила женщину. Большова не скрылась с места аварии, вызвала полицию; известно, что актриса была трезвой и скорость не превышала. Позже дело против Большовой прекратили за отсутствием состава преступления — следователи начали разрабатывать другую версию: нетрезвую погибшую могли толкнуть под колеса машины актрисы. Подозреваемым был назван муж погибшей.