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У младшей дочери Путина родился второй ребенок от Зеленского 0 2178

Lifenews
Дата публикации: 13.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Младшая дочь Путина

У Екатерины Тихоновой, младшей из двух официально известных дочерей президента РФ Владимира Путина, родился сын от балетмейстера Игоря Зеленского. Об этом свидетельствуют изученные журналистами утечки из российских органов ЗАГС.

У Екатерины Тихоновой, младшей из двух официально известных дочерей президента РФ Владимира Путина, родился сын от балетмейстера Игоря Зеленского. Об этом свидетельствуют изученные журналистами утечки из российских органов ЗАГС.

Согласно документам, мальчик по имени Адриан Игоревич Тихонов родился 15 августа 2025 года в Москве. Первичный документ выдала Центральная клиническая больница Управления делами президента РФ, однако свидетельство о рождении оформили только 10 июля 2026 года, почти через 11 месяцев. Причины задержки неизвестны.

Ребенку дали фамилию матери, хотя предполагаемым отцом является Зеленский. Журналисты проверили запись в нескольких базах утечек и не обнаружили признаков ее подделки.

По данным расследования, у Тихоновой и Зеленского уже есть дочь Эльза, родившаяся в декабре 2017 года. При рождении девочка получила фамилию и отчество предполагаемого отца.

Тихонова состояла в браке с бизнесменом Кириллом Шамаловым с 2013 года. Не позднее 2017 года она начала отношения с Зеленским, который тогда руководил Баварским государственным балетом в Мюнхене. Официальных комментариев от предполагаемых родителей по поводу рождения сына не поступало.

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#Путин #Зеленский #Москва #семья #балет #документы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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