В Германии появилась вакансия, которая больше напоминает сюжет сказки: будущему смотрителю средневековой башни предложат бесплатную квартиру прямо внутри исторического памятника. Но есть условие — каждый день придётся подниматься домой по 134 ступеням, а заодно принимать туристов и следить за зданием, которому более 850 лет.

В небольшом немецком городе Бад-Вимпфен ищут нового смотрителя знаменитой Голубой башни (Blauer Turm), построенной между 1160 и 1170 годами. Сооружение высотой около 58 метров возвышается над старинными домами с черепичными крышами и рекой Неккар.

Башня считается одним из символов города и сохранилась со времён императорской династии Штауфенов.

Будущему смотрителю предстоит не просто работать в историческом здании, но и постоянно в нём жить. Для этого предусмотрена квартира площадью 53 квадратных метра.

Арендную плату взимать не будут, однако коммунальные расходы придётся оплачивать самостоятельно. Кроме того, смотритель будет получать часть выручки от продажи входных билетов.

Тридцать лет жизни между небом и землёй

История нынешней смотрительницы башни заслуживает отдельного рассказа.

75-летняя Бланка Кнодель поселилась здесь в 1996 году и за три десятилетия превратила средневековую башню в настоящий семейный дом. Более того, она вырастила в ней троих детей.

Как рассказывала женщина в интервью, опубликованном The Epoch Times, её семья давно связана с Бад-Вимпфеном. Когда-то в квартире смотрителя жила сестра её бабушки.

Сама Бланка сначала лишь подменяла прежнего смотрителя во время его болезни. А затем решила принять эту необычную должность и переехала в башню вместе с детьми.

В те годы квартира представляла собой практически одно большое помещение с белыми стенами. Отдельной комнатой была только ванная.

Бланке пришлось проявить немало изобретательности, чтобы приспособить историческое пространство для семейной жизни.

Вместе с подругой она занялась перепланировкой. Постепенно в башне появились отдельные зоны для гостиной, кухни, спальни и рабочего кабинета.

Так суровое средневековое сооружение превратилось в уютное жилище, наполненное семейными фотографиями, старинными вещами и воспоминаниями.

Пианино на высоте 134 ступеней

Одна из самых забавных историй связана с перевозкой старинного пианино, которому около 200 лет.

Чтобы доставить инструмент в квартиру, грузчикам пришлось поднимать его по узкой лестнице, преодолевая все 134 ступени.

Когда измученные мужчины наконец добрались до места, хозяйка решила пошутить.

«Произошло нечто ужасное. Это не то пианино», — заявила она.

По воспоминаниям Бланки, лица грузчиков в тот момент стоило видеть. Никто не ожидал от неё такого розыгрыша.

В квартире также собрано множество старинных напольных часов. Каждый механизм отбивает время по-своему, и хозяйка научилась определять час по знакомому звону.

Как выглядит обычный день смотрителя?

В Средние века обязанности башенного смотрителя были гораздо серьёзнее.

Он должен был наблюдать за окрестностями, вовремя замечать приближение врагов и пожары, поднимать тревогу и отбивать часы.

Сегодня всё значительно спокойнее.

Смотритель встречает туристов, продаёт билеты, рассказывает об истории башни и следит за её состоянием.

Однако работа тесно переплетается с личной жизнью.

Бланка вспоминала, как во время семейного обеда мог раздаваться звонок, сообщавший о прибытии посетителей. Тогда кто-нибудь из домашних отправлялся обслуживать туристов, а затем возвращался к столу и продолжал есть.

И так происходило довольно часто.

Главная трудность — лестница

За годы жизни в башне Бланка привыкла к необычным условиям. Но даже она признаёт, что поднимать продукты и другие покупки по 134 ступеням — удовольствие сомнительное.

Лифта здесь нет, поэтому любое возвращение домой требует физических усилий.

Впрочем, хозяйка уверяет, что преимущества перевешивают неудобства.

На такой высоте удивительно тихо и спокойно, а из окон открывается великолепная панорама старинного города и реки Неккар.

Есть и ещё один своеобразный плюс: случайные гости сюда почти не заглядывают.

По словам Бланки, если человек преодолел все 134 ступени, значит, он действительно хотел её увидеть.

Кто станет новым хозяином башни?

Теперь многолетняя история Бланки Кнодель подходит к концу.

Её последний рабочий день назначен на 10 января 2027 года. Нового смотрителя городские власти рассчитывают найти к 1 марта.

От кандидатов ожидают хорошей физической формы, ответственности, дружелюбия и интереса к истории Бад-Вимпфена.

В обязанности нового жильца войдут приём посетителей, продажа билетов и наблюдение за состоянием исторического сооружения.

Жизнь как в сказке — но не для каждого

Бесплатная квартира в средневековой башне с панорамным видом на город может показаться идеальным предложением.

Однако романтика сопровождается вполне земными заботами: узкие лестницы, необходимость носить покупки наверх, постоянное соседство с туристами и ответственность за исторический памятник.

И всё же история Бланки Кнодель доказывает, что даже в башне XII века можно создать уютный семейный дом, вырастить детей и прожить несколько счастливых десятилетий.

Возможно, где-то уже есть человек, для которого 134 ступени станут не препятствием, а ежедневной дорогой домой — в собственную средневековую сказку.