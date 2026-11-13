У побережья американского штата Флорида намеренно затопили знаменитый океанский лайнер SS United States, который более 70 лет удерживал рекорд скорости пересечения Атлантики. Почти 300-метровый корабль, когда-то перевозивший президентов и знаменитостей, теперь получит вторую жизнь на морском дне.

Исторический лайнер SS United States окончательно ушёл под воду вечером 11 ноября в Мексиканском заливе, неподалёку от курортного города Дестин. Операция продолжалась несколько часов и транслировалась в прямом эфире.

Как сообщает Reuters, корабль длиной около 302 метров специально подготовили к затоплению, чтобы превратить его в крупнейший искусственный риф в мире.

Как топили легендарный лайнер

Подготовка заняла больше года. Специалисты удалили остатки топлива, электропроводку, стекло и другие материалы, способные загрязнить окружающую среду или представлять опасность для дайверов.

В корпусе и палубах проделали специальные отверстия, чтобы вода равномерно заполняла внутренние помещения. Взрывчатку при этом не использовали.

Внутри корабля также оборудовали проходы, через которые смогут свободно перемещаться морские обитатели.

В итоге лайнер опустился на глубину около 55 метров. Его верхние палубы находятся примерно в 15–17 метрах от поверхности воды.

Корабль, который обгонял время

SS United States был спущен на воду в 1951 году, а в 1952-м совершил свой первый трансатлантический рейс, установив рекорд скорости среди пассажирских лайнеров.

Корабль считался одним из самых выдающихся достижений американского судостроения. На его борту путешествовали известные политики, представители королевских семей и звёзды шоу-бизнеса.

Однако с развитием пассажирской авиации океанские путешествия постепенно потеряли популярность. В 1969 году лайнер вывели из эксплуатации.

Последующие десятилетия он провёл у причала в Филадельфии. Попытки восстановить судно и превратить его в музей или гостиницу так и не увенчались успехом.

Вместо металлолома — подводный мир

В 2024 году власти округа Окалуса во Флориде приобрели лайнер, чтобы сохранить его от окончательной утилизации.

Проект стоимостью около 13 миллионов долларов предусматривает создание уникального подводного объекта, который со временем станет домом для рыб, кораллов и других морских организмов.

Исследователи из Океанографического института Вудс-Хоул намерены наблюдать за формированием новой экосистемы вокруг корабля.

Организаторы рассчитывают, что затонувший гигант привлечёт дайверов со всего мира и станет одной из главных подводных достопримечательностей Флориды.

Так завершилась история одного из самых быстрых пассажирских судов XX века — и началась новая, уже под водой.